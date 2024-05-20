Министр сельского хозяйства Китая попался на коррупции

Кроме того, за последние 1,5 года произошли две весьма нетипичные истории с находившимися тогда на постах министрами – иностранных дел Цинь Ганом и обороны Ли Шанфу. Первый спустя полгода пребывания на посту сначала просто исчез из публичного поля на месяц, а затем было объявлено о его отставке. Согласно источникам газеты The Wall Street Journal, причиной бед Цинь Гана стала его внебрачная связь во время работы послом в США. Министр обороны Ли Шанфу официально был отстранен от должности тоже спустя полгода работы на этом посту – агентство Reuters связывало это с нарушениями при закупках военной техники на его предыдущей должности. В обоих случаях китайская сторона официально ничего не объясняла о причинах отставок.