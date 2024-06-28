Байден признал, что плохо выступил на дебатах с Трампом

«Я знаю, что я не молодой человек, если говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, я не говорю так гладко, как раньше, я не дебатирую так хорошо, как раньше. <...> Я бы не стал снова баллотироваться, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу справиться с этой работой. Ставки слишком высоки», – сказал Байден.