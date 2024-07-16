Лавров в СБ ООН выдвинул предложения по стабилизации международной обстановки

Глава ведомства также возложил на НАТО вину в начале украинского кризиса, начиная с «организованного Вашингтоном госпереворота в феврале 2014 г.». Он обратил внимание, как поменялась позиция президента Украины Владимира Зеленского, который в 2014 г. был не против русского языка на востоке страны и в Крыму, а в 2021 г. потребовавшего в одном из интервью от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию. РФ призывает всех, кто выступает с мирными предложениями по Украине, учитывать проблемы прав русских и других нацменьшинств, заявил Лавров.