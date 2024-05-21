Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия

Муслим Хучиев начинал карьеру в журналистике. В 1990-х работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» телекомпании РТР в Москве, службы информации телеканала «Деловая Россия» ВГТРК. В 2004-2005 гг. был руководителем пресс-службы президента Чеченской Республики – пресс-секретарем. В декабре 2005 г. был назначен первым заместителем руководителя аппарата президента и правительства республики – министром республики. С марта 2007 г. работал главой администрации Грозного, а с 2010 г. стал мэром этого города. С 2013 г. занимал должности министра территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций республики, министра экономического, территориального развития и торговли Чечни, мэра Грозного. С 2018 г. был председателем правительства республики.