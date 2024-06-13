Владимир Путин практически завершил формирование своей администрации

Управление по вопросам Госсовета (УГС; взаимодействие с губернаторами, правительством и проч.) возглавил Владимир Симоненко, работавший с Андреем Белоусовым (теперь министр обороны) в Минэке, а затем в АП. С 2013 г. сначала под кураторством Белоусова, а затем и Максима Орешкина Симоненко возглавлял экспертное управление президента, которое занимается вопросами экономики в Кремле. Кто теперь будет руководить этим важным подразделением, пока не объявлено. Экспертное управление на данный момент остается единственным в подчинении нового заместителя руководителя АП Орешкина. Впрочем, не стоит судить об аппаратном весе заместителей главы АП только по количеству подразделений в их вертикали, отмечает источник «Ведомостей» в госструктурах.