Что значит для Трампа решение Верховного суда США об иммунитете президента

Сторми Дэниэлс и иммунитет Трампа

К делам, выходящим за пределы определенного отныне президентского иммунитета, относится судебный процесс о подлоге финансовой документации. В 2016 г. Трамп (тогда еще кандидат в президенты) велел своему адвокату Майклу Коэну заплатить порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информации о связи с ним, произошедшей в 2006 г. Трамп возместил Коэну заплаченные Дэниэлс деньги, оформив их как ежемесячный гонорар за юруслуги. Помимо подлога документации Трампу в связи с этим также вменяли нарушение закона о финансировании президентских компаний. Коэн рассказал суду и прессе, что, заплатив Дэниэлс, Трамп хотел обезопасить свою избирательную кампанию. Исходя из этого передача актрисе $130 000 Коэном по факту рассматривалась как пожертвование или вклад (contribution) в кампанию Трампа. При том что максимальная сумма, которой кампании может помочь физическое лицо, составляет $2700. По мнению Аграновского, решение Верховного суда США от 1 июля может оказать позитивное для Трампа влияние на приговор, который вынесут 11 июля по делу о подлоге финансовой отчетности из-за выплат порноактрисе, так как суд будет учитывать решение вышестоящей инстанции.