Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых президентских дебатах

В первую очередь они спросили Трампа, приемлемы ли для достижения урегулирования ситуации на Украине условия президента России Владимира Путина, в том числе отказ Киева от вступления в НАТО. Бывший президент назвал эти условия неприемлемыми, подчеркнув при этом, что при нем конфликт даже не произошел бы. Трамп добавил, что разрешит кризис сразу в случае победы на выборах в ноябре еще до инаугурации (в январе 2025 г.). Байден в ответ обвинил Трампа в неготовности защищать союзников США по НАТО и противодействовать России.