С начала года в России ушли в отставку 13 мэров

Мэр Иннополиса (Татарстан) Руслан Шагалеев 18 июня подал в отставку. Он возглавлял основанный в 2012 г. город-спутник Казани с ноября 2016 г. «С 2015 г. у нас с вами получилось создать что-то совершенно особенное. Мы смогли показать миру, как можно по-новому развивать территорию для людей и с участием людей», – написал чиновник в своем Telegram-канале, добавив, что ему «пора двигаться дальше». Шагалеев стал седьмым мэром крупного города, объявившим об отставке в июне.