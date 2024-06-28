Axios: в Белом доме объяснили итоги дебатов чрезмерной подготовкой Байдена
Кандидат в президенты США и действующий глава государства Джо Байден был слишком подготовлен к дебатам. Так в Белом доме объяснили итоги мероприятия, передает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Байдена.
«Он был слишком подготовлен и полагался на мелочи, тогда как все, что имело значение, – это сила и энергичность», – сказал он.
По словам собеседника, Байдена подготовили «к неправильным дебатам». По его мнению, президенту просто нужен был отдых. Экс-чиновник из Белого дома выразил мнение, что людей, ответственных за подготовку Байдена, следует уволить.
27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена (действующий президент США). Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
После мероприятия в американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Журнал Newsweek присудил победу в дебатах Трампу, а Байдена назвал проигравшим.
По данным CNN, демократы после дебатов впали в отчаяние. Колумнист газеты The New York Times (NYT), двукратный лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф выразил мнение, что Байден должен выйти из президентской гонки. По данным NYT, демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на президентских выборах.