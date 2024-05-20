Министр сельского хозяйства Китая попался на коррупции

Министр сельского хозяйства Китая попался на коррупцииЭто третий член правительства, который за последние 1,5 года оказывается в центре скандала
Министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь стал фигурантом расследования по подозрению «в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона». Подобная формулировка обычно в Китае применяется при наличии подозрений в коррупционных преступлениях. Такими делами занимается главный партийный антикоррупционный орган – Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины. Помимо нее дело министра Тана ведет Государственный надзорный комитет (схожий по функционалу профильный госорган, появился в 2018 г.). Других подробностей пока не приводится.
При этом ничего не сообщается об отстранении министра от должности, что, впрочем, обычная практика в КНР в начале расследования. Последний раз Тан появлялся на публике 15 мая, когда выступал на профильной конференции в провинции Шэньси. Он занимает помимо министерского поста одновременно и должность секретаря партгруппы руководства этого ведомства. Как сообщается на сайте министерства, вечером 18 мая эта партийная группа провела заседание, на котором ее члены «единогласно выразили свою твердую поддержку» расследованию. Там пришли к выводу, что оно «полностью отражает статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК» и «демонстрирует смелость партии при проведении самореволюции».
61-летний подозреваемый родился в Чунцине и после окончания факультета политэкономии был направлен на работу в министерство сельского хозяйства, где успешно продвигался по карьерной лестнице. Затем работал в Центральной руководящей группе по финансам и экономике (партийный орган, курирующий экономические вопросы), руководстве Гуанси-Чжуанского автономного района и губернатором провинции Ганьсу. В декабре 2020 г. получил пост министра сельского хозяйства и сельских дел.
После переизбрания Си Цзиньпина на XX съезде КПК в октябре 2022 г. из этой страны стали чаще приходить новости о подобных разбирательствах в отношении высокопоставленных госслужащих. Например, лишившийся своего поста заместитель председателя Народного банка КНР Фань Ифэй брал взятки, устраивал банкеты, играл в гольф, незаконно приобретал собственность и т. п. В ноябре 2022 г. бывшего министра юстиции Китая Фу Чжэнхуа признали виновным в коррупции и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года (в китайских реалиях означает пожизненное заключение. – «Ведомости»). В апреле 2024 г. стало известно, что и его преемник Тан Ицзюнь попал под следствие по подозрению в коррупции – издание Caixin связало его дело с обанкротившимся девелопером China Evergrande.
Кроме того, за последние 1,5 года произошли две весьма нетипичные истории с находившимися тогда на постах министрами – иностранных дел Цинь Ганом и обороны Ли Шанфу. Первый спустя полгода пребывания на посту сначала просто исчез из публичного поля на месяц, а затем было объявлено о его отставке. Согласно источникам газеты The Wall Street Journal, причиной бед Цинь Гана стала его внебрачная связь во время работы послом в США. Министр обороны Ли Шанфу официально был отстранен от должности тоже спустя полгода работы на этом посту – агентство Reuters связывало это с нарушениями при закупках военной техники на его предыдущей должности. В обоих случаях китайская сторона официально ничего не объясняла о причинах отставок.
Упрек в серьезном нарушении дисциплины достаточно стандартное для Китая обвинение, с которого начинаются крупные коррупционные дела, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Сейчас в Китае заметно усилилась борьба с коррупцией, которая рассматривается не как просто воровство, а как утрата лояльности действующему руководству КНР. То, что в Китае называется коррупцией, на деле чаще всего означает стандартное для Азии установление клановых структур в элите, а также помощь родственникам с продвижением по карьерной лестнице. И борьба с такими процессами свидетельствует о том, что китайское политическое руководство не теряет своей меритократической основы, считает эксперт.
Министра сельского хозяйства КНР не стоит считать политической фигурой, отмечает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Си Цзиньпин говорит уже не просто об антикоррупционной кампании, а о соответствующей системной работе. Дело Ли Шанфу, по некоторым данным, могло быть связано с какими-то аспектами китайской оборонной программы и потому тогда властям Китая могло быть невыгодно раскрывать о его деталях. Куда вероятнее, что дело министра сельского хозяйства связано со злоупотреблением служебным положением, но пока расследование, видимо, лишь в начальной стадии, заключает Карнеев.