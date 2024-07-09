Джо Байден приструнил однопартийцев, выступивших против его кандидатуры

Джо Байден приструнил однопартийцев, выступивших против его кандидатурыОн считает себя единственным кандидатом, который может победить Трампа
Президент США Джо Байден намерен продолжить участие в президентских выборах. Об этом он сам заявил в письме для однопартийцев в конгрессе, опубликованном газетой The New York Times 8 июля. О письме стало известно через несколько часов после состоявшейся 8 июля (по Москве) встречи лидера демократов в палате Хакима Джеффриса с высокопоставленными членами партии из конгресса. По данным телеканала ABC News, четверо из них не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок (эти четверо поддержали пятерых рядовых членов палаты, ранее призвавших Байдена сняться).
Представители избирательного штаба президента заявили, что большинство в партии до сих пор поддерживает его, и подчеркнули готовность бороться дальше.
Также 8 июля планировалась встреча сенатора от Вирджинии Марка Уорнера с коллегами-сенаторами с целью выработки общей позиции по участию Байдена в выборах. Но в этот же день портал Axios сообщил о решении сенаторов отменить мероприятие. Вместо этого 9 июля состоится протокольная встреча сенаторов. По данным некоторых СМИ, Уорнер выступает за снятие кандидатуры Байдена, хотя публично пока не заявил об этом.
Письмо может повлиять на позицию демократов, не согласных с выдвижением Байдена, считает доцент кафедры американских исследований Григорий Ярыгин. По мнению эксперта, прямое обращение Байдена, как тяжеловеса, может как минимум продлить переговоры между его союзниками и противниками внутри партии. При этом у него есть шанс переубедить критиков, так как они понимают имиджевые риски процедуры замены кандидата.
5 июля представители избирательного штаба Байдена анонсировали программу агитационных мероприятий на июль, в которых примут участие сам президент с первой леди Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис. Кроме того, команда президента направит $50 млн на рекламную кампанию в колеблющихся штатах (где шансы на победу равны и у демократа, и у республиканца).
Некоторые демократы, а также доноры партии призывают Байдена выйти из президентской гонки после неудачных дебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом, прошедших 28 июня. С аналогичным требованием выступили редколлегии газет The New York Times, Chicago Tribune и журнала The Economist, традиционно настроенные за демократов. 2 июля в СМИ появились слухи о намерении как минимум 25 демократов-конгрессменов призвать Байдена отказаться от участия в выборах. Но, как сообщили журналисты Axios 4 июля, часть доноров и других союзников демократической партии примут решение лишь после появления свежих опросов.
6 июля были опубликованы результаты нового ежемесячного совместного опроса Bloomberg и Morning Consult, отслеживающего шансы Байдена и Трампа в колеблющихся штатах: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Согласно результатам, среднее отставание Байдена от Трампа в этих штатах сократилось до 2 п. п. – минимум с октября 2023 г., когда начали отслеживать данные. Байден опережает Трампа в Висконсине и Мичигане. Стоит учитывать, что опрос проводился в период с 1 по 5 июля. Подчеркивается, что результаты могут быть статистической погрешностью, так как рейтинги других изданий, наоборот, показывают растущий отрыв Трампа от Байдена.
Байден взял партию в заложники, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт считает, что сложность процесса замены кандидата без его согласия и нынешняя позиция Байдена ставят демпартию в безвыходное положение. Заменить Байдена технически можно, но практически неосуществимо, если он сам не захочет. Решением остаться он только сокращает шансы демократов на выборах, резюмировала Журавлева.