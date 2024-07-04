Байден лишается части финансовой поддержки из-за провала на дебатах

По информации Axios, доноры пока не приняли финального решения о массовом перенаправлении средств и дожидаются новых опросов, чтобы понять, насколько отразились неудачные дебаты на рейтинге Байдена. Но согласно закрытому опросу от 30 июня, опубликованному журналом The Puck 2 июля, 40% голосовавших за Байдена в 2020 г. считают, что он должен выйти из президентской гонки. В мае их количество составляло 25%, а 55% избирателей в колеблющихся штатах считают, что Байден должен снять кандидатуру с выборов. 3 июля в эфире Bloomberg Surveillance один из крупных спонсоров демократов – Чарльз Майерс заявил, что, по его мнению, у Байдена есть «4–5» дней, чтобы принять решение о том, будет он участвовать в выборах или нет.