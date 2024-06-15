Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»

Она была запущена для участников спецоперации по аналогии со «школой губернаторов»
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин 14 июня встретился со слушателями программы «Время героев», на которой обучаются участники спецоперации. Встреча прошла в мастерской управления «Сенеж» недалеко от подмосковного Солнечногорска. Путин сказал, что идея такой программы родилась после его встречи со студентами – участниками военной спецоперации, которая была в январе 2024 г. в Санкт-Петербурге.

Одна из задач сейчас, стоящих перед государством, – это кадры, сказал Путин. «Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат родине в самых опасных условиях», – сказал Путин. Администрация президента при организации программы исходила из опыта платформы «Россия – страна возможностей», которая организует обучение управленцев, конкурса «Лидеры России», школы губернаторов и школы мэров, сказал Путин. Он отметил, что следующим этапом будет практика и работа с наставниками – вице-премьерами, министрами, руководителями госкомпаний. Путин предложил обсудить, как слушатели видят программу обучения.

В ходе разговора Путин почти сделал несколько предложений о работе слушателям программы. Первым выступающим был капитан Владимир Сайбель, родом из Бурятии. Он сказал, что ушел на спецоперацию в рамках мобилизации, а в 2023 г. потерял руку и ногу. Со спецоперации он вернулся в компанию РЖД, где работал до этого, и сейчас является заместителем Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению по кадрам и социальным вопросам в Новосибирске. «Надо с [главой РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] поговорить. По-моему, вы там засиделись», – сказал Путин.

Еще неожиданней стал разговор со слушателем Евгением Первышовым. Он рассказал, что после начала мобилизации отправился на спецоперацию добровольцем, а до этого был госслужащим. «А где вы до мобилизации работали»? – уточнил Путин. «Депутатом Госдумы, – неожиданно ответил Первышов. – Я и сейчас являюсь депутатом Госдумы. Я согласовал с [спикером Госдумы Вячеславом] Володиным, он отпустил меня, и я ушел как доброволец на фронт», – сказал тот. Путин уточнил, когда это было сделано. Оказалось, что в 2022 г., а через год, осенью 2023 г., он вернулся обратно на работу в Госдуму.

Первышов рассказал президенту, что был избран в Госдуму от Краснодарского края: «Был до этого пять лет мэром Краснодара с 2016 по 2021 год». Президент воскликнул: «Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение»! «Я с командой», – ответил депутат. «Тоже хорошо», – заметил Путин.

1  / 4

Пресс-служба президента России

К слову около месяца назад в отставку был отправлен мэр города Сочи Алексей Копайгородский. После встречи «Ведомости» уточнили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будет ли Первышов назначен мэром Сочи. «Президент же сказал: "Я подумаю". Он подумает, и мы сообщим вам», – ответил Песков.

Участники программы рассказывали президенту о том, как перед ними выступали сотрудники администрации президента и члены правительства, поделились впечатлениями о том, как на прошлой неделе плавали на ледоколе к Северному полюсу. Президент же в ходе беседы сказал, что сейчас у России в зоне спецоперации находится почти 700 000 человек. По его словам, для командного состава нужны «люди с современным подходом, досрочно опытные, и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства восками, командованием». «У нас сейчас в целом это получается. У нас командующие округами, а соответственно группировками – в среднем 56 лет, командующий армией – 50 лет, командующий дивизией – в среднем 46 лет», – сказал он.

Для участников программы самой главной новостью, пожалуй, стали слова Путина, что на время обучения они не должны возвращаться в зону спецоперации. Обучение на программе будет длиться два года, между модулями будет определенное время. Среди обучающихся – есть те, кто из-за ранений потерял руку или ногу, и соответственно уже не может участвовать в спецоперации, курсанты военных вузов и непосредственно участники спецоперации – которые попали на обучение прямо с зоны боевого соприкосновения.

«Мы ведь организаторы этого мероприятия, Высшей школы госуправления, этой платформы "Время героев" – создали ее еще и применительно к тому, как организована работа по линии Генерального штаба. А там как сделано: полтора месяца, потом все возвращаются в войска, а через полгода – еще полтора месяца», – сказал Путин. Большинство планировали вернуться обратно в зону спецоперации.

«Но все-таки это первый опыт, и отбор туда был большой. Выбор был чуть ли не из более чем двух десятков тысяч [человек]. А набрали 80 человек. И вот сейчас вы уедете... И это не обычная ситуация, не как в мирное время: уехали в войска, дистанционно продолжили обучение, потом вернулись, потом опять уехали. А вот сейчас должен начаться еще один этап – стажировка, это практически работа, получение каких-то теоретических знаний. Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь», – сказал Путин. Президент заявил, что он обсуждал будущие обучающихся в «Сенеже» с министром обороны Андреем Белоусовым и главой Генштаба Валерием Герасимовым. По словам Путина, после обучения каждый участник программы сможет сделать дальше выбор – вернуться на военную службу или остаться на гражданской.

По итогам послания президента 2024 г. с 1 марта начался отбор на обучение по программе «Время героев». До 8 апреля был сбор заявок, после чего 21 000 человек прошли через оценочные мероприятия и тестирования. Из них 7238 человек – это военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях. Сейчас проведение оценочных и тестовых мероприятиях продолжается, в том числе на базе РАНХиГС. Те, кто проходит отбор сейчас, смогут принять участие в обучении в следующих потоках. Среди критериев отбора участников – «проявленный героизм в рамках СВО, управленческий опыт и достижения в военной или гражданской сферах, а также результаты оценочных мероприятий по определению управленческого потенциала».

По итогам первого этапа оценочных мероприятий были отобраны 83 участника – 65 кадровых военных и ветеранов Минобороны, 14 добровольцев и военнослужащих, призванных по мобилизации, три сотрудника Росгвардии и один сотрудники МВД. Среди них четыре женщины – военные медики. Обучение первого потока началось 27 мая на базе мастерской управления «Сенеж». Продолжительность обучения будет два года, оно включает в себя четыре очных модуля по 30 дней и три стажировки.

Первый модуль обучения продлится до 29 июня. Он посвящен вопросам государственного управления, среди тем – система госслужбы, госполитика, роль и место России в глобальных процессах, личностно-профессиональное развитие госслужащего, национальные цели развития и регионов, инструменты личной эффективности. Среди спикеров – руководство администрации президента и правительства, губернаторы, эксперты РАНХиГС. К примеру, со слушателями встречались зампред Совбеза Дмитрий Медведев, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Планируется и серия «командообразующих мероприятий». По итогам обучения участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке и диплом магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных