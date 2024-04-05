Дуэйн Джонсон отказался от поддержки Байдена
Актер Голливуда и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон не будет поддерживать Джо Байдена в ходе текущих президентских выборов, также он выразил сожаление в связи с тем, что поддержал его в прошлом. Об этом Джонсон рассказал в интервью передаче Fox & Friends Weekend.
«Доволен ли я положением дел в Америке сейчас? Скажу, что нет. Считаю ли я, что ситуация улучшится? Я в это верю, я оптимистичный человек и верю, что будет лучше. Несколько лет назад я выразил поддержку Байдену, так как считал, что это было лучшим решением для меня на тот момент... Сделаю ли я то же самое в этом году? Ответ – нет», – заявил он.
Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 г., главными соперниками в настоящее время являются действующий глава Белого дома Джо Байден от демократов и экс-президент страны Дональд Трамп от республиканцев. Роберт Кеннеди-младший планирует принять участие в выборах в качестве независимого кандидата.
Последние опросы показывают, что рейтинг Трампа слегка опережает Байдена, в том числе в большинстве колеблющихся штатов, на фоне недовольства многих американцев экономической ситуацией в стране.