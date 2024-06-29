Axios: Байден может выйти из президентской гонки по рекомендации окружения

Axios: Байден может выйти из президентской гонки по рекомендации окруженияДанный вопрос активно обсуждается в «кухонном кабинете» Белого дома
Джо Байден может отказаться от гонки за пост президента США, если такое решение примут его близкие родственники и советники, утверждает издание Axios, ссылаясь на собственные источники.
Авторы материала подчеркивают, что единственными, кто принимает решение по кандидатуре Байдена, якобы являются его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери, друг Тед Кауфман и небольшая группа советников Белого дома. Отмечается также, что Байден, принимая решение баллотироваться на второй срок, не участвовал ни в одном организованном процессе за пределами своей семьи.
«Этот кухонный кабинет, просуществовавший несколько десятилетий, функционирует как большая семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники имеют влияние на большие и малые решения в жизни Байдена при его президентстве», – говорится в материале.
По мнению авторов материала, если действующий президент останется в предвыборной гонке, то только из-за уверенности в том, что у него гораздо больше шансов победить бывшего главу США Дональда Трампа, нежели чем у вице-президента Камалы Харрис.
Как сообщает Bloomberg, после дебатов доноры Демократической партии якобы пришли к выводу о необходимости ухода Байдена.
«От Вашингтона до Уолл-стрит, в яростных электронных письмах между донорами и на пресс-конференциях в зарубежных столицах многие пришли к одному и тому же выводу – что единственной надеждой для демократов и других, заинтересованных в предотвращении возвращения бывшего президента Дональда Трампа, был бы уход Байдена», – говорится в материале.
Кандидат политических наук Станислав Бышок полагает, что Байдена будет сложно вынудить отказаться от участия в выборах, однако на следующих дебатах с Трампом демократы могут сменить стратегию, и вместо действующего главы Белого дома направить на них вице-президента Камалу Харрис. При этом, напомнил эксперт, Байден изначально рассматривался как «президент одного срока», который должен был «навести порядок» после неудачной, с точки зрения критиков, работы его предшественника Трампа.
«Но аппетит приходит во время еды, а добровольно уйти в отставку с поста, к которому профессиональный политик шел долгие десятилетия, – требование практически невыполнимое, от кого бы оно ни исходило. Компромиссным вариантом, возможно, станет замена не президента, а дебатера, и вывод в качестве такового в сентябре вице-президента Камалы Харрис, с которой и будет спорить Трамп или его еще необъявленный партнер-вице-президент», – пояснил Бышок.
Он также обратил внимание на то, что дебаты показали слабость Байдена по отношению к Трампу, однако победа в дебатах не означает автоматической победы на выборах.
29 июня Axios сообщал, что 60% американских избирателей считают необходимым заменить кандидатуру Байдена от демократов на предстоящих выборах главы государства.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена, выраженную его сравнительной медлительностью и иногда запинками во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT писала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.
28 июня спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в кабинете Байдена необходимо на высоком уровне обсуждать вопросы применения 25-й поправки к конституции, чтобы заставить действующего главу государства уйти в отставку после провальных дебатов с Трампом. В этот же день Байден на митинге в Северной Каролине заявил, что плохо провел дебаты с Трампом, но намерен победить его на президентских выборах в ноябре.
Ожидается, что следующие предвыборные дебаты между Трампом и Байденом состояться 10 сентября в эфире ABC News.