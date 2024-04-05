Дуэйн Джонсон отказался от поддержки Байдена

«Доволен ли я положением дел в Америке сейчас? Скажу, что нет. Считаю ли я, что ситуация улучшится? Я в это верю, я оптимистичный человек и верю, что будет лучше. Несколько лет назад я выразил поддержку Байдену, так как считал, что это было лучшим решением для меня на тот момент... Сделаю ли я то же самое в этом году? Ответ – нет», – заявил он.