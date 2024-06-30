Что СМИ пишут о замене Байдена на другого кандидата

Чтобы служить своей стране, президент Байден должен выйти из предвыборной гонки. На дебатах в четверг президенту необходимо было убедить американскую общественность в том, что он соответствует огромным требованиям, предъявляемым к должности, которую он стремится занять еще на один срок. Но нельзя ожидать, что избиратели проигнорируют то, что было совершенно очевидно: Байден уже не тот человек, каким был четыре года назад.