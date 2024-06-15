Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»Она была запущена для участников спецоперации по аналогии со «школой губернаторов»
Президент Владимир Путин 14 июня встретился со слушателями программы «Время героев», на которой обучаются участники спецоперации. Встреча прошла в мастерской управления «Сенеж» недалеко от подмосковного Солнечногорска. Путин сказал, что идея такой программы родилась после его встречи со студентами – участниками военной спецоперации, которая была в январе 2024 г. в Санкт-Петербурге.
Одна из задач сейчас, стоящих перед государством, – это кадры, сказал Путин. «Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат родине в самых опасных условиях», – сказал Путин. Администрация президента при организации программы исходила из опыта платформы «Россия – страна возможностей», которая организует обучение управленцев, конкурса «Лидеры России», школы губернаторов и школы мэров, сказал Путин. Он отметил, что следующим этапом будет практика и работа с наставниками – вице-премьерами, министрами, руководителями госкомпаний. Путин предложил обсудить, как слушатели видят программу обучения.
В ходе разговора Путин почти сделал несколько предложений о работе слушателям программы. Первым выступающим был капитан Владимир Сайбель, родом из Бурятии. Он сказал, что ушел на спецоперацию в рамках мобилизации, а в 2023 г. потерял руку и ногу. Со спецоперации он вернулся в компанию РЖД, где работал до этого, и сейчас является заместителем Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению по кадрам и социальным вопросам в Новосибирске. «Надо с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] поговорить. По-моему, вы там засиделись», – сказал Путин.
Еще неожиданней стал разговор со слушателем Евгением Первышовым. Он рассказал, что после начала мобилизации отправился на спецоперацию добровольцем, а до этого был госслужащим. «А где вы до мобилизации работали»? – уточнил Путин. «Депутатом Госдумы, – неожиданно ответил Первышов. – Я и сейчас являюсь депутатом Госдумы. Я согласовал с [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным, он отпустил меня, и я ушел как доброволец на фронт», – сказал тот. Путин уточнил, когда это было сделано. Оказалось, что в 2022 г., а через год, осенью 2023 г., он вернулся обратно на работу в Госдуму.
Первышов рассказал президенту, что был избран в Госдуму от Краснодарского края: «Был до этого пять лет мэром Краснодара с 2016 по 2021 год». Президент воскликнул: «Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение»! «Я с командой», – ответил депутат. «Тоже хорошо», – заметил Путин.
К слову около месяца назад в отставку был отправлен мэр города Сочи Алексей Копайгородский. После встречи «Ведомости» уточнили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будет ли Первышов назначен мэром Сочи. «Президент же сказал: "Я подумаю". Он подумает, и мы сообщим вам», – ответил Песков.
Участники программы рассказывали президенту о том, как перед ними выступали сотрудники администрации президента и члены правительства, поделились впечатлениями о том, как на прошлой неделе плавали на ледоколе к Северному полюсу. Президент же в ходе беседы сказал, что сейчас у России в зоне спецоперации находится почти 700 000 человек. По его словам, для командного состава нужны «люди с современным подходом, досрочно опытные, и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства восками, командованием». «У нас сейчас в целом это получается. У нас командующие округами, а соответственно группировками – в среднем 56 лет, командующий армией – 50 лет, командующий дивизией – в среднем 46 лет», – сказал он.
Для участников программы самой главной новостью, пожалуй, стали слова Путина, что на время обучения они не должны возвращаться в зону спецоперации. Обучение на программе будет длиться два года, между модулями будет определенное время. Среди обучающихся – есть те, кто из-за ранений потерял руку или ногу, и соответственно уже не может участвовать в спецоперации, курсанты военных вузов и непосредственно участники спецоперации – которые попали на обучение прямо с зоны боевого соприкосновения.
«Мы ведь организаторы этого мероприятия, Высшей школы госуправления, этой платформы "Время героев" – создали ее еще и применительно к тому, как организована работа по линии Генерального штаба. А там как сделано: полтора месяца, потом все возвращаются в войска, а через полгода – еще полтора месяца», – сказал Путин. Большинство планировали вернуться обратно в зону спецоперации.
«Но все-таки это первый опыт, и отбор туда был большой. Выбор был чуть ли не из более чем двух десятков тысяч [человек]. А набрали 80 человек. И вот сейчас вы уедете... И это не обычная ситуация, не как в мирное время: уехали в войска, дистанционно продолжили обучение, потом вернулись, потом опять уехали. А вот сейчас должен начаться еще один этап – стажировка, это практически работа, получение каких-то теоретических знаний. Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь», – сказал Путин. Президент заявил, что он обсуждал будущие обучающихся в «Сенеже» с министром обороны Андреем Белоусовым и главой Генштаба Валерием Герасимовым. По словам Путина, после обучения каждый участник программы сможет сделать дальше выбор – вернуться на военную службу или остаться на гражданской.
По итогам послания президента 2024 г. с 1 марта начался отбор на обучение по программе «Время героев». До 8 апреля был сбор заявок, после чего 21 000 человек прошли через оценочные мероприятия и тестирования. Из них 7238 человек – это военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях. Сейчас проведение оценочных и тестовых мероприятиях продолжается, в том числе на базе РАНХиГС. Те, кто проходит отбор сейчас, смогут принять участие в обучении в следующих потоках. Среди критериев отбора участников – «проявленный героизм в рамках СВО, управленческий опыт и достижения в военной или гражданской сферах, а также результаты оценочных мероприятий по определению управленческого потенциала».
По итогам первого этапа оценочных мероприятий были отобраны 83 участника – 65 кадровых военных и ветеранов Минобороны, 14 добровольцев и военнослужащих, призванных по мобилизации, три сотрудника Росгвардии и один сотрудники МВД. Среди них четыре женщины – военные медики. Обучение первого потока началось 27 мая на базе мастерской управления «Сенеж». Продолжительность обучения будет два года, оно включает в себя четыре очных модуля по 30 дней и три стажировки.
Первый модуль обучения продлится до 29 июня. Он посвящен вопросам государственного управления, среди тем – система госслужбы, госполитика, роль и место России в глобальных процессах, личностно-профессиональное развитие госслужащего, национальные цели развития и регионов, инструменты личной эффективности. Среди спикеров – руководство администрации президента и правительства, губернаторы, эксперты РАНХиГС. К примеру, со слушателями встречались зампред Совбеза Дмитрий Медведев, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Планируется и серия «командообразующих мероприятий». По итогам обучения участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке и диплом магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление».