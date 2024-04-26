Рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума

В ноябре 2023 г. NBC со ссылкой на результаты собственного опроса сообщило, что рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его правления, достигнув 40%. По состоянию на 1 января 2023 г. показатель находился на уровне 46% и с тех пор стабильно снижался. Не одобряли работу Байдена 57% опрошенных.