Рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума
Средний рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже рейтинга любого другого президента в новейшей истории Штатов в тот же период президентства. Об этом пишет The Hill со ссылкой на данные американского института общественного мнения Гэллапа (Gallup).
В среднем Байден получил 38,7% одобрения работы в 13-м квартале своего правления в период с 20 января по 19 апреля. В тот же период средний рейтинг одобрения работы бывшего президента Дональда Трампа составлял 46,8%, бывшего президента Барака Обамы – 45,9%, а бывшего президента Джорджа Буша-младшего – 51%.
Вторым после Байдена по этому показателю был бывший президент Джордж Буш-старший, у которого средний рейтинг одобрения составлял 41,8%. Самый высокий показатель за 13-й квартал был у бывшего президента Дуайта Эйзенхауэра в 1956 г. – 73,2%.
Согласно опросам Gallup, в марте рейтинг одобрения Байдена составлял 40%, а в феврале – 38%.
В ноябре 2023 г. NBC со ссылкой на результаты собственного опроса сообщило, что рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня за время его правления, достигнув 40%. По состоянию на 1 января 2023 г. показатель находился на уровне 46% и с тех пор стабильно снижался. Не одобряли работу Байдена 57% опрошенных.