Что сказал Путин по итогам саммита ШОС: главное

Что сказал Путин по итогам саммита ШОС: главноеОн прошел 3-4 июля в Астане
В Астане началась пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам его визита 3-4 июля на саммит глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе поездки президент России, кроме участия в саммите, провел восемь двусторонних переговоров.
О ШОС
По словам Путина, ШОС – один из самостоятельных центров нового многополярного мира. И именно это стало привлекательным для участников организации и для тех, кто хотел бы поддерживать с этой организацией постоянные контакты на самых разных уровнях.
В качестве примера единомыслия ШОС Путин напомнил, что все страны ШОС выступают против размещения любого оружия в космосе. Это сигнал для всего остального мира о позиции по милитаризации космического пространства.
Говоря о вступлении Белоруссии в ШОС, Путин подчеркнул, что Белоруссия ни по своим масштабам, территории, экономике, ни по населению не сопоставима с Китайской Народной Республикой или с Индией. Но все-таки она важный элемент ШОС, потому что расположена в Восточной Европе, а значит, организация в полном смысле этого слова выходит на европейский континент. Для Белоруссии это тоже важно для развития торговых транспортных маршрутов.
«Важно, по каким маршрутам и что она может получать от стран Шанхайской организации сотрудничества. Я думаю, это обоюдовыгодное решение, в известной степени это успех Александра Григорьевича Лукашенко и его министерства иностранных дел», – подчеркнул Путин.
О ситуации на Украине
Отвечая на вопрос о том, стоит ли российской стороне обращаться напрямую к Верховной раде Украины как к единственной легитимной власти в стране, Путин заявил, что Рада подчинена правящей верхушке, поэтому контактировать с ней не имеет смысла.
«Обратиться, конечно, можно, но исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно», – подчеркнул Путин.
Говоря о предложении президента Украины Владимира Зеленского, касающегося возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта через посредников, Путин напомнил, что когда российские войска были под Киевом, РФ получила предложение прекратить боевые действия. Россия это сделала, но украинская сторона – нет, якобы из-за того, что центральной власти на Украине подчиняются не все соединения.
«Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», – пояснил президент, добавив, что РФ не может себе позволить, чтобы этим прекращением огня воспользовался противник.
Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры. Вопрос в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы.
«Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посредникам такие, которые бы могли поставить окончательную точку?» – задался вопросом Путин.
При этом в принципе Россия, по словам российского лидера, приветствует посредничество в ходе переговорного процесса.
О Союзном государстве РФ и Белоруссии
Путин считает, что пока преждевременно говорить о едином парламенте или валюте Союзного государства России и Белоруссии. В экономической интеграции с Белоруссией Россия будет опираться на международный опыт.
О контактах с талибами
Путин заявил, что неоднократно получал сигналы о том, что движение «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) готово сотрудничать с Россией по разным направлениям, в том числе и на антитеррористическом треке. Но что касается полноправного членства в ШОС, то это Россия не решает единолично, это всегда решается коллективно.
«В целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым эта власть руководит», – пояснил Путин.
О выборах американского президента
Путин подчеркнул, что США остаются великой державой с возможностями в сферах экономики, безопасности, военного дела. И США влияют на ситуацию на Украине.
«Конечно, небезразлично, что там происходит. Но это их, собственно, внутреннее дело», – пояснил свою позицию российский лидер.
Что касается заявлений бывшего президента США Дональда Трампа, который пообещал остановить и конфликт на Украине и расширение НАТО на восток, Путин сказал, что относится к этим словам серьезно.
«Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он [Трамп] собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос», – заявил Путин.
Он также отметил, что не сомневается в искренности Трампа и поддерживает его стремление урегулировать конфликт на Украине.
О системах РСМД
Путин заявил, что Россия считает себя вправе начать разработку и производство систем РСМД. Он напомнил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из договора и анонсированием того, что они приступают к производству ракет средней и малой дальности, российская промышленность уже также получила соответствующие поручения.
«Я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы и ракеты средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально», – пояснил президент РФ.
О возобновлении договоров по стратегической стабильности
Отвечая на вопрос, возможно ли возобновление договоров о стратегической стабильности, Путин напомнил, что основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности и безопасности, были разрушены Соединенными Штатами. России же оставалось только реагировать на эти действия. Так, для преодоления создаваемой Соединенными Штатами системы противоракетной обороны в РФ «изобретали, и небезуспешно, систему преодоления ПРО».
«Дело даже не в этом, не в формальной стороне, не в юридической стороне дела, а в сущности тех вопросов, которые мы должны вместе решать. Мы сформулировали свои предложения, я об этом говорил при выступлении в МИДе перед руководством МИДа. В принципе, это положено на бумагу, но должна быть добрая воля со стороны тех, кто в этом заинтересован», – пояснил президент.
Что же касается глобальной безопасности, Путин объяснил, что надо дождаться, пока в США появится новая администрация, и понять, какие у нее предпочтения, взгляды, какие планы и есть ли у них желание говорить на этот счет.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.