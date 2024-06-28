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Штаб Байдена: президент не покинет выборную гонку после дебатов в пользу Трампа

Ведомости

Президент США Джо Байден не намерен выходить из предвыборной гонки. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя предвыборного штаба Байдена Сета Шустера.

«Конечно, он не уходит», – сказал Шустер.

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Байдена состоялись 27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN. По итогам мероприятия 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.

После дебатов американские СМИ сообщили о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщало, что демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.

Axios со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Байдена сообщало, что действующего президента подготовили «к неправильным дебатам». По его словам, Байден «полагался на мелочи, тогда как все, что имело значение, – это сила и энергичность».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня заявил, что дебаты в США не относятся к категории главных вопросов российской повестки дня, это внутреннее дело Соединенных Штатов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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