Der Spiegel: Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы

Технически заменить Байдена насильно невозможно, подчеркивает Дубравский. Единственные исключения – смерть, проблемы со здоровьем и невозможность избираться, например, после импичмента. Ни под один из критериев американский президент не подходит, так что речь идет сугубо о его желании. Если оно будет, то здесь могут открыться возможности для участия в выборах как для всех участвовавших в праймериз, так и для новых кандидатов. Правила утверждения новой кандидатуры могут поменять прямо на съезде, заключает Дубравский.