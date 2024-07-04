Байден лишается части финансовой поддержки из-за провала на дебатах

Байден лишается части финансовой поддержки из-за провала на дебатахДоноры переориентируют средства на выборы в конгресс, чтобы помешать Трампу в случае его победы
Крупные американские бизнесмены планируют увеличить поддержку демократических кандидатов на выборах в конгресс, что может сократить поток средств в пользу избирательной кампании президента США Джо Байдена. Об этом 3 июля сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного функционера демократической партии.
Причина такого решения – растущая неуверенность в способности Байдена выиграть президентские выборы в ноябре. Особенно эти опасения проявились после его провального выступления на первых предвыборных дебатах с Дональдом Трампом 28 июня.
Собеседники издания в деловых и политических кругах рассказали, что некоторые из доноров уже перечислили средства участникам выборов в конгресс. Среди них кандидат в сенат от Аризоны, действующий член палаты представителей демократ Рубен Гальего. Другой источник в демпартии сообщил Axios, что один из доноров на 50% увеличил свой вклад для комитета, cпособствующего избранию демократов в сенат. Источники добавили, что избирательные штабы кандидатов в сенат в колеблющихся штатах (где равные шансы на победу имеют демократы и республиканцы) зарегистрировали «наплыв» пожертвований после дебатов.
Демократы практически смирились с победой Трампа и хотят сосредоточиться на укреплении законодательных позиций, объясняет действия доноров старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Победа в палате представителей и удержание власти в сенате позволят им на многих направлениях парализовать политику Трампа.
На нынешнем этапе спад притока финансовых средств не сильно навредит кампании Байдена, считает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Политтехнолог объясняет, что деньги имеют большее значение для кампаний по выборам в конгресс, так как на президентском уровне переломным фактором является бренд кандидата. Слабый бренд для Байдена гораздо опаснее, чем пока не сильно ощущающийся спад в финансировании.
Представители кампании экс-президента Трампа заявили 2 июля о сборе во II квартале 2024 г. $331 млн. За тот же период, по данным демократов, Байден и его союзники собрали $264 млн.
По информации Axios, доноры пока не приняли финального решения о массовом перенаправлении средств и дожидаются новых опросов, чтобы понять, насколько отразились неудачные дебаты на рейтинге Байдена. Но согласно закрытому опросу от 30 июня, опубликованному журналом The Puck 2 июля, 40% голосовавших за Байдена в 2020 г. считают, что он должен выйти из президентской гонки. В мае их количество составляло 25%, а 55% избирателей в колеблющихся штатах считают, что Байден должен снять кандидатуру с выборов. 3 июля в эфире Bloomberg Surveillance один из крупных спонсоров демократов – Чарльз Майерс заявил, что, по его мнению, у Байдена есть «4–5» дней, чтобы принять решение о том, будет он участвовать в выборах или нет.
Наблюдается и рекордный спад поддержки Байдена за неделю со времени начала проведения таких замеров в конце 2021 г.
Кроме того, по данным портала Real Clear Polling, Байден продолжает отставать от Трампа во всех колеблющихся штатах, кроме Висконсина. Но согласно тем же данным, кандидаты в сенат от демократической партии в этих же штатах (кроме Джорджии, там выборы в сенат в 2024 г. не проводятся) опережают соперников-республиканцев.
В 2024 г. переизбирается треть сената (34 места) и вся палата представителей (435 мест). Для победы в сенате партия должна иметь 51 место, в палате – 218. В настоящее время в палате большинство у республиканцев – 219 мест, у демократов 213 мест. В сенате соотношение тоже практически равное: 51 демократ (включая независимых и вице-президента Камалу Харрис как председателя сената) и 50 республиканцев.
Демократы на разных уровнях либо стараются не ассоциироваться с Байденом, либо вовсе дистанцируются от него и эта стратегия может позитивно сказаться на шансах демократов в конгрессе, считает Дубравский.
Однопартийцы Байдена могут лишиться большинства в сенате, но победить в палате, так как за два года во власти в палате республиканцы потрепали свой имидж и практически не имеют рабочего большинства, резюмировал Кочегуров.