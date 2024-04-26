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Рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума

Ведомости

Средний рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже рейтинга любого другого президента в новейшей истории Штатов в тот же период президентства. Об этом пишет The Hill со ссылкой на данные американского института общественного мнения Гэллапа (Gallup).

В среднем Байден получил 38,7% одобрения работы в 13-м квартале своего правления в период с 20 января по 19 апреля. В тот же период средний рейтинг одобрения работы бывшего президента Дональда Трампа составлял 46,8%, бывшего президента Барака Обамы – 45,9%, а бывшего президента Джорджа Буша-младшего – 51%.

Вторым после Байдена по этому показателю был бывший президент Джордж Буш-старший, у которого средний рейтинг одобрения составлял 41,8%. Самый высокий показатель за 13-й квартал был у бывшего президента Дуайта Эйзенхауэра в 1956 г. – 73,2%.

Согласно опросам Gallup, в марте рейтинг одобрения Байдена составлял 40%, а в феврале – 38%.

В ноябре 2023 г. NBC со ссылкой на результаты собственного опроса сообщило, что рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его правления, достигнув 40%. По состоянию на 1 января 2023 г. показатель находился на уровне 46% и с тех пор стабильно снижался. Не одобряли работу Байдена 57% опрошенных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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