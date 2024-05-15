Многолетний спикер парламента Чечни объявил об отставке

Многолетний спикер парламента Чечни объявил об отставкеМесяц назад президент присвоил ему звание генерал-майора
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил об отставке. «После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», – заявил он на заседании заксобрания (цитата по ЧГТРК «Грозный»). Даудов был спикером парламента Чечни с 2015 г.
Накануне Даудов провел заседание совета парламента Чечни, на котором, как следует из опубликованного на сайте заксобрания сообщения, «рассмотрели ряд проектов региональных и федеральных законов, а также обсудили другие актуальные вопросы, направленные на повышение качества законодательной деятельности и взаимодействия с избирателями». Информация об отставке председателя на момент публикации отсутствовала на сайте парламента. «Ведомости» направили запрос в заксобрание.
Магомед Даудов является одним из главных соратников главы Чечни Рамзана Кадырова и «двигателем» объявленного в Чечне политического курса, говорит эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Даудов – это человек с боевым опытом, и скорее всего его потенциал будет использован в сфере организации безопасности, правоохранительной системе. Возможно также, что кандидатура Даудова может быть использована в рамках координации организации мероприятий и работы по линии спецоперации», – сказал эксперт «Ведомостям».
Указом президента России Владимира Путина от 16 апреля Магомеду Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора, сообщал Кадыров в своем Telegram-канале. По словам главы Чечни, «это является признанием его (Даудова. – “Ведомости”) многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны».
«В настоящее время Магомед Даудов, помимо плодотворной законотворческой деятельности, эффективно курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО, который охватывает широкий спектр вопросов. В частности, штаб обеспечивает военнослужащих и силовиков из ЧР необходимым обмундированием, боеприпасами, техникой и другими товарами, а также отвечает за подготовку и отправку добровольцев. Его опыт и профессионализм играют ключевую роль в успешном выполнении поставленных задач», – писал Кадыров.
Чеченская элита в целом достаточно консолидирована, и ее члены связаны друг с другом либо работой или службой на прошлом месте, либо земляческими родственными отношениями, говорит политолог Александр Кынев. «Даудов – один из самых влиятельных людей Чечни и глубоко инкорпорирован в элиту. Публично он второй после главы Чечни, поэтому очевидно, что равновесной публичной должности для него нет», – отмечает эксперт. По мнению Кынева, отставка спикера парламента Чечни – «это существенная новость и это больше похоже на какой-то уход в тень, на какой-то обмен». «Я с трудом могу себе представить, чем можно компенсировать такой уход», – сказал Кынев «Ведомостям».
Магомед Даудов родился 26 февраля 1980 г. в Ставропольском крае. Как рассказывал он сам, во время чеченских войн у него был позывной «Лорд»: «И это так и прикрепилось». В 2004 г. окончил Дагестанский государственный университет. Присуждена квалификация «экономист» по специальности «финансы и кредит», в 2009 г. – Махачкалинский институт финансов и права по специальности «юриспруденция», в 2011 г. – Академию управления МВД России (юриспруденция). Герой России (2007 г.).
Начинал карьеру со службы в милиции, в 2010 г. перешел на госслужбу, заняв должность первого зампреда правительства Чечни. В 2012 г. возглавил администрацию главы и правительства ЧР. 3 июля 2015 г. был избран спикером парламента Чечни, после очередных выборов в 2021 г. был переизбран на этот пост. Даудов занимает должность секретаря чеченского регионального отделения «Единой России» (ЕР), с 2019 г. – член президиума генсовета партии власти.
В 2009 г. на Даудова, который на тот момент занимал должность начальника шалинского РОВД, готовилось покушение. Четверо несостоявшихся террористов-смертников были задержаны, их допрос, как сообщал «Интерфакс», вел лично Рамзан Кадыров (тогда – президент Чечни). В 2016 г. делал ряд жестких заявлений о российской оппозиции, правозащитниках и журналистах. В частности, как говорилось в заявлении Даудова, против руководства России и ее народов «была развязана невиданная до сих пор по своим масштабам и коварству подрывная информационно-террористическая война».