Израиль и «Хезболла» на грани полномасштабного конфликта

После завершения призыва численность израильской армии может достигнуть 350 000 солдат. Всего с начала боевых действий в секторе Газа в октябре министерство обороны, по данным The Times of Israel, мобилизовало 287 000 – рекордный показатель за всю новейшую историю страны. Накануне начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что в ближайшее время власти примут решение относительно «ежедневных атак» «Хезболлы» по территории Израиля. При этом, как пишет The Times of Israel со ссылкой на израильское военное командование, расширение военного призыва проводится с целью увеличения численности личного состава в связи с операцией в Рафахе на юге сектора Газа, а не из-за эскалации на севере страны.