В России расширят основания для включения в реестр экстремистов

Суд по конкретному делу может решить, что совершение преступления было мотивировано неприязнью на политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной почве, объяснил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «После принятия закона, если суд решит, что любое общеуголовное преступление, причем не важно какое – изнасилование, разбой или что-то еще, – совершено по мотивам ненависти и вражды, то осужденный будет внесен в реестр со всеми соответствующими ограничениями в части распоряжения собственным имуществом и будет существенным образом дополнительно поражен в правах», – сказал он «Ведомостям». При этом, отметил юрист, адвокатам защищать граждан станет еще сложнее, поскольку в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, будут вносить лиц, еще только обвиняемых, т. е. невиновных до постановления приговора суда, причем за деяния, которые даже по действующему весьма жесткому регулированию не относятся к числу экстремистских или террористических.