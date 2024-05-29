Сразу три бывших члена правительства Мишустина станут депутатами Госдумы

Владимир Путин 15 мая проводил три отдельные встречи – с Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным. «Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете», – говорил президент Абрамченко. О том, что есть идеи и о дальнейшей карьере Матыцина, Путин говорил и экс-министру спорта. На встрече с Шульгиновым Путин сказал: «Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве. Сейчас мы это обсудим». Разговор о будущей работе бывших членов кабмина, правда, был в закрытом от СМИ режиме.