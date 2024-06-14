Путин напомнил участникам программы «Время героев» формулу смысла жизни
Жить надо ради того, ради чего можно умереть, сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками образовательной программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.
«Что касается целей жизни, это сложный такой вопрос. Здесь много разных формул. Одна из них такая: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть"», – сказал российский лидер.
Во время встречи Путин рассказал о том, как у него появилась идея организовать подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции. По его словам, мысль пришла к нему в Санкт- Петербурге, во время встречи со студентами вузов – участниками спецоперации.
«Причем там ребята были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором, что ли, внутренним и с образованием хорошим. Я сидел, смотрел на них и думал: одна из проблем сегодняшнего дня - <...> это кадры», – рассказал президент.
Программа «Время героев» реализуется на базе Мастерской управления «Сенеж» по поручению президента Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Ее цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. В первом потоке для обучения отобраны 83 человека.