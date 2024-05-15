Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Премьер Словакии Фицо ранен в результате стрельбы

Предполагаемый нападавший был задержан
София Векслер
Radovan Stoklasa / REUTERS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил огнестрельное ранение в результате стрельбы в здании в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики, сообщает агентство TASR со ссылкой на заместителя председателя парламента Любоша Блаха.

По информации корреспондента агентства, на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов. Предполагаемый нападавший на премьер-министра был задержан.

Полиция оцепила прилегающую территорию, из здания были эвакуированы люди. Охрана позаботилась о безопасности остальных членов правительства. В Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице. У него был пистолет, на который было получено разрешение, пишет газета Dennikn.

В сообщении на странице Фицо в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) говорится, что премьер-министр в настоящее время находится в опасном для жизни состоянии.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила нападение на премьер-министра.

«Я желаю Роберту Фицо много сил, чтобы оправиться от нападения в этот критический момент», – цитирует слова главы государства агентство.

Ранее 15 мая TASR сообщило о звуках выстрелов после выездного заседания правительства Словакии.

По данным Dennikn, Фицо доставлен в больницу вертолетом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. В 2022 г. экс-премьеру было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью использования полицейской и налоговой информации о политических противниках. Он отвергал эти обвинения, которые позже были сняты.

В сентябре 2023 г. президент Словакии подала иск о защите личности против Фицо. 25 октября 2023 г. Фицо вновь стал премьер-министром Словакии.

Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных