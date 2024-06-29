Axios: Байден может выйти из президентской гонки по рекомендации окружения

«Но аппетит приходит во время еды, а добровольно уйти в отставку с поста, к которому профессиональный политик шел долгие десятилетия, – требование практически невыполнимое, от кого бы оно ни исходило. Компромиссным вариантом, возможно, станет замена не президента, а дебатера, и вывод в качестве такового в сентябре вице-президента Камалы Харрис, с которой и будет спорить Трамп или его еще необъявленный партнер-вице-президент», – пояснил Бышок.