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В России вдвое снизился спрос на антидроновые ружья

Но растут продажи комплексных дорогих решений для противодействия беспилотникам
Анна Устинова
Промышленные потребители переходят к закупке комплексных систем РЭБ для борьбы с вражескими БПЛА/ Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спрос на антидроновые ружья для защиты от противоправного применения БПЛА в январе – мае 2024 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 50%. Это следует из данных маркетплейса систем безопасности «Техключи.рф» и статистики поисковых запросов «Яндекс вордстат». В январе 2023 г. зафиксировано 3800 пользовательских запросов в «Яндексе» по фразе «антидроновые ружья», в мае 2023 г. их количество выросло почти вчетверо до 14 200, следует из данных «Яндекс вордстат». А в январе – мае 2024 г. число запросов стало относительно стабильным и колебалось в диапазоне от 7600 до 9600 в месяц.

В целом за первые пять месяцев 2024 г. количество запросов на системы защиты от дронов увеличилось на 20% к прошлому году – со 142 до 170, уточнил «Ведомостям» гендиректор «Техключи.рф» Тигран Исраелян. «Но год к году принципиально изменились как требования к решениям, так и уровень компетенции потребителей систем защиты от беспилотников, – подчеркнул топ-менеджер. – Коробочные решения практически неинтересны заказчикам сегодня, а основной запрос – на комплексные продукты, спроектированные под ключ под конкретный объект».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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