Вице-губернаторам рассказали о параметрах региональных выборов 2024 года

Вице-губернаторам рассказали о параметрах региональных выборов 2024 годаВ «Сенеже» прошел первый семинар после президентской кампании
В «Сенеже» с 19 по 22 июня в закрытом режиме прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике по подведению итогов президентской кампании и подготовке региональных выборов. На нем сотрудники администрации президента (АП) рассказали, в каких субъектах РФ ожидается сложная работа, а также представили новую формулу «явка – результат» на выборах местного и регионального уровней. Об этом «Ведомостям» сообщили пять источников «Ведомостей», близких к Старой площади.
«Эпоха сверхбольших результатов ушла в прошлое», – описывает один из близких к АП источников «Ведомостей» главный вывод, который он сделал по итогам семинара. По его словам, в «Сенеже» обсуждалось, какие результаты могут считаться нормальными на выборах губернаторов, депутатов законодательных собраний и административных центров. «К примеру, результат в 55% – оптимальный для губернаторов, но может быть выше, до 67–68%. Остальное считается [скорее] «дурным тоном», – замечает собеседник.
Нормальной считается явка не менее 35%, а результат – больше 55%, считают источники «Ведомостей». Высокие результаты формируют завышенные ожидания, соответственно, чем выше у главы региона результат, тем больше ожиданий у населения, что он «по щелчку» изменит регион, объясняет еще один собеседник: «А если этого не происходит, то люди переживают». Это касается в первую очередь тех, кто идет на выборы впервые, говорит еще один источник.
Нет «никаких обязательств», чтобы парламенты полностью контролировались партией власти, утверждает один из собеседников. Речь идет не только о результатах голосования «Единую Россию» по списку, но и об общем числе полученных ею мандатов на выборах в региональных столицах и заксобраниях. Формально достаточно иметь чуть больше 50% мандатов с учетом депутатов, которые избраны по мажоритарным округам, говорит источник.
«Тотальное доминирование не является главной целью, – трактует услышанное собеседник «Ведомостей», – в том числе и потому, что все политические силы должны участвовать в делах страны». Другой собеседник добавляет, что необязательно должно быть квалифицированное большинство из одних единороссов, но должно быть большое количество «лояльных» депутатов, которых «считают по головам», – а это могут быть представители и партий парламентской оппозиции.
Власти учитывают, что федеральные мобилизационные проекты могут не работать на региональном и местном уровнях, поясняет один из источников «Ведомостей». Поэтому чрезмерно выпячивать кандидатов без большого авторитета не стоит, говорит он. По словам другого источника, нет установок по высокой явке на выборах в представительные органы власти субъектов и административных центров субъектов РФ. К примеру, на выборах в заксобрания она может быть больше – 30%, а в региональных столицах – 25%. Это «естественная ситуация», считает он.
Проблемные точки
На семинаре помимо прочего обсуждались различные общественные тренды и объяснялось, как на них реагировать. В частности, рассказывали, как проводить в регионах работу с участниками специальной военной операции, разъяснялась ситуация по межнациональной политике, говорит источник «Ведомостей». По традиции представителям регионов дали рекомендации, на какие проблемы обратить особое внимание, говорит еще один источник. Также подвели итоги того, как регионы провели президентские выборы, здесь особых проблем ни у кого нет, добавляет собеседник.
Кроме того, вице-губернаторам рассказали о том, какие субъекты попали в зону «особого внимания» перед выборами, говорят источники «Ведомостей». Всего к группе «красных» регионов отнесли шесть субъектов РФ. Это Санкт-Петербург (выборы губернатора), Хабаровский край (выборы губернатора, депутатов заксобрания и гордумы Хабаровска), Республика Алтай (выборы губернатора), Хакасия (довыборы депутата Госдумы, выборы мэра Абакана), Марий Эл (выборы в заксобрание и гордуму Йошкар-Олы), Курганская область (выборы гордумы Кургана).
К «желтым» регионам АП на выборах губернаторов отнесла Вологодскую, Калининградскую, Оренбургскую, Самарскую области, Калмыкию и Забайкалье. На выборах заксобраний – Москву и Республику Алтай, а на выборах административных центров Чукотку (тут еще пройдут выборы мэра Анадыря), Вологодскую, Мурманскую, Челябинскую, Иркутскую области, Ненецкий АО, Калмыкию, Бурятию и Забайкалье. На довыборах депутатов Госдумы – округа в Брянской и Ростовской областях, где выдвигаются экс-министр спорта Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.
Остальные регионы отнесены к «зеленым» – т. е. к «субъектам с устойчивой ситуацией», это Курская, Липецкая, Тульская, Астраханская, Волгоградская области, Башкирия, Сахалин и др.
В течение нескольких дней перед вице-губернаторами по традиции выступили представители внутриполитического блока Кремля. В частности, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, начальники управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев и др. Присутствовал на семинаре и исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» – полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, говорят источники «Ведомостей».
У семинаров для вице-губернаторов несколько смыслов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Это наработка коллективного опыта, который сам по себе не появляется, – его нужно фиксировать и транслировать новым участникам. Кроме того, это и предъявление нового контента, в том числе связанного с управлением рисками». Что касается установок, то тут, с одной стороны, нет смысла устраивать соревнование, а с другой – другие партии и их избиратели будут более склонны пропустить ход, считает Виноградов.
Параметры, которые обсуждались на семинаре, кажутся реалистичными, к тому же результаты губернаторов будут ниже результата президента, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. А дискуссия в «Сенеже» важна для обмена мнениями, представляя собой и неформальную коммуникационную площадку, добавляет он: «Но регионы все равно действуют на свое усмотрение, что может показать и расхождение условно мягких рекомендаций центра с будущими результатами выборов».