Премьер Словакии Фицо ранен в результате стрельбы

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. В 2022 г. экс-премьеру было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью использования полицейской и налоговой информации о политических противниках. Он отвергал эти обвинения, которые позже были сняты.