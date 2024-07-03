Демократы используют решение Верховного суда по иммунитету против Трампа

Но презумпция действует до тех пор, пока правительство не сможет доказать, что применение уголовного запрета к этому деянию не создаст «опасности посягательства на полномочия и функции исполнительной власти», объяснил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. В то же самое время для действий неофициального качества – совершенных в частном порядке – иммунитет не предполагается. Например, если Трамп, будучи президентом, лично попытается физически навредить любому политическому оппоненту, то он, возможно, будет подвергнут уголовному преследованию.