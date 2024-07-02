Что значит для Трампа решение Верховного суда США об иммунитете президента

Что значит для Трампа решение Верховного суда США об иммунитете президентаОно может обезопасить бывшего главу государства до самых выборов
Верховный суд США не предоставил бывшему президенту США Дональду Трампу абсолютного иммунитета от уголовного преследования. Но в решении, опубликованном на сайте инстанции 1 июля, говорится, что глава государства обладает иммунитетом в части действий, совершенных в рамках конституционных полномочий и предполагаемым иммунитетом по другим действиям во время президентства. А вот для действий, совершенных в неофициальном качестве, иммунитет не предусматривается. То есть, если он действовал в частном порядке.
В связи с этим решено отправить дело о штурме Капитолия в 2021 г. на рассмотрение в нижестоящую инстанцию, чтобы судья определил, к какой из вышеуказанных категорий относятся действия Трампа во время штурма Капитолия. В то же самое время из-за возможности расширенной интерпретации решения Верховного суда, по сути президент США может быть защищен от любого судебного преследования за действия, осуществленные им будучи в должности.
«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем!» – заявил Трамп на личной странице в своей соцсети Truth Social (аналог Twitter для трампистов) после публикации решения, несмотря на то что его защита настаивала на иммунитете без оговорок.
В пользу нынешнего решения проголосовали шесть из девяти судей Верховного суда. Предпочтения распределились по идеологической принадлежности. На сегодняшний день там сложилось консервативное большинство (шесть к трем). Трое из шести консервативных судей были назначены в президентство Трампа.
«С чувством страха за нашу демократию выражаю свое несогласие», – заявила в своем особом мнении судья Соня Сотомайор (номинированная на должность судьи Верховного суда в 2009 г. тогдашним президентом США демократом Бараком Обамой. – «Ведомости»).
Несмотря на неготовность суда дать Трампу абсолютный иммунитет, нынешнее решение все-таки частично облегчает ему ведение президентской кампании, говорит старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. В первую очередь, это касается возможного частичного сокращения расходов экс-президента на юристов и консультантов, отмечает Сокольщик.
Сторми Дэниэлс и иммунитет Трампа
К делам, выходящим за пределы определенного отныне президентского иммунитета, относится судебный процесс о подлоге финансовой документации. В 2016 г. Трамп (тогда еще кандидат в президенты) велел своему адвокату Майклу Коэну заплатить порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информации о связи с ним, произошедшей в 2006 г. Трамп возместил Коэну заплаченные Дэниэлс деньги, оформив их как ежемесячный гонорар за юруслуги. Помимо подлога документации Трампу в связи с этим также вменяли нарушение закона о финансировании президентских компаний. Коэн рассказал суду и прессе, что, заплатив Дэниэлс, Трамп хотел обезопасить свою избирательную кампанию. Исходя из этого передача актрисе $130 000 Коэном по факту рассматривалась как пожертвование или вклад (contribution) в кампанию Трампа. При том что максимальная сумма, которой кампании может помочь физическое лицо, составляет $2700. По мнению Аграновского, решение Верховного суда США от 1 июля может оказать позитивное для Трампа влияние на приговор, который вынесут 11 июля по делу о подлоге финансовой отчетности из-за выплат порноактрисе, так как суд будет учитывать решение вышестоящей инстанции.
Согласно отчетам на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC), к концу мая на счетах комитета политических действий Save America, оплачивающего судебные тяжбы бывшего президента, оставалось $4 млн. По тем же данным, ежемесячные расходы этой организации достигают $5 млн.
Из-за отказа Верховного суда предоставить ему абсолютный иммунитет Трамп все еще может находиться под угрозой продолжительного уголовного преследования за действия, совершенные им до президентства. В первую очередь это касается так называемого манхэттенского дела (30 мая присяжные Нью-Йоркского суда признали бывшего президента виновным по всем 34 эпизодам по делу о фальсификации финансовой документации).
Как сообщало тогда агентство Bloomberg, ему может грозить лишение свободы до четырех лет. Но журналисты подчеркивали, что у Трампа есть шанс избежать заключения и получить условное наказание, так как это его первая судимость.
В конце июня группа авторов опубликовала исследование на основе похожих кейсов на портале Just Security. По их мнению, Трампу грозит реальное лишение свободы (даже если его посадят, он все равно сможет участвовать в выборах, а в случае победы – исполнять обязанности президента).
Но нынешнее решение Верховного суда можно считать выигрышным для Трампа, говорит юрист Дмитрий Аграновский. По его словам, рассмотрение в первой инстанции может занять несколько месяцев и завершиться даже после окончания выборов. Поэтому суд по делу об удержании власти также откладывается на неопределенный срок, объясняет Аграновский. «В целом решение Верховного суда показывает, что американская судебная система не готова рисковать стабильностью политической системы, особенно во время выборов», – заключил Аграновский.
Ранее, 6 февраля, апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению. 25 апреля иск экс-президента был рассмотрен.