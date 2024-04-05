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Дуэйн Джонсон отказался от поддержки Байдена

Ведомости

Актер Голливуда и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон не будет поддерживать Джо Байдена в ходе текущих президентских выборов, также он выразил сожаление в связи с тем, что поддержал его в прошлом. Об этом Джонсон рассказал в интервью передаче Fox & Friends Weekend.

«Доволен ли я положением дел в Америке сейчас? Скажу, что нет. Считаю ли я, что ситуация улучшится? Я в это верю, я оптимистичный человек и верю, что будет лучше. Несколько лет назад я выразил поддержку Байдену, так как считал, что это было лучшим решением для меня на тот момент... Сделаю ли я то же самое в этом году? Ответ – нет», – заявил он.

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 г., главными соперниками в настоящее время являются действующий глава Белого дома Джо Байден от демократов и экс-президент страны Дональд Трамп от республиканцев. Роберт Кеннеди-младший планирует принять участие в выборах в качестве независимого кандидата.

Последние опросы показывают, что рейтинг Трампа слегка опережает Байдена, в том числе в большинстве колеблющихся штатов, на фоне недовольства многих американцев экономической ситуацией в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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