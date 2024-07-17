Соратники Партии дела участвуют в выборах в Республике Алтай по спискам ЛДПР

Соратники Партии дела участвуют в выборах в Республике Алтай по спискам ЛДПРВерховный суд приостановил деятельность партии предпринимателя Бабкина на два месяца
Соратники Партии дела вошли в список ЛДПР на выборах в госсобрание Республики Алтай (эл курултай), сообщил «Ведомостям» секретарь федерального совета (ФС) непарламентской организации Алексей Лапушкин. Партия не сможет участвовать в предвыборных кампаниях самостоятельно, так как 16 июля Верховный суд (ВС) России приостановил деятельность партии на два месяца.
ЛДПР выдвинула 17 сторонников партии предпринимателя Константина Бабкина по партсписку (всего в нем 33 кандидата) и девятерых по одномандатным округам.
«Нам очень приятен товарищеский, конструктивный и деловой подход со стороны этой партии [ЛДПР] и ее лидера [Леонида Слуцкого]», – сказал Лапушкин. Сотрудничество ЛДПР и Партии дела на парламентских выборах на Алтае является «первым шагом к серьезному сближению партий», добавил он. Дальнейшие планы по сотрудничеству партии будут принимать по итогам выборов на Алтае, уточнил Лапушкин.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
ВС удовлетворил иск Минюста в апреле 2024 г., писали «Ведомости». Как утверждал истец, партия не исправила к назначенному времени нарушения, которые Минюст обнаружил в ее деятельности в 2023 г. Деятельность партии приостановлена с 16 июля по 16 сентября 2024 г., дополнил он. «Минюст России демонстрировал [в ВС] подтверждение отправки письма, но не его получения», – рассказал «Ведомостям» представляющий интересы партии политюрист Гарегин Митин. По словам Лапушкина, партия планирует обжаловать вступившее в силу решение ВС уже в кассационной инстанции.
Решение ВС не позволяет партии самостоятельно участвовать в предвыборных кампаниях и проводить массовые мероприятия. В Приморье, Алтайском крае, Башкирии и Самарской области партийцы пойдут на муниципальные выборы как самовыдвиженцы, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы Партии дела.
Партия дела
Партия дела была основана в октябре 2010 г., уже к декабрю 2024 г. соратники Бабкина открыли отделения в 42 субъектах РФ для получения статуса всероссийской партии, но Минюст дважды отказал ей в регистрации. Партию удалось зарегистрировать только после либерализации партийного законодательства в 2012 г. Партия дела выступает за выход России из Всемирной торговой организации, отмену НДС и развитие несырьевой промышленности, сказано в политической программе партии «Новый курс» от 2021 г. Глава и основатель партии Константин Бабкин – президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), также он возглавляет совет по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Торгово-промышленной палаты.
В ноябре 2023 г. Минюст подал иск о приостановлении деятельности Партии дела, в декабре ВС приостановил рассмотрение дела до окончания президентских выборов по просьбе истца, писали «Ведомости». Уже после выборов ЛДПР начала обсуждать возможное присоединение к ней Партии дела, писали «Ведомости» со ссылкой на источник в ЛДПР и близкий к ней. Соратники Бабкина вели переговоры о возможном присоединении к другим политическим партиям с учетом иска Минюста, говорил «Ведомостям» Лапушкин в апреле 2024 г.
Сотрудничество Партии дела с ЛДПР связано с тем, что партия с «минимальной узнаваемостью (имеется в виду партия Бабкина. – «Ведомости») борется за выживание и договаривается, с кем может», рассказал «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. С этим мнением согласен политолог Александр Кынев. По его словам, идеология Партии дела является «достаточно популистской», что позволяет соратникам Бабкина сотрудничать «практически с любой» политической партией в России.
При этом специалисты из Партии дела имеют возможность доказать партнерам свой профессионализм в предвыборной кампании на Алтае, добавляет эксперт. По его словам, Алтай является регионом с небольшим населением, из-за чего затраты на кампании стоят недорого относительно более крупных субъектов. Алтай интересен партиям, которые хотят расширить свое влияние, говорит он. В частности, в этом регионе пытались развиваться либеральные партии «Парнас» и «Гражданская инициатива», добавил политолог.
Закон не позволяет одной партии слиться с другой, напомнил Кынев. При этом она может принять в свои ряды членов другой партии, объяснил эксперт. Виноградов также напомнил, что законодательство запрещает членам одной партии избираться от другой. Соратники Бабкина, которые выдвигаются от ЛДПР, не являются членами Партии дела, объяснил Лапушкин.
В Республике Алтай 8 сентября также пройдут выборы губернатора. Временно исполняющим обязанности главы региона там является член генсовета «Единой России» Андрей Турчак.