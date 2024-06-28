Песков: дебаты в США к главным вопросам российской повестки дня не относятся
Дебаты в США к категории главных вопросов российской повестки дня не относятся, это внутреннее дело Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Смотрите, я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня, у нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны и которые актуальны для нас», – ответил Песков на вопрос о том, смотрел ли президент Владимир Путин американские дебаты.
Песков отметил, что тем не менее в Кремле, конечно, видели сообщения СМИ об этих дебатах.
«Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена (действующий президент США). Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.