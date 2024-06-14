Путин напомнил участникам программы «Время героев» формулу смысла жизни

«Причем там ребята были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором, что ли, внутренним и с образованием хорошим. Я сидел, смотрел на них и думал: одна из проблем сегодняшнего дня - <...> это кадры», – рассказал президент.