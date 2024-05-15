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Спикер парламента Чечни Даудов заявил о сложении полномочий

Он занимал должность на протяжении девяти лет
Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», – цитирует агентство Даудова.

По словам парламентария, он принял решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По данным «Чечня сегодня», на вопрос о новой должности Даудов ответил, что не может ничего сказать, но подчеркнул, что считает своим призванием «быть на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».

Пост председателя парламента Чечни Даудов занимал на протяжении девяти лет. Прежде, с 2012 по 2015 г., он был руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики.

19 апреля президент России Владимир Путин присвоил Даудову звание генерал-майора. Кадыров отмечал, что в годы борьбы с международным терроризмом в Чечне Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований».

Помимо прочего Даудов занимается курированием работы регионального оперштаба по проведению спецоперации. Имеет звание Героя России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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