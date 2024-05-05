Der Spiegel: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы

Der Spiegel: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель ОбамыТакой шаг немецкая пресса объясняет низким рейтингом американского президента
Некоторые члены Демократической партии США предполагают, что на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 г. президент страны Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру супруги бывшего президента США Барака Обамы Мишель, сообщает Der Spiegel.
Демократическая партия даже включила Мишель в свои опросы общественного мнения о потенциальных кандидатах. О женщине-президенте мечтают многие американцы, отмечает издание.
«Эти фантазии являются продуктом глубокого разочарования. Никогда прежде в истории США не сталкивались друг с другом два кандидата, которые были бы настолько непопулярны», – говорится в сообщении.
По данным издания, две трети американцев считают Байдена слишком старым, чтобы руководить США еще четыре года. Многие также боятся Дональда Трампа, который не сильно моложе действующего президента и несколько дней в неделю проводит в суде из-за обвинений в попытке купить молчание порноактрисы.
При этом Мишель в интервью Опре Уинфри заявляла, что никогда не проявляла никакого интереса к политике. В своих мемуарах она признавалась, что опыт последнего десятилетия не изменил ее взглядов. Это и может повлиять на популярность супруги Обамы среди американских избирателей, предполагает Der Spiegel.
Как правило, когда у президента страны есть возможность баллотироваться на новый срок, он эту возможность использует и последнее, о чем он думает, – уступить свое место кому-то еще, говорит политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Но согласно последним опросам, другие представители Демократической партии могут претендовать на большую поддержку со стороны избирателей, чем нынешний президент страны Байден.
По словам политолога, сейчас желание Байдена участвовать в президентских выборах вполне очевидно. Более того, демократы вряд ли хотят выглядеть как партия, которая раскололась внутри себя, где одни поддерживают Байдена, а другие – иных кандидатов, включая Мишель Обаму. В таком случае образуется контраст, ведь Республиканская партия воспринимается как сила, объединенная вокруг Дональда Трампа, несмотря на все скандалы, которые его сопровождают. «Поэтому вероятность отказа Байдена от участия в выборах представляется крайне низкой», – отметил Бышок. Скорее всего, продолжил он, будет достигнут консенсус, что Байден, поддерживаемый всей партией, пойдет на второй срок.
Замена Байдена в качестве кандидата от демократов выглядит практически невозможной инициативой, тем более на Мишель Обаму, считает политтехнолог и руководитель компании «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. Последняя четко в своем интервью заявляла, что не будет избираться, да и сам Байден не позволит реализоваться такому сценарию, считает эксперт. При этом в 2020 г. он рассматривался как кандидат одного срока, но передумал и тем самым удивил Демократическую партию.
Технически заменить Байдена насильно невозможно, подчеркивает Дубравский. Единственные исключения – смерть, проблемы со здоровьем и невозможность избираться, например, после импичмента. Ни под один из критериев американский президент не подходит, так что речь идет сугубо о его желании. Если оно будет, то здесь могут открыться возможности для участия в выборах как для всех участвовавших в праймериз, так и для новых кандидатов. Правила утверждения новой кандидатуры могут поменять прямо на съезде, заключает Дубравский.
5 мая бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Байдена считает уголовное преследование, которое ведется в отношении экс-президента, единственным способом устранить политического конкурента и добиться переизбрания Байдена на второй срок. До этого Трамп неоднократно объявлял действующую администрацию в политическом преследовании.
Заседания по делу Трампа проходили в нью-йоркском суде Манхэттена. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации.
Ранее «Ведомости» писали, что Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу. Начавшееся разбирательство – единственное из четырех уголовных против него, которое будет слушаться по существу до президентских выборов в ноябре 2024 г. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм». Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинения сразу по 34 эпизодам, за что экс-президенту грозит до четырех лет тюрьмы.
26 апреля The Hill со ссылкой на данные американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup) сообщило, что средний рейтинг одобрения Байдена опустился ниже рейтинга любого другого президента в новейшей истории Штатов в тот же период президентства.
В среднем Байден получил 38,7% одобрения работы в 13-м квартале своего правления в период с 20 января по 19 апреля. В тот же период средний рейтинг одобрения работы бывшего президента Дональда Трампа составлял 46,8%, бывшего президента Барака Обамы – 45,9%, а бывшего президента Джорджа Буша-младшего – 51%.
Согласно опросам Gallup, в марте рейтинг одобрения Байдена составлял 40%, а в феврале – 38%.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.