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Владимир Путин практически завершил формирование своей администрации

Вакантными остаются должности руководителей двух управлений, а их общее число увеличилось
Максим Иванов
Евгений Разумный / Ведомости

Структура новой администрации президента (АП) Владимира Путина определена, фактически весь ее костяк назначен. 12 июня глава государства подписал два указа. Один – о «должностных лицах» (начальниках управлений), а другой – о «некоторых вопросах» (структуре) АП.

Высшее руководство Кремля Путин назначил 14 мая. Ключевые кадры остались на своих местах. Тогда же он подписал указы по руководителям трех подразделений, которые работают в статусе помощников президента: бессменной Ларисе Брычевой (государственно-правовое управление), Дмитрию Шалькову (контрольное управление) и Дмитрию Калимулину (референтура).

Подход к формированию структуры АП можно назвать достаточно консервативным. Полностью сохранился информационный блок, международный блок и т. д. Практически неизменным, как и предсказывали «Ведомости» 24 мая, остался большой внутриполитический блок АП (кураторы всех этих направлений в руководстве Кремля остались на своих местах).

Но некоторые изменения все же произошли. Число подразделений администрации выросло с 21 до 25. Корректировки связаны в первую очередь с приходом 14 мая в руководство кремлевской администрации весьма статусных людей, которым прочили не только должности, но и соответствующий политическому весу аппарат. В частности, некоторые помощники президента, судя по указу от 12 июня, будут отвечать за «отраслевые» управления (хотя есть исключения – к примеру, помощник Руслан Эдельгериев не будет курировать никакое подразделение АП).

Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев (уступил место теперь уже бывшему министру обороны Сергею Шойгу) в статусе помощника будет отвечать за кораблестроение. А в составе АП теперь появилось управление «по вопросам национальной морской политики», которое возглавил зам Патрушева в Совбезе, бывший ярославский губернатор Сергей Вахруков.

Выходец из спецслужб и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин будет курировать сразу два управления: по вопросам формирования и деятельности Госсовета и совершенно новое – по госполитике в сфере ОПК. Последнее возглавил бывший замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Ни у одного другого помощника главы государства нет в подчинении сразу двух подразделений.

Управление по вопросам Госсовета (УГС; взаимодействие с губернаторами, правительством и проч.) возглавил Владимир Симоненко, работавший с Андреем Белоусовым (теперь министр обороны) в Минэке, а затем в АП. С 2013 г. сначала под кураторством Белоусова, а затем и Максима Орешкина Симоненко возглавлял экспертное управление президента, которое занимается вопросами экономики в Кремле. Кто теперь будет руководить этим важным подразделением, пока не объявлено. Экспертное управление на данный момент остается единственным в подчинении нового заместителя руководителя АП Орешкина. Впрочем, не стоит судить об аппаратном весе заместителей главы АП только по количеству подразделений в их вертикали, отмечает источник «Ведомостей» в госструктурах.

УГС, которое досталось Дюмину, прежде находилось, в частности, в подчинении первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко, а руководил им его подчиненный по «Росатому» Александр Харичев. Оба не потеряли от перестановок. В составе АП образовано управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Его и возглавил Харичев (при нем УГС занималось прежде всего выборами, социологией и проч.).

Остаются на своем месте и другие начальники управлений блока Кириенко (Андрей Ярин – управление президента по внутренней политике, Татьяна Матвеева – развитие информационно-коммуникационных технологий, Сергей Новиков – общественные проекты).

Новое подразделение, деятельность которого в теории могла бы пересекаться с работой внутриполитического блока, – управление по вопросам госполитики в гуманитарной сфере (вероятно, оно сосредоточится на культурно-историческом направлении работы). За него будет отвечать помощник президента Владимир Мединский.

Не исключено, что он же станет и начальником управления (как Брычева, Шальков и Калимулин). Впрочем, кадровый вопрос пока не решен.

Как именно будет устроена структура взаимодействия всех подразделений АП, станет ясно после определения их полномочий. Они будут закреплены в ближайшие месяцы после подписания положений о каждом из управлений администрации и формирования их штатного расписания.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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