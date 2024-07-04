Что сказал Путин по итогам саммита ШОС: главное

Говоря о вступлении Белоруссии в ШОС, Путин подчеркнул, что Белоруссия ни по своим масштабам, территории, экономике, ни по населению не сопоставима с Китайской Народной Республикой или с Индией. Но все-таки она важный элемент ШОС, потому что расположена в Восточной Европе, а значит, организация в полном смысле этого слова выходит на европейский континент. Для Белоруссии это тоже важно для развития торговых транспортных маршрутов.