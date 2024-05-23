Китай начал крупные военные учения вокруг Тайваня

Китай начал крупные военные учения вокруг ТайваняЭто может в любой момент обернуться началом войны
Утром 23 мая силы восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали масштабные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщило министерство обороны КНР. Учения «Объединенный меч – 2024А» (Joint Sword) пройдут по 24 мая, и в них будут задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. Военные будут находиться рядом с островами Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь, находящимися под управлением тайваньских властей.
В пресс-релизе минобороны КНР приводятся слова представителя командования, который назвал учения «серьезным наказанием» (с китайского можно перевести как «наказание, служащее уроком на будущее») за «сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня». Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что мероприятия проводятся для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны и являются сигналом для сепаратистских сил и предупреждением внешним силам.
В заявлениях, опубликованных на странице минобороны Китайской Республики на Тайване в X (бывший Twitter) 23 мая, говорится об отсутствии стремления к конфликтам, но и о готовности обеспечить свою безопасность. Официальных данных о боевых единицах, задействованных в учениях, нет. Согласно открытым данным, тайваньскому минобороны удалось отследить 31 военный корабль ВМС НОАК и 49 истребителей (Су-30, J-16 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500).
Учения начались через несколько дней после инаугурации нового президента Китайской Республики на Тайване Лая Циндэ, состоявшейся 20 мая. В газете The New York Times и других американских СМИ называют действия Пекина непосредственной реакцией на это событие. В частности, китайские власти могли быть недовольны инаугурационной речью Лая, в которой он говорил о тайваньской «нации» и ее неготовности подчиниться КНР.
В ответ на эти заявления директор информационного бюро Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Лай игнорирует настроения «большинства жителей острова», настроенных на мир и развитие. Но стоит упомянуть, что новый руководитель Тайваня избегал слова «независимость» в своей речи, а придерживался термина «суверенитет» Китайской Республики (что, впрочем, по его мнению, означает неподконтрольность острова КНР). Лай также упомянул о готовности к переговорам с Пекином вместо конфронтации, но для этого там должны, по его словам, «уважать выбор народа Тайваня».
По данным Центра исследований выборов при Государственном университете Чжэнчжи, изучающего мнение жителей Тайваня по поводу возможного решения вопроса о статусе острова, на 2023 г. треть его жителей – 33% – хотели постоянного сохранения статус-кво (в 1994 г. эта цифра составляла 9,8%). Количество сторонников скорого объявления независимости не менялось на протяжении изучаемого периода: в 1994 г. они составляли 3,1%, в 2023 г. – 3,8%. Что касается сторонников скорейшего воссоединения с КНР, то их число снизилось с 4,4% в 1994 г. до 1,2% в 2023 г. При этом доля убежденных в необходимости постепенного перехода к официальному объявлению независимости, достигнув максимума в 2020 г. (25,5%), к 2023 г. снизилась до 21,5%. Выступающие за откладывание решения вопроса о статусе острова составляли в 2023 г. 27,9%, в 1994 г. – 38,5%.
Китай демонстрирует свою оценку нынешнего политического расклада на Тайване, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Ранее Пекин постоянно поддерживал подобный уровень напряженности, напоминает эксперт, который несколько снизился после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в ноябре 2023 г. Сложившаяся сейчас ситуация на острове подталкивает Китай к тому, дабы продемонстрировать, что играть с огнем не нужно. При этом Лай ничего сверхнеобычного в своей инаугурационной речи не сказал, считает эксперт.
Нельзя исключать и того, что война за Тайвань может начаться в любой момент, подобные учения могут стать ее отправной точкой, полагает Кашин. Но пока, исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что Китай посылает политическое предупреждение. Нынешние учения по масштабам не сильно отличаются от тех, которые Пекин обычно проводит в этом районе, считает аналитик. Серьезнее последствия маневров были, например, в 1996 г., когда Китай стрелял ракетами в районы судоходства, прилегающие к порту Гаосюн, и в 2022 г., когда было нарушено гражданское судоходство.
В США просчитывают риски возможного конфликта, поэтому и работают над развитием неофициального военного сотрудничества с Тайванем, отметил старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Алексей Степанов. Одной из основных проблем для Вашингтона с точки зрения обеспечения боеспособности Тайваня остаются задержки поставок вооружений, добавил он.