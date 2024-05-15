Спикер парламента Чечни Даудов заявил о сложении полномочий

Спикер парламента Чечни Даудов заявил о сложении полномочийОн занимал должность на протяжении девяти лет
«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», – цитирует агентство Даудова.
По словам парламентария, он принял решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
По данным «Чечня сегодня», на вопрос о новой должности Даудов ответил, что не может ничего сказать, но подчеркнул, что считает своим призванием «быть на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».
Пост председателя парламента Чечни Даудов занимал на протяжении девяти лет. Прежде, с 2012 по 2015 г., он был руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики.
19 апреля президент России Владимир Путин присвоил Даудову звание генерал-майора. Кадыров отмечал, что в годы борьбы с международным терроризмом в Чечне Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований».
Помимо прочего Даудов занимается курированием работы регионального оперштаба по проведению спецоперации. Имеет звание Героя России.