Сергей Лавров начал новое африканское турне с Гвинеи

Сергей Лавров начал новое африканское турне с ГвинеиЭто уже шестая поездка министра по континенту за два года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 3 июня с рабочим визитом в столицу Гвинеи Конакри. Там он провел переговоры с министром иностранных дел западноафриканской республики Морисандой Куяте, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Последний раз Лавров был в Гвинее с визитом в феврале 2013 г. С Гвинеи началось уже шестое африканское турне министра за два года.
С сентября 2021 г. по февраль 2024 г. Гвинея находилась под санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Их объявили после военного переворота, после которого к власти пришел полковник Мамади Думбуя. Гражданская форма правления может быть восстановлена в 2024 г. в результате выборов. Россия, имевшая дружественные контакты со свергнутым президентом Альфой Конде, с января 2022 г. признает Думбуя как легитимного лидера.
В 2021–2023 гг. в соседнем с Гвинеей регионе Сахель военные взяли власть в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, и все эти страны по этой причине были под санкциями ЭКОВАС до февраля 2024 г. Эти страны наращивают военное сотрудничество с Россией. В сентябре и декабре 2023 г. Сахель посещал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. После его сентябрьского визита Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали военный союз «Альянс государств Сахеля» (AES). Последний визит Евкурова в регион совпал с текущим турне Лаврова: по данным агентства ANP, 2 июня тот встретился с лидером Нигера Абдурахманом Тчиани и министром обороны страны Салифу Моди. С Гвинеей у России действует соглашение о военном сотрудничестве от 2018 г.
Гвинея важна для дружественных России стран Сахеля как выход к морю, замечает младший научный сотрудник Института Африки РАН Тамара Андреева. Текущее турне Лаврова по континенту, вероятно, будет сконцентрировано именно на развитии отношений России со странами Сахеля.
Одним из вопросов, которые обсуждал Лавров со своим коллегой из Гвинеи, стало возобновление не собиравшейся с 2019 г. российско-гвинейской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Хотел бы лишь подчеркнуть, что мы очень рассчитываем как можно скорее возобновить работу межправительственной комиссии», – сказал российский министр. Экономические связи между Россией и Гвинеей неглубоки. В 2021 г. товарооборот, по данным властей африканской страны, составил $157 млн (в 2020 г. – $155,2 млн), в том числе импорт России из Гвинеи – $102,6 млн, а российский экспорт в Гвинею – $54,4 млн. Импорт в Россию из Гвинеи на 99,7% состоит из бокситов (в стране расположено 26,4% доказанных мировых запасов).
В Гвинее давно работает UC Rusal. Ее гвинейские предприятия – Компания бокситов Киндии (КБК) и боксито-глиноземный комплекс Friguia – снабжают сырьем российские заводы. UC Rusal реализует проект разработки крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан. Компания инвестировала в Гвинею около $300 млн. Как замечает Андреева, ни переворот, ни санкции не помешали деятельности UC Rusal в Гвинее, где компания несет и социальную ответственность – финансирует подготовку местного медперсонала, строит больницы, подключалась к борьбе с эпидемией лихорадки Эбола. В Гвинее действуют также российские Nordgold (золотодобыча) и «Геопроспект» (геологоразведка).
«В целом российско-гвинейские отношения опираются на советское наследие: фундамент работы UC Rusal в виде заводов и железной дороги заложен еще тогда. Гвинея получает наибольшее среди стран региона число бюджетных мест в российских вузах: в 2023/24 учебном году это 450 мест», – напоминает эксперт.
Как сообщает региональное издание Alwihda, после Гвинеи 5 июня Лавров отправится в Чад – страну, которая является традиционным военным союзником Франции в Сахеле. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби возглавил страну после гибели отца в боях с повстанцами в 2021 г. и неожиданно посетил Россию в январе 2024 г., встретившись с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый за 56 лет приезд главы Чада в Москву. В мае российские военные советники в соседней Центральноафриканской республике помогли освободить из плена боевиков-исламистов большую группу чадских военных.
Кроме того, Лавров в рамках июньского турне посетит и соседнюю с Гвинеей Буркина-Фасо, сообщило 3 июня буркинийское агентство AIB со ссылкой на главу МИДа африканской страны Карамоко Жан Мари Траоре.
Захарова подтвердила «Ведомостям», что кроме Гвинеи у Лаврова «визиты запланированы в несколько стран континента», но не стала их конкретизировать. Россия сохраняет интерес к Центральной и Западной Африке на фоне падения там влияния Франции, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. «Москве нужна инфраструктура в виде эффективной консульской поддержки, правовой базы. Это требует согласований правительств», – объяснил эксперт участившиеся визиты Лаврова в регион.
Кроме того, продолжает Лукьянов, в Сахеле выросла заинтересованность в укреплении сотрудничества с Москвой в сфере безопасности, экономики, культуры, образования и науки, заключил эксперт.