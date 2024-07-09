Джо Байден приструнил однопартийцев, выступивших против его кандидатуры

6 июля были опубликованы результаты нового ежемесячного совместного опроса Bloomberg и Morning Consult, отслеживающего шансы Байдена и Трампа в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Согласно результатам, среднее отставание Байдена от Трампа в этих штатах сократилось до 2 п. п. – минимум с октября 2023 г., когда начали отслеживать данные. Байден опережает Трампа в Висконсине и Мичигане. Стоит учитывать, что опрос проводился в период с 1 по 5 июля. Подчеркивается, что результаты могут быть статистической погрешностью, так как рейтинги других изданий, наоборот, показывают растущий отрыв Трампа от Байдена.