Штаб Байдена: президент не покинет выборную гонку после дебатов в пользу Трампа
Президент США Джо Байден не намерен выходить из предвыборной гонки. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя предвыборного штаба Байдена Сета Шустера.
«Конечно, он не уходит», – сказал Шустер.
Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Байдена состоялись 27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN. По итогам мероприятия 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
После дебатов американские СМИ сообщили о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщало, что демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.
Axios со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Байдена сообщало, что действующего президента подготовили «к неправильным дебатам». По его словам, Байден «полагался на мелочи, тогда как все, что имело значение, – это сила и энергичность».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня заявил, что дебаты в США не относятся к категории главных вопросов российской повестки дня, это внутреннее дело Соединенных Штатов.