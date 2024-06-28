Песков: дебаты в США к главным вопросам российской повестки дня не относятся

«Смотрите, я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня, у нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны и которые актуальны для нас», – ответил Песков на вопрос о том, смотрел ли президент Владимир Путин американские дебаты.