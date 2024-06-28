Трамп: Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте»
Россия, Китай и КНДР не будут врагами США при «разумном президенте». Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Чесапике, штат Вирджиния.
«Справедливости ради надо сказать, что у нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они не совсем враги, если у вас разумный президент. Если у вас разумный президент, они не враги», – сказал Трамп.
23 июня Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у экс-президента есть детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но он не станет раскрывать его до выборов.
Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп приняли 27 июня (ночью 28 июня мск) участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена, выраженную его сравнительной медлительностью и иногда запинками во время ответов. Трамп же победил на его фоне.