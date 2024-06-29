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Axios: 60% избирателей хотят заменить Байдена другим кандидатом

Ведомости

В США 60% избирателей считают, что кандидатуру действующего президента США Джо Байдена от демократов необходимо заменить на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на результаты опроса консалтинговой группы Morning Consult.

В опросе приняли участие 2068 респондентов. 

«Большинство избирателей – 60% – считают, что президент Байден должен быть «определенно» или «вероятно» заменен в качестве кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах», – сказано в сообщении.

Из тех, кто смотрел дебаты кандидатов на пост президента, 57% респондентов считают, что экс-президент США Дональд Трамп одержал в них победу над Байденом. Предпочли бы увидеть действующего главу государства на посту следующего президента США 45% избирателей, 44% из них поддержали Трампа.

28 июня спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в кабинете Байдена должны на высоком уровне обсуждаться вопросы применения 25-й поправки к конституции, чтобы заставить его уйти в отставку после провальных дебатов с Дональдом Трампом.

Байден и Трамп приняли 27 июня (ночью 28 июня мск) участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена, выраженную его сравнительной медлительностью и иногда запинками во время ответов. Трамп же победил на его фоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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