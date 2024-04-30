Суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порноактрисе
Суд в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента США Дональда Трампа за нарушение приказа о неразглашении информации в рамках судебного процесса по делу о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава государства теперь должен удалить свои публикации, пишет CNN.
Бывший глава государства опубликовал семь «оскорбительных» постов в соцсети Truth Social, еще две публикации были размещены на сайте предвыборной кампании Трампа. Суд постановил, что Трамп девять раз нарушил приказ о запрете на комментарии по этому делу.
Политик должен удалить все эти посты и выплатить $9000 штрафа до конца недели, пишет CNN. $1000 за нарушение – это максимальная сумма наказания, разрешенная законодательством штата. Судья также пригрозил Трампу тюремным заключением, если он снова умышленно нарушит приказ.
Заседания по делу Трампа проходят в нью-йоркском суде Манхэттена. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации.
Ранее «Ведомости» писали, что Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу. Начавшееся разбирательство – единственное из четырех уголовных против него, которое будет слушаться по существу до президентских выборов в ноябре 2024 г. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм». Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинения сразу по 34 эпизодам, за что экс-президенту грозит до четырех лет тюрьмы, писала The New York Times.