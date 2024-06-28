Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Спикер палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку

Ведомости

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в кабинете президента страны Джо Байдена должны на высоком уровне обсуждаться вопросы применения 25-й поправки к конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщает New York Post.

Ситуация видится Джонсону тревожной, так как «противники видят слабость в этом Белом доме».

«Я бы тоже запаниковал, если бы сегодня был демократом и это был мой кандидат. Я думаю, они знают, что у них серьезная проблема <…> Но это не просто политика, это не только демократическая партия – это вся страна», – заявил Джонсон.

«У нас здесь серьезная проблема, потому что у нас есть президент, который, судя по всему, не справляется с этой задачей», – добавил он.

25-я поправка, предложенная конгрессом США в 1965 г. после убийства Джона Кеннеди и ратифицированная штатами два года спустя, позволяет кабинету министров объявить президента неспособным исполнять свои обязанности. После этого его сменяет вице-президент.

Издание напомнило, что 81-летний Байден сразу же споткнулся во время дебатов на CNN. Он говорил хриплым голосом, который его помощники объяснили простудой, и «мучительно застыл», пытаясь ответить на вопрос. Кроме того, он совершал ошибки во время ответа на вопросы.

После дебатов американские СМИ сообщили о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах. Axios со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Байдена сообщало, что действующего президента подготовили «к неправильным дебатам». По его словам, Байден «полагался на мелочи, тогда как все, что имело значение, – это сила и энергичность».

Представитель предвыборного штаба действующего президента США Сет Шустер заявил, что Байден не намерен выходить из предвыборной гонки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных