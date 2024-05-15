Премьер Словакии Фицо ранен в результате стрельбы

Премьер Словакии Фицо ранен в результате стрельбыПредполагаемый нападавший был задержан
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в здании в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики, сообщает агентство TASR со ссылкой на заместителя председателя парламента Любоша Блаха.
По информации корреспондента агентства, на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов. Предполагаемый нападавший на премьер-министра был задержан.
Полиция оцепила прилегающую территорию, из здания были эвакуированы люди. Охрана позаботилась о безопасности остальных членов правительства. В Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице. У него был пистолет, на который было получено разрешение, пишет газета Dennikn.
В сообщении на странице Фицо в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) говорится, что премьер-министр в настоящее время находится в опасном для жизни состоянии.
«Я желаю Роберту Фицо много сил, чтобы оправиться от нападения в этот критический момент», – цитирует слова главы государства агентство.
Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. В 2022 г. экс-премьеру было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью использования полицейской и налоговой информации о политических противниках. Он отвергал эти обвинения, которые позже были сняты.
В сентябре 2023 г. президент Словакии подала иск о защите личности против Фицо. 25 октября 2023 г. Фицо вновь стал премьер-министром Словакии.
Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.