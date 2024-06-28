Байден признал, что плохо выступил на дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден на митинге в Северной Каролине заявил, что плохо провел дебаты с Дональдом Трампом, но намерен победить его на президентских выборах в ноябре. Об этом пишет Reuters.
«Я знаю, что я не молодой человек, если говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, я не говорю так гладко, как раньше, я не дебатирую так хорошо, как раньше. <...> Я бы не стал снова баллотироваться, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу справиться с этой работой. Ставки слишком высоки», – сказал Байден.
Издание обращает внимание, что 78-летний Трамп на протяжении дебатов выдвигал ряд ложных заявлений и уклонялся от ответов на вопросы. При этом основное внимание было сосредоточено непосредственно на 81-летнем Байдене: он сразу же споткнулся, говорил хриплым голосом, который его помощники объяснили простудой, и «мучительно застыл», пытаясь ответить на вопрос. Кроме того, он совершал ошибки во время ответов на вопросы.
После дебатов американские СМИ сообщили о панике среди демократов и даже обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах. Axios со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Байдена сообщало, что действующего президента подготовили «к неправильным дебатам».
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в кабинете Байдена должны на высоком уровне обсуждаться вопросы применения 25-й поправки к конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после провальных дебатов. Поправка, предложенная конгрессом США в 1965 г. после убийства Джона Кеннеди и ратифицированная штатами два года спустя, позволяет кабинету министров объявить президента неспособным исполнять свои обязанности.
Представитель предвыборного штаба действующего президента США Сет Шустер заявил, что Байден не намерен выходить из предвыборной гонки.