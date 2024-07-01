Байдена после провальных дебатов просят выйти из президентской гонки

Байдена после провальных дебатов просят выйти из президентской гонкиНо явной альтернативы у демократов пока нет
Президент США Джо Байден 28 июня по мск провел первые предвыборные дебаты с бывшим главой государства Дональдом Трампом, которые обернулись провалом для первого. В частности, он неоднократно запинался, путал слова и выглядел растерянным в моменты реплик оппонента. А уже в выходные Байден посетил несколько мероприятий, на которых собрались крупные бизнесмены, финансирующие его избирательную кампанию. И хотя там он обещал выиграть выборы, согласно данным газеты The New York Times (NYT), многие из доноров озадачены слабым выступлением президента на дебатах.
«Получил много писем с просьбой оказать давление на Байдена, чтобы он отошел в сторону <...> Это [мероприятие] нанесло удар по настроениям доноров», – якобы говорится в электронном письме для коллег одного из наиболее влиятельных доноров демпартии бизнесмена Рида Хоффмана. Согласно источникам издания, некоторые спонсоры хотят связаться с первой леди Джилл Байден в надежде на ее помощь убедить мужа снять свою кандидатуру с выборов.
Уже сразу после окончания дебатов ряд крупных изданий, склонных к продемократической позиции, напрямую выступили против кандидатуры действующего президента. Редколлегия NYT опубликовала 28 июня статью с призывом к 81-летнему Байдену отказаться от участия в выборах для блага страны. «Это единственный шанс защитить душу нации <...> от пагубного влияния Трампа. И это наилучшая служба, которую Байден может сослужить стране», – говорится в ней. С подобным призывом выступил и приближенный к президенту журналист Томас Фридман.
Кто, если не Байден?
Одновременно с этим журналисты начали рассуждать о возможном сменщике Байдена. Газета The Washington Post предложила сразу 10 претендентов. Среди них – вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич и бывшая первая леди США Мишель Обама. Помимо них список включает сенаторов Рафаэля Уорнока, Эми Клобушар и Джареда Полиса, а также губернаторов: Мичигана – Гретхен Уитмер, Калифорнии – Гавина Ньюсома, Кентукки – Энди Бэшера и Пенсильвании – Джоша Шапиро. При этом большинство из них уже заявили о безоговорочной поддержке Байдена.
Все альтернативные кандидаты пока уступают бывшему президенту США Дональду Трампу по популярности, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Хотя если кто-то из них станет официальным кандидатом, то их рейтинги могут резко вырасти. «Да, подобный сценарий порождает серьезную неопределенность, но она все равно выгоднее демократической партии и ее спонсорам», – уверен аналитик. «Потому как наличие определенности в лице Байдена – гарантированный проигрыш на выборах», – уверен Суслов.
Если же соперником Трампа вдруг окажется 56-летний харизматичный Ньюсом или 52-летняя Уитмер и их успеют раскрутить, то победить первому будет значительно тяжелее.
Как можно заменить Байдена?
Полностью исключать возможность рокировки нельзя. Номинация нового кандидата теоретически будет возможна во время партийного съезда, который пройдет в период с 19 по 22 августа. Но по правилам Демократического национального комитета (DNC, координирует избирательную стратегию партии) для этого Байден должен сам отказаться от участия в выборах. Тогда обычные делегаты съезда, 99% из которых (3904 из 3933) уже пообещали отдать голос Байдену, смогут выбрать другого кандидата.
Если по итогам первого голосования не определится абсолютный победитель, то во втором раунде выбор будут делать 739 так называемых суперделегатов (они не распределяются по итогам праймериз и состоят из высокопоставленных членов демпартии). При этом кандидата от демпартии планировали утвердить еще до съезда: госсекретарь Огайо неоднократно предупреждал, что имя Байдена не появится в бюллетене, если он не будет утвержден до 7 августа. Но данный штат с 2016 г. можно отнести к республиканским – там дважды побеждал Трамп с преимуществом больше 8 п. п.
Кто популярен у демократов
По данным опроса аналитического центра Data for Progress от 29 июня, 39% демократов в случае выхода Байдена из президентской гонки хотели бы видеть на месте кандидата Камалу Харрис, 18% – Гэвина Ньюсома, 10% – Пита Буттиджича.
Главным фактором остается то, что сам Байден пока не намерен добровольно отказываться от участия в выборах. Он уже объявил, что примет участие в сентябрьских дебатах. Сместить Байдена в качестве кандидата без его желания теоретически возможно, но для этого претенденту на титул необходимо собрать хотя бы 600 подписей делегатов (одного штата – максимум 50 подписей).
Если Байден вдруг решит сняться уже после съезда, то нового кандидата выберут 435 членов DNC. Для успешной номинации кандидату необходимо получить минимум 60 голосов членов комитета, а точное количество будет определено комитетом позже.
В нынешней ситуации без согласия Байдена варианты замены кандидата партийной процедурой практически неосуществимы, говорит научный сотрудник Института США и Канады РАН Наталья Травкина. Американист полагает, что из-за упертости Байдена и его ближайшего окружения может прорабатываться и другой вариант его замены – использование 25-й поправки конституции США, позволяющей вице-президенту при поддержке членов кабинета объявить Байдена недееспособным. Соответствующий запрос направляется в конгресс, где должен быть одобрен обеими палатами с 2/3 голосов. Принудительное отстранение Байдена вызовет жутчайший скандал, который может навредить интересам демпартии, полагает Суслов.
Все ли потеряно для Байдена?
Представители избирательной кампании Байдена объясняли его слабое выступление перенапряжением из-за усиленной подготовки. По словам его супруги, президент признался ей в неважном самочувствии во время дебатов. «Я не знаю, что случилось. Я не чувствовал себя хорошо», – говорил президент, утверждает The Washington Post. Но и публично он вскоре признал свои возрастные изменения. «Я знаю, что уже не молодой. <...> Я не говорю так связно, как раньше, не веду прения так хорошо, как раньше. <...> Но я знаю, как говорить правду», – заявил президент на митинге в Северной Каролине.
Пока Байдену нет резона выходить из гонки, считает политолог Ян Веселов. За последние несколько месяцев президент сократил отставание от Трампа в ключевых штатах, напоминает эксперт. И пока ни один высокопоставленный демократ публично не высказался против Байдена, сохраняется и важная ему поддержка со стороны членов семьи.
По данным NYT, самые оптимистично настроенные доноры демпартии пока ждут результатов новых опросов, чтобы понять, насколько дебаты пошатнули шансы Байдена. По данным совместного исследования Ipsos и Five Thirty Eight (538) от 29 июня, 73% смотревших дебаты считают, что президент справился «плохо или ужасно». При этом только 4% опрошенных после дебатов прямо заявили о том, что теперь больше сомневаются в своем голосовании за Байдена. По данным агрегатора 538, на 29 июня Трамп опережает Байдена на 1,1 п. п.: 41,5% против 40,4%. Поэтому в нынешних условиях трудно представить, что Байден откажется от участия в выборах, резюмировал Веселов.