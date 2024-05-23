Китай начал крупные военные учения вокруг Тайваня

По данным Центра исследований выборов при Государственном университете Чжэнчжи, изучающего мнение жителей Тайваня по поводу возможного решения вопроса о статусе острова, на 2023 г. треть его жителей – 33% – хотели постоянного сохранения статус-кво (в 1994 г. эта цифра составляла 9,8%). Количество сторонников скорого объявления независимости не менялось на протяжении изучаемого периода: в 1994 г. они составляли 3,1%, в 2023 г. – 3,8%. Что касается сторонников скорейшего воссоединения с КНР, то их число снизилось с 4,4% в 1994 г. до 1,2% в 2023 г. При этом доля убежденных в необходимости постепенного перехода к официальному объявлению независимости, достигнув максимума в 2020 г. (25,5%), к 2023 г. снизилась до 21,5%. Выступающие за откладывание решения вопроса о статусе острова составляли в 2023 г. 27,9%, в 1994 г. – 38,5%.