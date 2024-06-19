С начала года в России ушли в отставку 13 мэров

С начала года в России ушли в отставку 13 мэровСемеро из них – только в июне
Мэр Иннополиса (Татарстан) Руслан Шагалеев 18 июня подал в отставку. Он возглавлял основанный в 2012 г. город-спутник Казани с ноября 2016 г. «С 2015 г. у нас с вами получилось создать что-то совершенно особенное. Мы смогли показать миру, как можно по-новому развивать территорию для людей и с участием людей», – написал чиновник в своем Telegram-канале, добавив, что ему «пора двигаться дальше». Шагалеев стал седьмым мэром крупного города, объявившим об отставке в июне.
Волна увольнений глав городов началась еще 25 января с отставки мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ), писали 27 мая «Ведомости». С тех пор с постов ушли уже 13 мэров.
1 июня свой пост покинул мэр Тюмени Руслан Кухарук в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Он возглавлял Тюмень с 8 октября 2018 г. и был сопредседателем Всероссийской ассоциации местного самоуправления. Предшественница Кухарука на посту главы ХМАО Наталья Комарова занимала эту должность с 2010 г., а теперь станет сенатором.
Экс-мэр Липецка Евгения Уваркина, ушедшая со своего поста 3 июня, по предложению губернатора Игоря Артамонова перешла на работу в правительство региона. В должности заместителя губернатора она будет курировать проектный офис по нацпроектам. Уваркина возглавляла Липецк с 2019 г., а в 2023 г. вошла в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.
На следующий день заявление об отставке по собственному желанию мэра Иванова Владимира Шарыпова удовлетворила ивановская гордума. Шарыпов возглавлял городскую администрацию с 2016 г., а в 2019 г. пережил покушение. Новое место работы экс-мэра Иванова не известно.
5 июня подал в отставку мэр Дербента (Дагестан) Рустамбек Пирмагомедов, работавший на своем посту с 2020 г. На данный момент не известно о его трудоустройстве. Врио мэра Дербента стал Ахмед Кулиев.
Кто лишился должностей до лета
Вадим Кстенин (Воронеж)
Сергей Воропанов (Вологда)
Николай Орзаев (Элиста)
Андрей Филатов (Сургут)
Алексей Копайгородский (Сочи)
Анатолий Локоть (Новосибирск)
11 июня написал заявление об отставке по собственному желанию мэр Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) Евгений Маслов, работавший на этом посту с 2015 г. 17 июня депутаты горсобрания приняли отставку чиновника. Врио главы города был назначен бывший глава администрации Советского района Йошкар-Олы Антон Трудинов.
14 июня об отставке объявил мэр Астрахани Олег Полумордвинов, занимавший этот пост в 2015–2018 гг. и с 2022 г. По данным «Коммерсантъ – Средняя Волга», причиной ухода Полумордвинова с должности стали рекомендации врачей – якобы у него возникли проблемы с сердцем из-за стресса на работе. Исполняющим обязанности мэра Астрахани стал Назар Кучерук.
Обычно у отставок мэров не бывает общей причины, хотя технически это выглядит как «мэропад», отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, «держали ситуацию до президентских выборов, чтобы спокойно провести, – и после них у губернаторов оказались развязаны руки».
Последние отставки мэров могут быть связаны с кадровыми перестановками на федеральном и региональном уровнях, говорит замгендиректора КГ «Полилог» Роман Моложон. «Ротации на уровне административных центров также можно связать с донастройкой управленческой вертикали в регионах и заменой наиболее непопулярных градоначальников. Другая часть ротаций может быть связана с карьерным повышением», – сказал он «Ведомостям».
Во всех перечисленных городах мэры не избираются на прямых выборах, а назначаются депутатами по итогам конкурса. В большинстве городов прямые выборы мэров были отменены в середине 2010-х гг.
Политолог Виталий Иванов связывает волну отставок с облегчением формальных процедур и актуальных практик замены глав городов. «Параллельно наблюдаются отставки скомпрометированных мэров; глав, поставленных предшественниками действующих губернаторов; а также идут ротации в командах действующих губернаторов», – говорит он. Иванов считает, что отставки мэров станут перманентным явлением.