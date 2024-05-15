Бывшему бизнес-омбудсмену Борису Титову нашли работу

Есть нюанс, на который опирался Титов: в законе нет срока, в течение которого должно состояться назначение нового уполномоченного после истечения срока полномочий предыдущего, отметил Захаров. При этом близкий к одному из бизнес-объединений источник «Ведомостей» отмечает, что тот давно фактически не занимает должность: «Он долгое время пользовался тем, что без решения президента никто не оспорит его «публичный статус», по факту давно утерянный». К примеру, до сих пор рассылка СМИ о событиях в аппарате омбудсмена приходит от имени пресс-службы Бориса Титова.