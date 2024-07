Джо Байден приструнил однопартийцев, выступивших против его кандидатуры

Некоторые демократы, а также доноры партии призывают Байдена выйти из президентской гонки после неудачных дебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом, прошедших 28 июня. С аналогичным требованием выступили редколлегии газет The New York Times, Chicago Tribune и журнала The Economist, традиционно настроенные за демократов. 2 июля в СМИ появились слухи о намерении как минимум 25 демократов-конгрессменов призвать Байдена отказаться от участия в выборах. Но, как сообщили журналисты Axios 4 июля, часть доноров и других союзников демократической партии примут решение лишь после появления свежих опросов.