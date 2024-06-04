Статс-секретарям напомнили о неразглашении публичной позиции по законопроектам

Статс-секретарям напомнили о неразглашении публичной позиции по законопроектамЭто касается случаев, когда она расходится с позицией президента или правительства
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности обязала статс-секретарей – заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти «обеспечить неукоснительное соблюдение установленных требований», в соответствии с которыми они «не вправе представлять либо оглашать позицию по рассматриваемым палатами Федерального собрания РФ проектам федеральных законов (законам), не соответствующую позиции президента РФ или правительства РФ». Соответствующее требование указано в протоколе заседания комиссии, состоявшегося 29 мая (копия документа есть у «Ведомостей»).
«Ведомости» направили запрос в аппарат правительства.
Если чиновник не согласен с принятым решением, он должен уволиться, говорит первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По мнению депутата, принятый правительственной комиссией запрет логичен. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов сказал «Ведомостям», что у исполнительной власти «должно быть одно мнение» по поводу рассматриваемых в парламенте законопроектов. «Очень много сторон дают в зависимости от уровня документа во время работы над ним в парламенте свои заключения. Если еще и внутри исполнительной власти будет пять мнений, то тогда станет совсем непонятно», – сказал он.
Статс-секретари обязаны по существу отвечать на самые неожиданные и острые вопросы депутатов, а с учетом грядущих изменений такое напоминание будет не лишним, говорит политолог Павел Склянчук. По его мнению, вероятно, таким образом в правительстве хотят снизить риски. Законопроекты по совершенствованию налоговой системы поступили в Госдуму 3 июня и могут быть приняты до конца сессии.
Требование к статс-секретарям относительно публичного обсуждения законопроектов является следствием внутренней дисциплины, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Он и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не считают, что требование связано с предстоящими изменениями налогового законодательства. Виноградов сомневается, что в этом плане существуют какие-либо разногласия: «Во всяком случае, пока таких признаков не видел».