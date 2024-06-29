Axios: 60% избирателей хотят заменить Байдена другим кандидатом
В США 60% избирателей считают, что кандидатуру действующего президента США Джо Байдена от демократов необходимо заменить на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на результаты опроса консалтинговой группы Morning Consult.
В опросе приняли участие 2068 респондентов.
«Большинство избирателей – 60% – считают, что президент Байден должен быть «определенно» или «вероятно» заменен в качестве кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах», – сказано в сообщении.
Из тех, кто смотрел дебаты кандидатов на пост президента, 57% респондентов считают, что экс-президент США Дональд Трамп одержал в них победу над Байденом. Предпочли бы увидеть действующего главу государства на посту следующего президента США 45% избирателей, 44% из них поддержали Трампа.
28 июня спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в кабинете Байдена должны на высоком уровне обсуждаться вопросы применения 25-й поправки к конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после провальных дебатов с Дональдом Трампом.
Байден и Трамп приняли 27 июня (ночью 28 июня мск) участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена, выраженную его сравнительной медлительностью и иногда запинками во время ответов. Трамп же победил на его фоне.