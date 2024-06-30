В США усилилось беспокойство по поводу дееспособности Байдена

По мнению политолога, может быть раздута еще более громкая ситуация с уголовным преследованием Трампа: «в случае двух кандидатов, один из которых страдает когнитивными проблемами, а другой окончательно посажен в тюрьму, выбор может быть в пользу рукопожатного, стоящего кандидата, а не сидящего в тюрьме уголовника». Или же может быть разыгран абсолютно противоположный сценарий: начало более активных военных действий, куда будут втянуты Соединенные Штаты. Тогда необходимо будет справляться с внешней угрозой, не разрушая нынешнюю вертикаль власти.