Спикер палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в кабинете президента страны Джо Байдена должны на высоком уровне обсуждаться вопросы применения 25-й поправки к конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщает New York Post.
Ситуация видится Джонсону тревожной, так как «противники видят слабость в этом Белом доме».
«Я бы тоже запаниковал, если бы сегодня был демократом и это был мой кандидат. Я думаю, они знают, что у них серьезная проблема <…> Но это не просто политика, это не только демократическая партия – это вся страна», – заявил Джонсон.
«У нас здесь серьезная проблема, потому что у нас есть президент, который, судя по всему, не справляется с этой задачей», – добавил он.
25-я поправка, предложенная конгрессом США в 1965 г. после убийства Джона Кеннеди и ратифицированная штатами два года спустя, позволяет кабинету министров объявить президента неспособным исполнять свои обязанности. После этого его сменяет вице-президент.
Издание напомнило, что 81-летний Байден сразу же споткнулся во время дебатов на CNN. Он говорил хриплым голосом, который его помощники объяснили простудой, и «мучительно застыл», пытаясь ответить на вопрос. Кроме того, он совершал ошибки во время ответа на вопросы.
После дебатов американские СМИ сообщили о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах. Axios со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Байдена сообщало, что действующего президента подготовили «к неправильным дебатам». По его словам, Байден «полагался на мелочи, тогда как все, что имело значение, – это сила и энергичность».
Представитель предвыборного штаба действующего президента США Сет Шустер заявил, что Байден не намерен выходить из предвыборной гонки.