Король Бахрейна впервые за восемь лет приехал в Москву

Несмотря на солидарность с другими арабскими государствами по вопросу конфликта в Газе, в Бахрейне располагается главная военно-морская база США и штаб 5-го американского флота. Бахрейн стал единственной арабской страной, присоединившейся к операции против йеменских хуситов в 2023 г. Вашингтон с его военным ресурсом является главным гарантом бахрейнского суверенитета от возможного давления шиитского Ирана: в королевстве суннитская элита в лице правящей семьи Аль Халифа доминирует над шиитским большинством (до 70% населения). Отношения с Тегераном в последние десятилетия у Бахрейна были напряженными. Монархия солидаризировалась с Саудовской Аравией при разрыве ею дипотношений с Ираном в 2016 г. Они были восстановлены только после возобновления саудовско-иранских контактов в 2023 г.