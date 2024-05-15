Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Многолетний спикер парламента Чечни объявил об отставке

Месяц назад президент присвоил ему звание генерал-майора
Александр Тихонов
Елена Афонина / ТАСС

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил об отставке. «После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», – заявил он на заседании заксобрания (цитата по ЧГТРК «Грозный»). Даудов был спикером парламента Чечни с 2015 г.

Накануне Даудов провел заседание совета парламента Чечни, на котором, как следует из опубликованного на сайте заксобрания сообщения, «рассмотрели ряд проектов региональных и федеральных законов, а также обсудили другие актуальные вопросы, направленные на повышение качества законодательной деятельности и взаимодействия с избирателями». Информация об отставке председателя на момент публикации отсутствовала на сайте парламента. «Ведомости» направили запрос в заксобрание.

Магомед Даудов является одним из главных соратников главы Чечни Рамзана Кадырова и «двигателем» объявленного в Чечне политического курса, говорит эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Даудов – это человек с боевым опытом, и скорее всего его потенциал будет использован в сфере организации безопасности, правоохранительной системе. Возможно также, что кандидатура Даудова может быть использована в рамках координации организации мероприятий и работы по линии спецоперации», – сказал эксперт «Ведомостям».

Указом президента России Владимира Путина от 16 апреля Магомеду Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора, сообщал Кадыров в своем Telegram-канале. По словам главы Чечни, «это является признанием его (Даудова. – “Ведомости”) многолетней и плодотворной деятельности в сфере обеспечения безопасности региона и защиты интересов всей страны».

«В настоящее время Магомед Даудов, помимо плодотворной законотворческой деятельности, эффективно курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО, который охватывает широкий спектр вопросов. В частности, штаб обеспечивает военнослужащих и силовиков из ЧР необходимым обмундированием, боеприпасами, техникой и другими товарами, а также отвечает за подготовку и отправку добровольцев. Его опыт и профессионализм играют ключевую роль в успешном выполнении поставленных задач», – писал Кадыров.

Чеченская элита в целом достаточно консолидирована, и ее члены связаны друг с другом либо работой или службой на прошлом месте, либо земляческими родственными отношениями, говорит политолог Александр Кынев. «Даудов – один из самых влиятельных людей Чечни и глубоко инкорпорирован в элиту. Публично он второй после главы Чечни, поэтому очевидно, что равновесной публичной должности для него нет», – отмечает эксперт. По мнению Кынева, отставка спикера парламента Чечни – «это существенная новость и это больше похоже на какой-то уход в тень, на какой-то обмен». «Я с трудом могу себе представить, чем можно компенсировать такой уход», – сказал Кынев «Ведомостям».

Магомед Даудов родился 26 февраля 1980 г. в Ставропольском крае. Как рассказывал он сам, во время чеченских войн у него был позывной «Лорд»: «И это так и прикрепилось». В 2004 г. окончил Дагестанский государственный университет. Присуждена квалификация «экономист» по специальности «финансы и кредит», в 2009 г. – Махачкалинский институт финансов и права по специальности «юриспруденция», в 2011 г. – Академию управления МВД России (юриспруденция). Герой России (2007 г.). 

Начинал карьеру со службы в милиции, в 2010 г. перешел на госслужбу, заняв должность первого зампреда правительства Чечни. В 2012 г. возглавил администрацию главы и правительства ЧР. 3 июля 2015 г. был избран спикером парламента Чечни, после очередных выборов в 2021 г. был переизбран на этот пост. Даудов занимает должность секретаря чеченского регионального отделения «Единой России» (ЕР), с 2019 г. – член президиума генсовета партии власти.

В 2009 г. на Даудова, который на тот момент занимал должность начальника шалинского РОВД, готовилось покушение. Четверо несостоявшихся террористов-смертников были задержаны, их допрос, как сообщал «Интерфакс», вел лично Рамзан Кадыров (тогда – президент Чечни). В 2016 г. делал ряд жестких заявлений о российской оппозиции, правозащитниках и журналистах. В частности, как говорилось в заявлении Даудова, против руководства России и ее народов «была развязана невиданная до сих пор по своим масштабам и коварству подрывная информационно-террористическая война».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных