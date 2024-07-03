Демократы используют решение Верховного суда по иммунитету против Трампа

Демократы используют решение Верховного суда по иммунитету против ТрампаЕго хотят представить как угрозу демократии
Демократический национальный комитет (DNC, курирует избирательную стратегию партии) инициировал кампанию в СМИ колеблющихся штатов (где одинаковые шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев) об опасности бывшего президента США Дональда Трампа для американской демократии. Об этом 2 июля сообщила газета The Hill.
Новый этап агитационной кампании демократов последовал за опубликованием на сайте Верховного суда США 1 июля решения о президентском иммунитете. Оно выделяет два вида иммунитета для бывших президентов.
Первый – абсолютный, касается действий, осуществленных президентом в рамках конституционных полномочий. По этой логике, как написала в своем мнении судья Соня Сотомайор (голосовала против), если президент США отдает приказ военным убить своего политического оппонента, то он не может быть подвергнут уголовному преследованию, так как конституция дает ему полномочия верховного главнокомандующего вооруженными силами. «Даже если эти кошмарные сценарии не осуществятся, вред уже нанесен», – написала судья.
Кетанджи Джексон (тоже голосовала против) в своем мнении написала: «С этого дня будущие президенты смогут осуществлять полномочия главнокомандующего, во внешней политике и все полномочия в сфере обеспечения соблюдения законов, перечисленные во второй статье конституции (регламентирует полномочия исполнительной власти. – «Ведомости»), как захотят, включая в формах, признанных конгрессом незаконными и которые потенциально могут иметь тяжкие последствия для прав и свобод американцев».
Второй вид иммунитета – предполагаемый (презумпция иммунитета). Он касается «внешнего периметра» – когда президент осуществляет полномочия и действия, конкретно не упомянутые в конституции.
Но презумпция действует до тех пор, пока правительство не сможет доказать, что применение уголовного запрета к этому деянию не создаст «опасности посягательства на полномочия и функции исполнительной власти», объяснил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. В то же самое время для действий неофициального качества – совершенных в частном порядке – иммунитет не предполагается. Например, если Трамп, будучи президентом, лично попытается физически навредить любому политическому оппоненту, то он, возможно, будет подвергнут уголовному преследованию.
Лишь применительно к обвинению Трампа в предполагаемом ведении переговоров с министерством юстиции при предполагаемой попытке сфальсифицировать выборы был однозначно установлен абсолютный иммунитет, так как действия входили в объем конституционных полномочий Трампа.
Применительно же к остальным обвинениям в адрес Трампа какого-либо заключительного вывода Верховным судом на данной стадии не сделано – они направлены на рассмотрение в Окружной суд для установления фактических обстоятельств, а также квалификации действий Трампа, как официальных или неофициальных, что позволит разрешить вопрос об иммунитете.
Толкование текста решения Верховного суда США, продолжает Именнов, не позволяет сделать вывод об абсолютном характере иммунитета президента от уголовного преследования в период занятия должности или после прекращения полномочий, в том числе принудительного – в порядке импичмента, говорит юрист.
Но демократы все же будут использовать это решение как один из аргументов в пользу мнения, что Трампа нельзя допускать до власти из-за угрозы демократии, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Американский народ должен решить, хочет ли он доверить президентство Дональду Трампу, зная, что теперь он будет еще более уверенно делать все, что он пожелает», – заявил президент США Джо Байден в речи, посвященной решению Верховного суда по иммунитету 1 июля.
Материалы, заказанные DNC, появятся на сайтах изданий трех из шести колеблющихся штатов – Аризоны, Джорджии и Пенсильвании.
По данным опроса The Washington Post, проведенного в период с 15 апреля по 30 мая, во всех шести колеблющихся штатах (помимо вышеперечисленных включают Висконсин, Мичиган и Неваду) 61% избирателей считают важным вопрос сохранения демократии. Но только 37% думают, что с этой задачей лучше справится Байден. А в способностях Трампа решить эти проблемы уверены 44%.
После решения Верховного суда об иммунитете телеканал CBS News опубликовал результаты совместного опроса c YouGov, согласно которому 62% опрошенных американцев считают, что у Трампа не должно быть иммунитета. Так же высказалось 64% беспартийных – одна из самых больших избирательных групп в США.
По мнению Васильева, тезисы демократов могут быть восприняты электоратом, но это вряд ли окажет серьезное влияние на большинство американцев, которые уже определились, за кого будут голосовать.