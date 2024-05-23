Король Бахрейна впервые за восемь лет приехал в Москву

Король Бахрейна впервые за восемь лет приехал в МосквуНесмотря на союз с США, монархия развивает связи с Россией и Китаем
Король председательствующего в Лиге арабских государств (ЛАГ) Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибыл с визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры двух глав государств состоятся 23 мая, уточнили в пресс-службе Кремля. По итогам переговоров запланировано подписание совместных документов. Это третий с 2008 г. визит Хамада бен Исы Аль Халифы в Москву. В последний раз король Бахрейна посещал российскую столицу в 2016 г. и форму «Армия-2016».
«Планируется обсудить состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учетом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств», – следует из сообщения.
Неделей ранее, 16 мая, в бахрейнской столице Манаме прошел 33-й саммит ЛАГ. Его основной темой стал израильско-палестинский конфликт. В принятой резолюции арабские страны потребовали от Израиля покинуть город Рафах на юге сектора Газа, где израильская армия начала военную операцию.
Товарооборот между Россией и Бахрейном, согласно последним доступным публичным данным от 2022 г., составил лишь $20 млн. Для сравнения: в 2022 г. товарооборот с ключевым российским партнером в регионе – ОАЭ составил $9 млрд.
Нельзя сказать, что Бахрейн играет ведущую роль в регионе, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов. Но есть несколько факторов, которые повышают важность этой страны для России. Недавно начала работу российско-бахрейнская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, отмечает эксперт. «Бахрейн может быть партнером в энергетике, аграрном, цифровом, финансовом и космическом секторах. Страна заинтересована в участии в проектах БРИКС. Возможно присоединение Бахрейна и к транспортным коридорам по типу «Север – Юг», – говорит Ибрагимов.
Какова экономика Бахрейна
Бахрейн занимает 52-е место по запасам газа и 67-е – по нефти. 85% государственных доходов – от углеводородов. Доказанные запасы нефти скромны и близки к истощению – 17 млн т. В апреле 2018 г. Бахрейн объявил об обнаружении на шельфе 10,9 млрд т – крупнейшего за 90 лет месторождения. Но эти запасы трудноизвлекаемы. Запасы газа Бахрейна – 92,03 млрд куб. м. Бахрейн пытается уйти от сырьевой модели. В итоге в 2023 г. основными секторами ВВП королевства стали финансы (17,8%), нефть и природный газ (16,1%), производство (13,6%) и госуслуги (13,3%). Бахрейн в 2023 г. занял первое место в Индексе экономической свободы на Ближнем Востоке.
Несмотря на солидарность с другими арабскими государствами по вопросу конфликта в Газе, в Бахрейне располагается главная военно-морская база США и штаб 5-го американского флота. Бахрейн стал единственной арабской страной, присоединившейся к операции против йеменских хуситов в 2023 г. Вашингтон с его военным ресурсом является главным гарантом бахрейнского суверенитета от возможного давления шиитского Ирана: в королевстве суннитская элита в лице правящей семьи Аль Халифа доминирует над шиитским большинством (до 70% населения). Отношения с Тегераном в последние десятилетия у Бахрейна были напряженными. Монархия солидаризировалась с Саудовской Аравией при разрыве ею дипотношений с Ираном в 2016 г. Они были восстановлены только после возобновления саудовско-иранских контактов в 2023 г.
То, что Бахрейн остается одним из главных региональных союзников США, может ограничить перспективы развития отношений с Россией, признает Ибрагимов. Бахрейн – наиболее проамериканская страна региона, согласен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
После Москвы король Бахрейна отправится на открытие форума арабо-китайского сотрудничества в Пекин, на полях которого встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Бахрейнско-китайский товарооборот на порядки превосходит торговлю с Россией. Экспорт из КНР в арабскую монархию в 2022 г. оценивался в $2,33 млрд, а экспорт из Бахрейна в китайском направлении – в $160 млн. Визит короля Бахрейна сначала в Москву, а потом в Пекин – это демонстрация многовекторности внешней политики арабской монархии, считает Семенов. «У России и Китая есть общие позиции, в особенности в создании новой архитектуры региональной безопасности без участия США. Пекин и Москва могут способствовать развитию диалога стран Залива и с Ираном», – резюмировал эксперт.