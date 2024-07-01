Байдена после провальных дебатов просят выйти из президентской гонки

Если по итогам первого голосования не определится абсолютный победитель, то во втором раунде выбор будут делать 739 так называемых суперделегатов (они не распределяются по итогам праймериз и состоят из высокопоставленных членов демпартии). При этом кандидата от демпартии планировали утвердить еще до съезда: госсекретарь Огайо неоднократно предупреждал, что имя Байдена не появится в бюллетене, если он не будет утвержден до 7 августа. Но данный штат с 2016 г. можно отнести к республиканским – там дважды побеждал Трамп с преимуществом больше 8 п. п.