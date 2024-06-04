Сергей Лавров начал новое африканское турне с Гвинеи

В 2021–2023 гг. в соседнем с Гвинеей регионе Сахель военные взяли власть в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, и все эти страны по этой причине были под санкциями ЭКОВАС до февраля 2024 г. Эти страны наращивают военное сотрудничество с Россией. В сентябре и декабре 2023 г. Сахель посещал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. После его сентябрьского визита Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали военный союз «Альянс государств Сахеля» (AES). Последний визит Евкурова в регион совпал с текущим турне Лаврова: по данным агентства ANP, 2 июня тот встретился с лидером Нигера Абдурахманом Тчиани и министром обороны страны Салифу Моди. С Гвинеей у России действует соглашение о военном сотрудничестве от 2018 г.