В России расширят основания для включения в реестр экстремистов

В России расширят основания для включения в реестр экстремистовВ этот список попадает хулиганство и убийство на почве расовой или идеологической ненависти
Соответствующий законопроект о расширении оснований для включения в список экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, внесен в Госдуму. Изменения предлагается внести в ст. 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут попасть граждане, которые совершили следующие преступления в соответствии с Уголовным кодексом (УК): убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также нарушение территориальной целостности России.
Помимо этого кабмин предложил внести корреспондирующие поправки еще в 41 федеральный закон, включая законы «О банках и банковской деятельности», «Об организации страхового дела в Российской Федерации», «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и др.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в рамках исполнения указа президента. В настоящее время уже реализуются отдельные направления по противодействию финансированию экстремистской деятельности, в том числе по замораживанию денежных средств или имущества включенных в перечень Росфинмониторинга из-за причастности к экстремистской деятельности. Нововведения, как подчеркивается в записке, коснутся предоставления банками информации о финансовых операциях таких фирм и граждан по запросу надзорного органа.
Сейчас основанием для попадания в список экстремистов и террористов является перечень преступлений в действующей редакции закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В этом перечне террористический акт, содействие или призывы к терроризму, захват заложника, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и т. д., а включает в него Росфинмониторинг только лишь на основании информации (т. е. решение суда не требуется) прокуратуры, Следственного комитета, органов ФСБ, МВД и Минюста.
Гражданину, попавшему в этот список, запрещается осуществлять финансовые операции на сумму, превышающую 10 000 руб. в месяц, получать стипендию, пенсию, пособия и распоряжаться ими, а также вступать в наследство. Всего за 2023 г. в реестр попали 1826 физлиц и девять организаций. Как отмечал Росфинмониторинг в своем годовом отчете, в 2023 г. было выявлено более 86 лиц, возможно причастных к террористической деятельности. Благодаря работе финансовых разведок стран СНГ удалось выявить более 2500 человек, возможно причастных к терроризму и экстремизму, сообщали в ведомстве.
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российских физлиц сейчас в реестре террористов и экстремистов – и еще 554 российских юрлица
Уголовный закон помимо непосредственно экстремистских составов предусматривает и квалифицирующие признаки в общеуголовных составах, которые имеют одну и ту же сферу регулирования, говорит руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он напомнил, что пленум Верховного суда в своем постановлении «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» прямо указывал, что к таковым относятся преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
При этом юрист считает, что говорить о существенном росте физических лиц, которые будут включены в перечень, вряд ли придется. С коллегой согласен адвокат Леонид Соловьев: «Под этот состав попадает не так много людей, такой дополнительный мотив следователи довольно редко применяют, потому что он сложнодоказуемый и мало на что влияющий». При этом меры контроля Соловьев считает слишком жесткими, «учитывая раздутость оснований для попадания в реестр».
Суд по конкретному делу может решить, что совершение преступления было мотивировано неприязнью на политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной почве, объяснил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «После принятия закона, если суд решит, что любое общеуголовное преступление, причем не важно какое – изнасилование, разбой или что-то еще, – совершено по мотивам ненависти и вражды, то осужденный будет внесен в реестр со всеми соответствующими ограничениями в части распоряжения собственным имуществом и будет существенным образом дополнительно поражен в правах», – сказал он «Ведомостям». При этом, отметил юрист, адвокатам защищать граждан станет еще сложнее, поскольку в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, будут вносить лиц, еще только обвиняемых, т. е. невиновных до постановления приговора суда, причем за деяния, которые даже по действующему весьма жесткому регулированию не относятся к числу экстремистских или террористических.