Лавров в СБ ООН выдвинул предложения по стабилизации международной обстановки

Лавров в СБ ООН выдвинул предложения по стабилизации международной обстановкиПо его словам, нужно разобраться в первопричинах мировых кризисов
Основы международного правопорядка, стратегическая стабильность и ООНоцентричная система мировой политики сегодня подвергаются испытанию на прочность. Урегулировать множащиеся конфликты невозможно, если не разобраться в их первопричинах и не восстановить веру в способность объединять усилия ради общего блага и справедливости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
Лавров отметил, что далеко не все представленные в зале Совбеза ООН государства признают ключевой принцип устава организации – суверенное равенство всех. Это, по его словам, касается отношений Вашингтона к своим союзникам, от которых он требует беспрекословного послушания, даже в ущерб национальным интересам.
«Правь Америка – в этом суть пресловутого порядка, основанного на правилах, прямой угрозы многосторонности и международному миру. Важнейшие компоненты международного права, Устав ООН и решение нашего Совета трактуются коллективным Западом извращенно и выборочно, в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома», – подчеркнул глава МИДа, сравнив такой порядок с повестью Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
По мнению Лаврова, все без исключения схемы евроатлантической безопасности были основаны на обеспечении доминирования Соединенных Штатов, включая подчинение им Европы и сдерживание России. Главная роль отводилась НАТО, который в итоге подмял под себя Евросоюз и ОБСЕ.
Глава ведомства также возложил на НАТО вину в начале украинского кризиса, начиная с «организованного Вашингтоном госпереворота в феврале 2014 г.». Он обратил внимание, как поменялась позиция президента Украины Владимира Зеленского, который в 2014 г. был не против русского языка на востоке страны и в Крыму, а в 2021 г. потребовавшего в одном из интервью от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию. РФ призывает всех, кто выступает с мирными предложениями по Украине, учитывать проблемы прав русских и других нацменьшинств, заявил Лавров.
«Обращаюсь к хозяевам украинского режима: заставьте его соблюдать статьи Устава ООН, которые гарантируют основные права и свободы», – заявил Лавров.
США, считает руководитель МИД РФ, продолжают нагнетать конфронтацию, теперь – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь распространить доминирование альянса на весь евразийский континент и прилегающие территории в Тихом океане.
Ради сдерживания России, Китая и других стран, чья независимая политика воспринимается как вызов гегемонии, Запад своими агрессивными действиями ломает изначально сложившуюся по его же лекалам систему, считает Лавров. В этой связи он напомнил о ситуации с «Северными потоками» и размещением американской высокоточной ударной техники в Германии.
Европейцы, конечно, должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована, заявил Лавров. Американцы, поставив под ружье весь коллективный Запад, расширяют торгово-экономическую войну с неугодными, развязав беспрецедентную кампанию односторонних конкурентных мер, которые бьют бумерангом по Европе, прежде всего, и ведут к дальнейшей фрагментации мировой экономики.
«Действия Соединенных Штатов и их союзников, конечно же, мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира, берут в заложники целые страны и регионы, не дают народам реализовать записанные в уставе суверенные права, отвлекают от столь необходимой совместной работы по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах, от работы по сокращению глобального неравенства, ликвидации угроз терроризма и наркопреступности, голода», – заявил Лавров.
Предложения России по стабилизации международной обстановки
Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, Россия предлагает для обсуждения ряд шагов, которые направлены на восстановление доверия и стабилизацию международной обстановки.
Лавров считает, что необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. В связи с этим глава внешнеполитического ведомства напомнил о предложениях президента РФ Владимира Путина по установлению устойчивого мира на Украине. Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для РФ, исходящих с западного евро-атлантического направления. При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на евразийском континенте. Россия готова при этом к поиску баланса интересов.
Восстановление регионального и глобального баланса сил, по словам Лаврова, должно сопровождаться активными усилиями по устранению несправедливости в мировой экономике: в многополярном мире, по определению, не должно быть монополистов в валютно-финансовом регулировании, торговле, технологиях.
Серьезные качественные перемены должны произойти и в других институтах глобального управления, чтобы они работали на благо всех. Прежде всего это касается ООН, которая до сих пор, несмотря ни на что, является воплощением многосторонности и обладает уникальной, универсальной легитимностью и общепризнанной широтой компетенций. Важным шагом на пути к восстановлению эффективности ООН стало бы переподтверждение всеми ее членами своей приверженности к организации. Ключевым элементом реформы организации должно стать изменение состава Совета Безопасности: нужно укрепить представленность Азии, Африки и Латинской Америки.
Укрепление многополярных начал международной жизни призвано способствовать, помимо ООН, и другим многосторонним объединениям. Среди них – G20. Мандат «двадцатки», по словам Лаврова, строго ограничен вопросами экономики и развития, поэтому важно, чтобы предметный диалог на этой площадке был избавлен от попыток вбрасывать геополитические сюжеты. Лавров также отметил возросшие роли БРИКС и ШОС: в них объединены страны, сотрудничающие на основе равенства, взаимного уважения, консенсуса и обоюдно приемлемых компромиссов.
«Если все, без исключения, будут следовать его [Уставу ООН] духу и букве, то объединенным нациям по силам преодолеть текущие разногласия и прийти к общему знаменателю по большинству вопросов. Конец истории не состоялся. Давайте вместе работать в интересах начала истории подлинной многосторонности, отражающей все богатство культурно-цивилизационного многообразия народов мира», – завершил свое выступление глава российского МИДа.