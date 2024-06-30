Что СМИ пишут о замене Байдена на другого кандидата

Что СМИ пишут о замене Байдена на другого кандидатаПосле провальных дебатов о президенте США говорят уже в прошедшем времени
В ночь на 28 июня в эфире CNN прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между бывшим и действующим президентами страны Дональдом Трампом и Джо Байденом. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
Выступление действующего президента США было настолько слабым, что спровоцировало разговоры о замене его кандидатуры. NBC назвал произошедшее «коллективным самоубийством» демократической партии перед выборами 5 ноября 2024 г. Сам Байден пока заявил, что не намерен покидать гонку. Но видные члены и спонсоры демократической партии уже приглядываются к альтернативным кандидатам, таким, как вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Редакция The New York Times
Чтобы служить своей стране, президент Байден должен выйти из предвыборной гонки. На дебатах в четверг президенту необходимо было убедить американскую общественность в том, что он соответствует огромным требованиям, предъявляемым к должности, которую он стремится занять еще на один срок. Но нельзя ожидать, что избиратели проигнорируют то, что было совершенно очевидно: Байден уже не тот человек, каким был четыре года назад.
Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, нанесенные Трампом, начали заживать. Но величайшая государственная услуга, которую Байден может сейчас оказать, – это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться.
Джордан Фабиан, Джош Уингроув, Дженнифер Джейкобс, Салеха Мохсин, Bloomberg
Встревоженные доноры, помощники, законодатели и избиратели провели часы после бурных дебатов, размышляя о том, что можно сделать, если вообще можно что-то сделать, по поводу достижения 81-летним лидером бесспорно самой низкой точки своего президентства в самый неподходящий момент.
От Вашингтона до Уолл-стрит многие пришли к одному и тому же выводу: единственной надеждой для демократов и других лиц, заинтересованных в предотвращении возвращения бывшего президента Дональда Трампа, будет уход Байдена.
Некоторые руководители начали налаживать отношения с другими ведущими демократами – семьями Обама, Клинтонов и бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси – и просить их настоять на альтернативном списке кандидатов, утверждает президент Института лидерства руководителей при Йельском университете Джеффри Зонненфельд.
Вернувшись в Вашингтон, демократы шептались о тех, кто мог бы баллотироваться вместо Байдена. Вице-президент Камала Харрис, а также видные губернаторы Гэвин Ньюсом из Калифорнии и Гретхен Уитмер из Мичигана упоминались неоднократно.
Джефф Мэйсон, Reuters
У демократической партии не было реального плана «Б» в отношении Байдена как кандидата в президенты, говорит старший научный сотрудник аналитического центра Брукингского института и член Национального комитета демократической партии Элейн Камарк. В этом году у него практически не было соперников на праймериз в партии.
Но официально его кандидатура будет выдвинута только позднее этим летом, так что еще есть время внести изменения. Байден может сам решить уйти в отставку до того, как его выдвинут. Или он может может снять кандидатуру после съезда демократов в Чикаго в августе, оставив национальный комитет демократической партии выбирать кого-то, кто будет баллотироваться против Трампа вместо него.
В борьбу могут вступить несколько кандидатов, но очевидного кандидата номер один нет. Вице-президент Харрис почти наверняка была бы на первом месте в списке, но у нее были свои проблемы после неудачного начала работы. Конституция США предписывает, что вице-президент становится президентом в случае смерти или потери трудоспособности президента, но это не влияет на процесс выбора кандидата.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер – все они рассматривались в качестве возможных кандидатов на замену. Но они являются сторонниками Байдена и помощниками в предвыборной кампании, которые работают над тем, чтобы помочь ему избраться сейчас.
Закари Вулф, Итан Коэн, CNN
Если ведущий кандидат выйдет из предвыборной кампании после большей части праймериз или даже во время съезда, отдельным делегатам придется выбрать кандидата от партии на съезде (или, возможно, во время виртуального голосования).
Демократическая партия установила крайний срок 22 июня для штатов, чтобы выбрать более 3900 делегатов. Эти делегаты обязались голосовать за Байдена. Хотя большинство делегатов съезда могли бы принять решение о выборе нового кандидата, это потребовало бы массового дезертирства со стороны сторонников президента. Это также означает, что, если Байден выйдет из гонки, ответственность за выбор ему замены будет в основном лежать на сторонниках Байдена.
Можно предположить, что вице-президент Камала Харрис будет главным претендентом на место в избирательном бюллетене в таком сценарии. Но будут и другие потенциальные кандидаты, которые ранее утверждали, что могут провести более эффективную кампанию против бывшего президента Дональда Трампа.
Юджин Дэниэлс, Дженнифер Хаберкорн, Майя Уорд, Politico
Союзники и помощники Харрис полагают, что вице-президент за последние месяцы укрепила свой авторитет, став более искусной и уверенной в себе после нескольких месяцев официальных и предвыборных поездок. Они также не стесняются указывать на возможность замены Харрис любым другим кандидатом (вероятно, белым, возможно, мужчиной) – шаг, который, по их мнению, расстроит не только чернокожих делегатов на съезде, но и чернокожих избирателей, с которыми ведется кампания Байдена.
Тем не менее, она сталкивается со скептицизмом со стороны рядовых демократов, которых отталкивают слабые рейтинги Харрис, и они считают любого из более популярных, хотя и менее известных губернаторов, более предпочтительным.
The Economist
В качестве вице-президента Харрис является очевидным выбором на замену Байдену. К сожалению, она не внушает доверия видным демократам, и избиратели это чувствуют. Недавний опрос The Economist/YouGov показал, что она лишь немногим более благоприятный вариант, чем ее начальник.
Губернатор Калифорнии лучше, чем большинство в списке [потенциальных кандидатов] представляет себе, что значит руководить страной. Если бы это была страна, Калифорния имела бы пятую по величине экономику в мире. Здесь находятся и Кремниевая долина, и Голливуд. Ньюсом встречался с Си Цзиньпином и Папой Франциском, он ловкий спорщик , погруженный в политические детали. Он также известен многим американцам благодаря своей склонности к критике на национальном телевидении.
Если бы он был кандидатом от демократов, Ньюсом и то, за что он выступает (право на аборт, более строгие законы об оружии, более быстрый уход от ископаемого топлива), были бы еще более известны.
Эдвард Хелмор, The Guardian
Жена президента, с которой они прожили 45 лет (они познакомились на свидании вслепую, организованном братом Байдена в 1975 г.), теперь может сыграть решающую роль в том, поддастся ли Байден растущему давлению со стороны спонсоров демократической партии, чтобы отказаться от неуверенной попытки переизбраться, или может он рискнет вступить в новые дебаты с Дональдом Трампом в сентябре с еще более высокими ставками.
На данный момент ставки делаются на то, что он будет бороться – и многое из этого зависит от Джилл, которая публично появилась как сила в стороне, а не позади трона. Именно Джилл увела мужа со сцены в четверг вечером и, как слышали, сказала ему, как мог бы сказать учитель начальной школы: «Джо, ты проделал такую замечательную работу! Ты ответил на каждый вопрос, ты знал все факты!»
Именно Джилл, профессор английского языка, представила своего мужа на двух митингах на следующий день и попыталась представить фиаско дебатов как столкновение между ее мужем, который «говорил правду», и бывшим президентом Трампом, который говорил «ложь за ложью после лжи».
К какому бы решению ни пришли Байдены – а похоже, они уже приняли его, – именно Джилл будет все чаще выступать в роли защитника своего 81-летнего мужа.