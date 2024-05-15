Многолетний спикер парламента Чечни объявил об отставке

Чеченская элита в целом достаточно консолидирована, и ее члены связаны друг с другом либо работой или службой на прошлом месте, либо земляческими родственными отношениями, говорит политолог Александр Кынев. «Даудов – один из самых влиятельных людей Чечни и глубоко инкорпорирован в элиту. Публично он второй после главы Чечни, поэтому очевидно, что равновесной публичной должности для него нет», – отмечает эксперт. По мнению Кынева, отставка спикера парламента Чечни – «это существенная новость и это больше похоже на какой-то уход в тень, на какой-то обмен». «Я с трудом могу себе представить, чем можно компенсировать такой уход», – сказал Кынев «Ведомостям».