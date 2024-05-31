Африканский национальный конгресс впервые рискует потерять большинство в парламенте ЮАР

Африканский национальный конгресс впервые рискует потерять большинство в парламенте ЮАРНа отношения ЮАР с Россией это не повлияет
Правящая в ЮАР партия Африканский национальный конгресс (АНК) президента Сирила Рамафосы впервые с 1994 г. может потерять большинство мест в парламенте по итогам выборов, свидетельствуют данные избирательной комиссии республики после обработки почти 20% бюллетеней. Всеобщие выборы стартовали 29 мая, окончательные итоги голосования будут обнародованы 2 июня.
По предварительным данным, АНК набирает порядка 43% голосов избирателей. Второй по популярности оппозиционный правоцентристский «Демократический альянс» (ДА) – почти 25%, а ориентированные на черное большинство левые партии «Борцы за экономическую свободу» и «Умконто ва сизме» («Копье нации») набирают по 8%. Всего в голосовании приняли участие 70 партий и 11 независимых кандидатов. Если результаты не изменятся, правящая партия впервые за 30 лет будет вынуждена сформировать коалиционное правительство, а это будет означать, что «стране придется принять культуру беспорядочных и трудных компромиссов в отношении политики и назначений, которые будут иметь последствия как для граждан, бизнеса, так и для инвесторов», пишет Bloomberg.
ЮАР – парламентская республика. Партии, получившие максимальное количество мандатов в нижней палате парламента (Национальная ассамблея, всего 400 мест), впоследствии выбирают президента (главу исполнительной власти, премьера в ЮАР нет).
На предыдущих выборах в 2019 г. АНК набрал рекордно низкие 57,5% голосов и получил в ассамблее 230 мест, оппозиционный ДА – 20,7%, или 84 мандата, а «Борцы за экономическую свободу» получили 44 мандата (10,7%).
Всеобщие выборы в ЮАР прошли на фоне продолжительного экономического кризиса в стране. По данным МВФ, в 2023 г. ВВП страны вырос всего на 0,6%, в этом году прогнозируется рост на уровне 0,9%. В стране один из самых высоких в мире уровней безработицы – свыше 33%, при этом среди молодежи от 15 до 24 лет этот показатель превышает 59%. По разным оценкам, половина из 60 млн населения страны живет за чертой бедности. Кроме того, в стране традиционно высокий уровень преступности и до сих пор не решена проблема с электроснабжением.
Бывший лидер молодежного крыла АНК, а ныне лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема в случае своей победы рассчитывает создать 9 млн рабочих мест, увеличить ставку корпоративного налога с 27 до 32%, национализировать шахты, а чтобы за полгода преодолеть энергетический кризис, возобновить работу угольных электростанций и построить новые АЭС.
Примерно с такой же программой выступил экс-президент ЮАР, лидер партии «Копье нации» Джейкоб Зума. Он был отстранен от власти в 2018 г. из-за обвинения в коррупции. Зума не участвовал в нынешних выборах, но активно агитировал за свою партию.
Если АНК наберет меньше 50%, партия, скорее всего, сформирует коалицию с одной из оппозиционных сил, говорит главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин. При этом самим оппозиционерам, продолжает эксперт, будет сложно создать коалиционное правительство против ныне правящей партии. «Представляющий преимущественно белый электорат «Демократический альянс» может набрать максимум 25% – этого явного недостаточно для получения большинства. Поэтому я не думаю, что это как-то повлияет на российско-южноафриканские отношения», – считает эксперт. ЮАР – важный политический партнер России, в том числе в БРИКС, и один из крупнейших торговых партнеров в Африке, товарооборот в 2023 г. составил $1,23 млрд.
Перспектива отстранения АНК от власти на данный момент полностью исключена: без него в коалицию должны войти представители партии Зумы, с которыми отказываются сотрудничать другие оппозиционные политики, соглашается африканист Василий Сидоров. «Не исключаю вероятность создания коалиции АНК и ДА, в таком случае внешнеполитический курс ЮАР может стать немного более прозападным. Тем не менее я не ожидаю крутого изменения курса страны по отношению к России», – заключил эксперт.