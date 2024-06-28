Как американские СМИ отреагировали на дебаты Трампа и Байдена

Как американские СМИ отреагировали на дебаты Трампа и Байдена67% зрителей CNN присудили победу в дебатах Трампу
27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена (действующий президент США). Само мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу. «Ведомости» собрали реакцию американских СМИ на выступление двух политиков.
Демократы после дебатов впали в отчаяние, пишет CNN, опросив представителей партии. «Байден выглядит и звучит ужасно. Он бессвязен», – отметил один из собеседников телеканала. Другие представители партии в разговоре с CNN ограничились несколькими словами, выражающими ужас от выступления их кандидата. Как пишет издание, демократам потребовалось посмотреть всего несколько минут дебатов, чтобы «осознать, насколько плохи дела».
По данным CNBC, спустя 15 минут после начала дебатов с редакцией связались некоторые из ведущих доноров демократической партии и выразили обеспокоенность по поводу выступления Байдена.
Политический обозреватель CNN Ван Джонс заявил, что выступление Байдена было для него «болезненным». По его мнению, действующий президент США не справился со своей задачей. В то же время он назвал Байдена хорошим человеком и добавил, что политик сделал все, что было в его силах.
Колумнист газеты The New York Times (NYT), двукратный лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф выразил мнение, что Байден должен выйти из президентской гонки и оставить выбор кандидата за демократической партией на съезде в августе. По его словам, риск победы Трампа на выборах в ноябре увеличивается. Голос же и манеры Байдена на дебатах «не смогли отбросить сомнений о его возрасте и эффективности, скорее лишь усугубили их», добавил журналист.
Неназванный представитель группы демократов в палате представителей США назвал выступление действующего главы государства катастрофой, пишет NYT. Демократы, утверждает он, уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на президентских выборах.
Кажется, что Трамп без проблем прошел через дебаты, «выдавая одну ложь за другой, которая не подвергалась сомнению», отмечает NYT. Издание обращает внимание, что экс-президент США говорил временами бессвязно и запутанно, но благодаря энергии и громкому голосу выглядел уверенно. Он одержал верх даже «в таких уязвимых вопросах», как попытка захватить Капитолий в январе 2021 г. и аборты.
Журнал Newsweek присудил победу в дебатах Трампу, а Байдена назвал проигравшим. Действующему президенту США необходимо было уверенно выступить вечером 27 июня, однако его голос звучал местами хрипло, отмечает издание. В то же время Трамп был более внимательным и избегал обсуждения своего возраста. Даже некоторые демократы признали, что он выглядел сильнее Байдена, пишет Newsweek.
Выступление Байдена было отмечено ошибками, повторами, кашлем, ложными заявлениями и длительными паузами, что вызывает опасения по поводу физической формы президента, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что результаты дебатов могут нанести ущерб «и без того шаткой кампании Байдена» и ставят под сомнение победу демократа на выборах в ноябре.
Бизнесмен Илон Маск в X иронично отметил, что дебаты стали «очевидной победой мемов». По его мнению, прямой эфир на CNN был подготовкой к замене Байдена.
The Washington Post (WP) предположила, что ни один из кандидатов не добился полного успеха в течение 90 минут. Газета обратила внимание, что оба политика пытались сыграть на стереотипах, существовавших до дебатов. Обозреватели WP отмечают, что Байден пытался казаться менее старым, а Трамп – более сдержанным.
Демократы совершили «коллективное самоубийство», заявил NBC партийный стратег, работавший над президентскими кампаниями. Собеседник добавил, что выступление Байдена подтвердило то, что избиратели уже поняли: Байден не может победить, а дебаты ли стали «гвоздем в политический гроб». Прошедшее мероприятие было для Байдена возможностью разбить мнение о проблемах со здоровьем, но вместо этого многие демократы увидели в выступлении президента повод для паники, пишет NBC.
New York Post назвал выступление Байдена концом его президентства в прямом эфире. Издание отмечает, что он выглядел «старым, древним и пустым». По мнению редакции, людей должно ужаснуть, что Байден готовился к дебатам неделю и это лучшее, что он смог показать. Продолжение участия в президентской гонке будет «политической халатностью», а поддержка его в этом – «национальной халатностью», пишет New York Post.