Сразу три бывших члена правительства Мишустина станут депутатами Госдумы

Сразу три бывших члена правительства Мишустина станут депутатами ГосдумыАбрамченко, Шульгинову и Матыцину предстоит пройти через выборы в одномандатных округах
Как стало известно «Ведомостям», сразу три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.), которые не вошли в его обновленный состав, получат новую работу. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин вскоре могут стать депутатами Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента (АП), собеседник на Старой площади не исключил такой возможности.
Все отставники, вероятно, займут серьезные посты, отмечает еще один источник, близкий к АП. Абрамченко, по словам двух собеседников «Ведомостей», может стать вице-спикером Госдумы.
Чтобы избраться, бывшим членам правительства придется пройти через выборы, причем не по партийным спискам «Единой России», а по одномандатным округам. Матыцин может быть выдвинут в Брянской области, а Абрамченко и Шульгинов – в Хакасии и Ростовской области. Два депутатских мандата стали вакантны на прошлой неделе, после того как Виталий Кушнарев (Южный округ, Ростовская область) и Николай Алексеенко (Унечский округ, Брянская область) сложили мандаты.
А округ в Хакасии освободился осенью 2023 г., после того как депутат Сергей Сокол, неудачно принявший участие в губернаторских выборах в Хакасии, стал председателем регионального заксобрания.
Владимир Путин 15 мая проводил три отдельные встречи – с Абрамченко, Шульгиновым и Матыциным. «Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете», – говорил президент Абрамченко. О том, что есть идеи и о дальнейшей карьере Матыцина, Путин говорил и экс-министру спорта. На встрече с Шульгиновым Путин сказал: «Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве. Сейчас мы это обсудим». Разговор о будущей работе бывших членов кабмина, правда, был в закрытом от СМИ режиме.
Согласно ст. 40 закона о выборах депутатов Госдумы, решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам на повторных и дополнительных выборах может быть принято постоянно действующим руководящим органом политической партии (если кандидат идет от партии), говорит политолог Павел Склянчук. «В «Единой России» таким органом является генеральный совет, – отмечает он. – После того как ЦИК назначит выборы в округах, где действующие депутаты Госдумы сложили полномочия, партия примет решение о том, кого она поддержит в качестве кандидатов». Между тем, как сказал еще один близкий к АП источник «Ведомостей», не все кандидаты могут пойти от «Единой России».
Политолог Михаил Виноградов отмечает, что далеко не все бывшие члены правительства после отставки уходили на новые должности, в том числе в Госдуму. К примеру, выпали из публичного пространства Лев Кузнецов, Сергей Донской, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Елена Скрынник, Александр Хлопонин, Константин Носков и др. Впрочем, есть и те, кто после отставки нашел себе место в Госдуме. К примеру, сейчас несколько председателей комитетов – бывшие министры правительства Дмитрия Медведева, в том числе Дмитрий Кобылкин, Максим Топилин, а пост вице-спикера занимает бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области и экс-полпред Алексей Гордеев.