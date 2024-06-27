Радикальные республиканцы и демократы не успешны на праймериз в конгресс США

На последних окружных праймериз 25–26 июня в Южной Каролине и Колорадо, а также сенатских в Юте кандидаты Трампа потерпели неудачу. В последних двух случаях разрыв между победителем и проигравшим составил 30,8 и 20,7% соответственно. Результаты в 5-м округе Колорадо вряд ли можно списать на тенденцию штата голосовать за демократов (с 2008 г. на президентских выборах там побеждают только кандидаты-демократы), ведь конкретно мандат в палате от этого округа республиканцы выигрывают с 1986 г. На других уровнях в этих штатах трамписты также проиграли праймериз.