Радикальные республиканцы и демократы не успешны на праймериз в конгресс США

Радикальные республиканцы и демократы не успешны на праймериз в конгресс СШАЭто начало конца эпохи Байдена и Трампа, считают эксперты
Сторонники бывшего президента США республиканца Дональда Трампа и представители левого «прогрессивного» крыла демократической партии потерпели поражение на праймериз в штатах, от которых собирались избираться в палату представителей и сенат в ноябре. Это показали данные экзитполов 26 июня. Одновременно с выборами президента 5 ноября пройдут выборы всего состава нижней палаты представителей конгресса и трети сената.
Готовясь к президентским выборам, Трамп не забывает про будущий состав конгресса. Для обеспечения лояльной законодательной власти он поддерживает и претендентов на переизбрание, и новых кандидатов. И тем и тем необходимо победить в партийных праймериз (когда выбирают кандидата от партии на выборы любого уровня).
С начала 2024 г. Трамп заявил о поддержке 173 кандидатов на участие в выборах в сенат (18) и палату представителей (155). Из них только 108 выиграли праймериз (10 – в сенат, 98 – в палату). При этом не все кандидаты победят на самих выборах. Многие поддержанные Трампом кандидаты в палату представителей провалились на промежуточных выборах 2022 г.
На последних окружных праймериз 25–26 июня в Южной Каролине и Колорадо, а также сенатских в Юте кандидаты Трампа потерпели неудачу. В последних двух случаях разрыв между победителем и проигравшим составил 30,8 и 20,7% соответственно. Результаты в 5-м округе Колорадо вряд ли можно списать на тенденцию штата голосовать за демократов (с 2008 г. на президентских выборах там побеждают только кандидаты-демократы), ведь конкретно мандат в палате от этого округа республиканцы выигрывают с 1986 г. На других уровнях в этих штатах трамписты также проиграли праймериз.
Республиканцы проходят идеологическую трансформацию, а победы нетрамповских кандидатов – реакция на эти изменения электората и мейнстримного партийного истеблишмента, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его мнению, это отражает подготовку партии ко времени, когда Трамп как личность начнет постепенно исчезать из политической жизни после 2024 г. [если проиграет] или 2028 г.
Ультралевые демократы также уступают более умеренным. Конгрессмен от 16-го округа Нью-Йорка Джамал Боуман проиграл местному демократу Джорджу Латимеру. Согласно газете The Hill, значительный вклад в поражение Боумана внесла произраильская организация Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) из-за пропалестинской позиции конгрессмена по войне в Газе.
Но демократы в основном разделены по отдельным вопросам, и внутрипартийные противоречия пока не перерастают в системное противостояние, как у республиканцев. В то же самое время демократы находятся в поисках лидера на смену Байдену, говорит Ярыгин.
Радикальные или умеренные кандидаты пока не сильно изменят основные внешнеполитические курсы обеих партий, полагает старший научный сотрудник ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Например, не все ультраконсерваторы выступают за прекращение помощи Украине. То же касается левого крыла демпартии в отношении Израиля. Разные «крылья» демократов и республиканцев могут инициировать изменения в подходе своих партий к внутренней политике, но основные подходы к внешней будут меняться только в отдельных деталях, резюмировал эксперт.
С октября 2023 г. по апрель 2024 г. пакет военной помощи в сумме около $95 млрд (в том числе $60 млрд – Украине) блокировался палатой представителей во многом благодаря небольшой группе ультраконсервативных республиканцев.