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Трамп: Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте»

Ведомости

Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Чесапике, штат Вирджиния.

«Справедливости ради надо сказать, что у нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они не совсем враги, если у вас разумный президент. Если у вас разумный президент, они не враги», – сказал Трамп.

23 июня Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у экс-президента есть детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но он не станет раскрывать его до выборов.

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп приняли 27 июня (ночью 28 июня мск) участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена, выраженную его сравнительной медлительностью и иногда запинками во время ответов. Трамп же победил на его фоне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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