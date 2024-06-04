Статс-секретарям напомнили о неразглашении публичной позиции по законопроектам

Если чиновник не согласен с принятым решением, он должен уволиться, говорит первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По мнению депутата, принятый правительственной комиссией запрет логичен. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов сказал «Ведомостям», что у исполнительной власти «должно быть одно мнение» по поводу рассматриваемых в парламенте законопроектов. «Очень много сторон дают в зависимости от уровня документа во время работы над ним в парламенте свои заключения. Если еще и внутри исполнительной власти будет пять мнений, то тогда станет совсем непонятно», – сказал он.