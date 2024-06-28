Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых президентских дебатах

Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых президентских дебатахДемократическая партия в панике
Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп приняли 27 июня (ночью 28 июня по мск) участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN.
Внутренняя политика
Сначала оба кандидата схлестнулись в споре о том, кто из них навредил американской экономике больше. Байден заявил, что Трамп оставил ему разваленную экономику с 14% безработицей. Трамп рвался защитить свое наследие и обвинил оппонента в безответственной бюджетной политике.
Многочисленные исследования показывают, что состояние экономики – главный фактор для американских избирателей в 2024 г. По данным совместного опроса Reuters и Ipsos от 25 июня, относительное большинство (43%) считают, что подход Трампа к экономической политике лучше, чем у Байдена (37%).
Далее кандидаты спорили об абортах. Действующий президент уличил предшественника в ограничении прав женщин. «То, что ты сделал [назначение трех новых консервативных судей в Верховный суд, позволившее в 2022 г. отменить решение, легализовавшее аборты на территории всей страны] – ужасно», – подчеркнул Байден.
Трамп попытался балансировать между поддержкой решения Верховного суда и сохранением права женщин на аборт в определенных случаях. «Я верю в исключения», – уточнил бывший президент.
Согласно майскому исследованию Pew Research Center, 63% американцев считают, что аборт должен быть легален во всех или в большинстве случаев. По данным опроса Fox News от 19 июня, 55% избирателей поддерживают политику Байдена в отношении абортов.
Перейдя к теме иммиграции, Байдену пришлось защищаться от выверенных почти на протяжении нескольких лет аргументов Трампа. «Мы живем в крысиной норе <...> Из-за его [Байдена] тупых смехотворных и очень глупых решений люди приезжают и убивают наших граждан», – сказал бывший президент.
По данным упомянутого опроса Reuters, относительное большинство избирателей поддерживают подход Трампа к миграционной политике: 44% против 31% у Байдена.
Внешняя политика
Говоря о внешней политике, ведущие затронули украинский кризис и войну в Газе.
В первую очередь они спросили Трампа, приемлемы ли для достижения урегулирования ситуации на Украине условия президента России Владимира Путина, в том числе отказ Киева от вступления в НАТО. Бывший президент назвал эти условия неприемлемыми, подчеркнув при этом, что при нем конфликт даже не произошел бы. Трамп добавил, что разрешит кризис сразу в случае победы на выборах в ноябре еще до инаугурации (в январе 2025 г.). Байден в ответ обвинил Трампа в неготовности защищать союзников США по НАТО и противодействовать России.
26 июня агентство Reuters сообщило, что внешнеполитические советники Трампа представили ему план урегулирования конфликта на Украине. Согласно ему, Киев сможет получать американское вооружение и другую военную помощь, только если согласится участвовать в переговорном процессе. При этом условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров.
По данным Reuters, 40% доверяют Трампу во время международных конфликтов, 35% – Байдену.
Организаторы дебатов не задали вопросов про Китай. Хотя в разное время оба кандидата (в особенности Трамп) все же упомянули КНР. Так Трамп назвал Байдена «маньчжурским» кандидатом, намекая на удобство его фигуры как президента для Пекина. «Китай сделает нас, если ты продолжишь им позволять делать с нашей страной то, что они делают», – сказал Трамп.
Была и другая внешнеполитическая тема, не затронутая ведущими, но зато горячо обсуждаемая Трампом – Афганистан. Бывший президент несколько раз обвинил действующего в провале операции по выводу с территории страны американских войск в августе 2021 г.
Итоги дебатов
По завершении дебатов, к работе приступили экспертные группы разных телеканалов. Многие констатируют неудачу Байдена, выраженную его сравнительной медлительностью и иногда запинками во время ответов.
Трамп победил на дебатах именно благодаря слабому во всех отношениях выступлению Байдена, говорит политтехнолог и руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.
Задача Трампа была простой – согласиться на дебаты при любых условиях и дать раскрыться Байдену на протяжении полутора часов. Задача Байдена была сложной – репозиционировать Трампа и показать его преступником, неверным мужем и плохим политиком. С этой задачей Байден не справился, полагает эксперт.
Успех Трампа на дебатах подтверждается и мнением зрителей. Согласно опросу CNN, опубликованному после завершения дебатов, 67% зрителей уверены, что в них победил Трамп, 33% – Байден.
В разных американских СМИ уже поползли слухи о панике среди демократов. Как пишет журнал Time, призывы в пользу замены Байдена на другого демократа внутри самой партии будут «оглушительными» после его выступления на дебатах. «Наша единственная надежда, если он [Байден] снимет свою кандидатуру <...> или умрет. В противном случае нам конец», – сказал журналистам Politico советник одного из крупных доноров демократической партии.
Процессуально заменить Байдена можно, но в этом нет смысла, говорит руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. У демократов нет фигуры, которая была бы сопоставима с действующим президентом по узнаваемости. Это системная проблема для партии со времен президентства Билла Клинтона (1993-2001 гг.). «Камалу Харрис Трамп размажет, Мишель Обама пока не хочет баллотироваться, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вряд ли будет популярен у колеблющихся избирателей», – сказал эксперт.
По данным CBS News, 67% избирателей, собиравшихся смотреть дебаты, заявили, что их итог не изменит их решение, за кого голосовать. Но исходя из того, что основная тема нынешних дебатов – физическая способность обоих кандидатов быть президентом, эти дебаты все-таки могли сдвинуть часть неопределившегося электората в сторону Трампа, продолжил Минченко.
Одновременно с дебатами Трампа и Байдена, отдельные дебаты провел и независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший, не попавший на дебаты CNN из-за несоответствия необходимым для этого критериям. Он отвечал практически на те же вопросы. Один из ведущих на телеканале News Nation предположил, что Кеннеди может провести переговоры со штабом Байдена и демократами, чтобы баллотироваться вместо Байдена. Но Минченко считает такую схему невозможной.
По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News), на 27 июня Трамп опережает Байдена не гипотетических выборах на 0,2 п. п.: 41,1% против 40,9%. Кеннеди набирает 9,1%.