Axios: 60% избирателей хотят заменить Байдена другим кандидатом

Из тех, кто смотрел дебаты кандидатов на пост президента, 57% респондентов считают, что экс-президент США Дональд Трамп одержал в них победу над Байденом. Предпочли бы увидеть действующего главу государства на посту следующего президента США 45% избирателей, 44% из них поддержали Трампа.