Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочияПричиной стал переход на новую должность
Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую должность. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Мой дорогой брат Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики», – написал Кадыров.
Кадыров также назвал Хучиева настоящим профессионалом, которого уважают и знают далеко за пределами Чечни. Новую должность Хучиева глава республики не назвал, но подчеркнул, что на другом месте работы востребованы его «незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт».
Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни назначен первый заместитель председателя правительства – министр автомобильных дорог республики Иса Тумхаджиев.
Муслим Хучиев начинал карьеру в журналистике. В 1990-х работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» телекомпании РТР в Москве, службы информации телеканала «Деловая Россия» ВГТРК. В 2004-2005 гг. был руководителем пресс-службы президента Чеченской Республики – пресс-секретарем. В декабре 2005 г. был назначен первым заместителем руководителя аппарата президента и правительства республики – министром республики. С марта 2007 г. работал главой администрации Грозного, а с 2010 г. стал мэром этого города. С 2013 г. занимал должности министра территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций республики, министра экономического, территориального развития и торговли Чечни, мэра Грозного. С 2018 г. был председателем правительства республики.