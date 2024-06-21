В России вдвое снизился спрос на антидроновые ружья

Спрос на антидроновые ружья для защиты от противоправного применения БПЛА в январе – мае 2024 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 50%. Это следует из данных маркетплейса систем безопасности «Техключи.рф» и статистики поисковых запросов «Яндекс вордстат». В январе 2023 г. зафиксировано 3800 пользовательских запросов в «Яндексе» по фразе «антидроновые ружья», в мае 2023 г. их количество выросло почти вчетверо до 14 200, следует из данных «Яндекс вордстат». А в январе – мае 2024 г. число запросов стало относительно стабильным и колебалось в диапазоне от 7600 до 9600 в месяц.