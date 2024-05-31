Африканский национальный конгресс впервые рискует потерять большинство в парламенте ЮАР

Всеобщие выборы в ЮАР прошли на фоне продолжительного экономического кризиса в стране. По данным МВФ, в 2023 г. ВВП страны вырос всего на 0,6%, в этом году прогнозируется рост на уровне 0,9%. В стране один из самых высоких в мире уровней безработицы – свыше 33%, при этом среди молодежи от 15 до 24 лет этот показатель превышает 59%. По разным оценкам, половина из 60 млн населения страны живет за чертой бедности. Кроме того, в стране традиционно высокий уровень преступности и до сих пор не решена проблема с электроснабжением.