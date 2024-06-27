Вице-губернаторам рассказали о параметрах региональных выборов 2024 года

У семинаров для вице-губернаторов несколько смыслов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Это наработка коллективного опыта, который сам по себе не появляется, – его нужно фиксировать и транслировать новым участникам. Кроме того, это и предъявление нового контента, в том числе связанного с управлением рисками». Что касается установок, то тут, с одной стороны, нет смысла устраивать соревнование, а с другой – другие партии и их избиратели будут более склонны пропустить ход, считает Виноградов.