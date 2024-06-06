Израиль и «Хезболла» на грани полномасштабного конфликта

Израиль и «Хезболла» на грани полномасштабного конфликтаВызванный обстрелами лесной пожар может вызвать пожар войны
Израильская армия готова к очень мощным действиям на севере страны в ответ на нападения проиранской ливанской группировки «Хезболла», заявил утром 5 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения приграничных сел на ливано-израильской границе. Правительство объявило о дополнительном призыве 50 000 резервистов в армию, сообщило армейское радио. Это решение будет действовать до 1 августа.
«Тот, кто думает, что может причинить нам вред, а мы в ответ будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку», – передает слова Нетаньяху его канцелярия.
После завершения призыва численность израильской армии может достигнуть 350 000 солдат. Всего с начала боевых действий в секторе Газа в октябре министерство обороны, по данным The Times of Israel, мобилизовало 287 000 – рекордный показатель за всю новейшую историю страны. Накануне начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что в ближайшее время власти примут решение относительно «ежедневных атак» «Хезболлы» по территории Израиля. При этом, как пишет The Times of Israel со ссылкой на израильское военное командование, расширение военного призыва проводится с целью увеличения численности личного состава в связи с операцией в Рафахе на юге сектора Газа, а не из-за эскалации на севере страны.
Об угрозе начала полномасштабной войны между Израилем и движением «Хезболла» 5 июня написала газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, в последнее время обе стороны стали чаще говорить об эскалации ситуации на ливано-израильской границе.
Ливанское движение существенно нарастило количество беспилотных и ракетных атак по территории Израиля, в результате которых 3 июня на севере страны произошел крупный лесной пожар, после чего Нетаньяху посетил наиболее пострадавшие районы.
В тот же день заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем в комментарии для местной прессы сообщил, что если Израиль хочет войны, то движение к ней готово. «Любое расширение войны в Ливане будет встречено разрушениями, опустошением и перемещением населения с их стороны. Сейчас мы используем лишь малую часть своих возможностей в соответствии с характером боя», – добавил он.
С начала конфликта в Газе в октябре 2023 г. в результате израильских ударов, по данным AP, погибло более 400 ливанцев, из которых 70 человек – мирные жители. Свыше 100 000 жителей стали перемещенными лицами. С израильской стороны погибло 15 военнослужащих и 10 гражданских, порядка 60 000 израильтян покинули свои дома на севере страны в связи с ракетными обстрелами ливанских боевиков.
Вероятность начала полномасштабной наземной операции Израиля против «Хезболлы» в Ливане возросла, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. По его мнению, на эскалацию настроен нынешний израильский военный кабинет, она позволит перенести фокус внимания с Газы на север и сохранить власть Нетаньяху. Потенциальная операция, продолжает эксперт, также соответствует интересам израильских военных. «Для них «Хезболла» – это дамоклов меч над Израилем. Военные опасаются сокрушительного удара с ливанской территории в случае затягивания войны в Газе. Поэтому они ищут возможность нанесения превентивного удара по боевикам в Ливане, несмотря на риски», – объяснил эксперт.
По словам Семенова, в случае гипотетического вторжения израильская армия постарается очистить юг Ливана от «Хезболлы». Тем не менее, продолжает эксперт, израильская армия, как в Газе, увязнет на ливанской территории: «Хезболла» обладает гораздо большими военными возможностями.
Вероятно, израильские власти при помощи угрозы эскалации пытаются оказать давление на Иран, чтобы они убедили «Хезболлу» снизить давление на Израиль, полагает главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. Тегеран с начала войны демонстрировал незаинтересованность обострения ситуации на Ближнем Востоке, особенно сегодня – накануне выборов, говорит эксперт: «Резкими заявлениями израильское руководство показывает, что не готово мириться с текущей ситуацией на ливанской границе. До сегодняшнего дня Иран контролировал своих союзников. Поэтому я не исключаю, что он сделает это и сегодня».