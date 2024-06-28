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Axios: в Белом доме объяснили итоги дебатов чрезмерной подготовкой Байдена

Ведомости

Кандидат в президенты США и действующий глава государства Джо Байден был слишком подготовлен к дебатам. Так в Белом доме объяснили итоги мероприятия, передает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Байдена.

«Он был слишком подготовлен и полагался на мелочи, тогда как все, что имело значение, – это сила и энергичность», – сказал он.

По словам собеседника, Байдена подготовили «к неправильным дебатам». По его мнению, президенту просто нужен был отдых. Экс-чиновник из Белого дома выразил мнение, что людей, ответственных за подготовку Байдена, следует уволить.

27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена (действующий президент США). Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.

После мероприятия в американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Журнал Newsweek присудил победу в дебатах Трампу, а Байдена назвал проигравшим.

По данным CNN, демократы после дебатов впали в отчаяние. Колумнист газеты The New York Times (NYT), двукратный лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф выразил мнение, что Байден должен выйти из президентской гонки. По данным NYT, демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на президентских выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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