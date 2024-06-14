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Путин напомнил участникам программы «Время героев» формулу смысла жизни

Ведомости

Жить надо ради того, ради чего можно умереть, сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками образовательной программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

«Что касается целей жизни, это сложный такой вопрос. Здесь много разных формул. Одна из них такая: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть"», – сказал российский лидер.

Во время встречи Путин рассказал о том, как у него появилась идея организовать подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции. По его словам, мысль пришла к нему в Санкт- Петербурге, во время встречи со студентами вузов – участниками спецоперации.

«Причем там ребята были и с тяжелыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором, что ли, внутренним и с образованием хорошим. Я сидел, смотрел на них и думал: одна из проблем сегодняшнего дня - <...> это кадры», – рассказал президент.

Программа «Время героев» реализуется на базе Мастерской управления «Сенеж» по поручению президента Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Ее цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. В первом потоке для обучения отобраны 83 человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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