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Песков: дебаты в США к главным вопросам российской повестки дня не относятся

Ведомости

Дебаты в США к категории главных вопросов российской повестки дня не относятся, это внутреннее дело Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Смотрите, я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня, у нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны и которые актуальны для нас», – ответил Песков на вопрос о том, смотрел ли президент Владимир Путин американские дебаты.

Песков отметил, что тем не менее в Кремле, конечно, видели сообщения СМИ об этих дебатах.

«Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена (действующий президент США). Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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