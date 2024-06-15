Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»

«Но все-таки это первый опыт, и отбор туда был большой. Выбор был чуть ли не из более чем двух десятков тысяч [человек]. А набрали 80 человек. И вот сейчас вы уедете... И это не обычная ситуация, не как в мирное время: уехали в войска, дистанционно продолжили обучение, потом вернулись, потом опять уехали. А вот сейчас должен начаться еще один этап – стажировка, это практически работа, получение каких-то теоретических знаний. Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь», – сказал Путин. Президент заявил, что он обсуждал будущие обучающихся в «Сенеже» с министром обороны Андреем Белоусовым и главой Генштаба Валерием Герасимовым. По словам Путина, после обучения каждый участник программы сможет сделать дальше выбор – вернуться на военную службу или остаться на гражданской.