NBC: Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо из-за дела против него
Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего американского главы Джо Байдена с гестапо, сообщает телекомпания NBC.
«Эти люди управляют гестаповской администрацией», – подчеркнул Трамп, комментируя уголовный процесс, который ведется в отношении него.
По словам Трампа, администрация Байдена считает, что это единственный способ, который даст ему возможность переизбраться на пост президента. Бывший президент США также назвал Байдена самым коррумпированным главой государства в истории страны.
30 апреля CNN сообщил, что суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа за нарушение приказа о неразглашении информации в рамках судебного процесса по делу о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Заседания по делу Трампа проходили в нью-йоркском суде Манхэттена. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации.
Ранее «Ведомости» писали, что Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу. Начавшееся разбирательство – единственное из четырех уголовных против него, которое будет слушаться по существу до президентских выборов в ноябре 2024 г. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм». Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинения сразу по 34 эпизодам, за что экс-президенту грозит до четырех лет тюрьмы, писала The New York Times.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп.