В США усилилось беспокойство по поводу дееспособности Байдена

В США усилилось беспокойство по поводу дееспособности БайденаБолее 70% участников опроса посчитали действующего президента профнепригодным
После дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента страны. На данный момент они охватывают почти три четверти электората, включая многих членов его собственной партии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с YouGov.
После дебатов все большее число избирателей, включая многих демократов, считают, что Байдену не стоит участвовать в президентских выборах. Почти половина его партии не считает, что сейчас он должен быть кандидатом. По данным опроса, 72% респондентов не считают, что ментальное и когнитивное здоровье Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента (9 июня за этот пункт высказывались 65% опрошенных). У Трампа дела идут лучше, но по-прежнему только половина электората считает, что он может быть президентом по состоянию здоровья.
Почти трое из четырех избирателей также не считают, что Байдену вообще следует баллотироваться в президенты. В феврале почти две трети опрошенных заявили, что ему не следует баллотироваться. Большинство избирателей, считающих, что ему не следует баллотироваться, говорят, что это связано как с его кампанией, так и с его эффективностью на посту, а также с возрастом (Байдену 81 год, Трампу – 78).
Трампа, напротив, поддерживает более широкий круг республиканцев, считающих, что он должен баллотироваться. CBS объясняет это тем, что в ходе дебатов Трамп более четко изложил свои идеи, выглядел более по-президентски, внушал больше доверия, лучше объяснял свою политику: проще говоря – выиграл дебаты. При этом избиратели в целом считают, что Трамп был менее правдив.
В ходе дебатов Байден не предпринял никаких значимых попыток убедить избирателей в том, что второй срок улучшит их финансовое положение: Трамп по-прежнему считается лучшим по этому показателю, так считают 45% респондентов.
После дебатов некоторые официальные лица-демократы заявили, что Джо Байдену следует отказаться от участия в выборах и дать другому демократу шанс баллотироваться на пост президента в 2024 г. Эта идея находит отклик почти у половины (45%) рядовых демократов страны. Это связано с восприятием состояния здоровья Байдена: демократы, которые не думают, что у Байдена достаточно психического и когнитивного здоровья, чтобы продолжать свое президентство, с большей вероятностью скажут, что ему не следует выдвигать свою кандидатуру.
После дебатов 59% зарегистрированных избирателей начали говорить, что они много думают о президентской гонке, по сравнению с 48% всего несколько дней назад. Интерес вырос как среди демократов, так и среди республиканцев.
Опрос был основан на выборке из 1130 зарегистрированных избирателей, которых опросили с 28 по 29 июня. В более раннем национальном опросе, проведенном 17-21 июня, принял 1881 зарегистрированный избиратель. Выборка была взвешена по полу, возрасту, расе и определению партийности.
«Выступил плохо, сейчас будет некое падение рейтингов. Но с точки зрения избирательной кампании – это не катастрофа, что могла бы случиться, например, за две недели до дня голосования. Сейчас, в общем, вполне все еще можно исправить и разными информационными поводами», – считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
По мнению политолога, может быть раздута еще более громкая ситуация с уголовным преследованием Трампа: «в случае двух кандидатов, один из которых страдает когнитивными проблемами, а другой окончательно посажен в тюрьму, выбор может быть в пользу рукопожатного, стоящего кандидата, а не сидящего в тюрьме уголовника». Или же может быть разыгран абсолютно противоположный сценарий: начало более активных военных действий, куда будут втянуты Соединенные Штаты. Тогда необходимо будет справляться с внешней угрозой, не разрушая нынешнюю вертикаль власти.
Солонников считает, что демократы не сменят кандидата – у них нет другого однозначного харизматичного лидера.
Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев придерживается мнения, что оба кандидата показали себя не лучшим образом, но «коллективного Байдена», вероятнее всего, больше нет – уже на решающей фазе выхода на предвыборную кампанию разрушился консенсус относительно того, что Байден реально способен победить Трампа.
«Позиция весны 2024 г. была абсолютно четкая: Байдена заносим в Белый дом любой ценой. От марта до конца июня эта позиция исчезла. Это означает, что внутри американской администрации накопились и реализовались стратегические противоречия, самые опасные в этой истории для Демократической партии», – подчеркнул эксперт.
В момент, когда Трамп вышел на сцену вместе с Байденом – действующим президентом США, он «перестал быть маньяком, мятежником, жуликом и т. д.», все усилия по демонизации Трампа, предпринятые в предыдущие полтора года, фактически обнулились. Политолог видит в этом либо катастрофический просчет команды Байдена, либо «некоторый сговор для того, чтобы загнать Байдена в безвыходное положение».
«В тот момент, когда Трамп вышел с этого подиума, вероятнее всего, он стал первым политиком Америки. Почему? Вопрос не в том, какой процент американцев готов за кого проголосовать. Вопрос в том, какой процент американцев готов признать Трампа или Байдена президентом, даже если он за него не голосует», – подчеркнул Евстафьев.
По мнению эксперта «план С» может заключаться в том, чтобы снять обоих. Однако события, скорее всего, пойдут по другому сценарию и решающими в нем будут ближайшие две недели. «Если Байдена не удастся сломать за следующую неделю, значит, Америка вошла в очень затяжной политический кризис. Значит, что даже плана «С» может не получиться», – резюмировал Евстафьев.
Преподаватель Дипломатической академии МИД РФ Андрей Шевелюхин полагает, что замена Байдена на Мишель Обаму в качестве кандидата на выборах от Демократической партии может спасти демократов, поскольку провал главы Белого дома на дебатах приведет к перетоку голосов в пользу Трампа. Проблемы со здоровьем у Байдена после дебатов стали очевидны для всех, хотя раньше об этом говорили только в кругах сторонников Трампа. Шевелюхин также отметил, что американский оборонно-промышленный комплекс поддерживает экс-президента. Шевелюхин добавил, что республиканцы, придя к власти, попытаются улучшить ситуацию внутри своей страны, однако положение США на мировой арене может ослабнуть из-за протекционистских настроений внутри команды Трампа. В целом, считает эксперт, России была бы выгоднее победа демократов.