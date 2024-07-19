До конца июля руководящие посты в Госдуме покинут Неверов, Завальный и Свищев

До конца июля руководящие посты в Госдуме покинут Неверов, Завальный и СвищевДолжности понадобились для бывших членов правительства, которые избираются депутатами
На заседании 24 июля Госдума рассмотрит вопросы об изменениях в руководстве нижней палаты и комитетов. Свои посты покинут вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), а также председатели комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) и комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»). Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в Охотном Ряду.
До этого проекты постановлений об уходе этих трех депутатов со своих должностей в нижней палате 22 июля рассмотрит Совет Госдумы. Заседание совета будет проводить первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, поскольку спикер нижней палаты Вячеслав Володин находится в командировке, говорит один из собеседников.
Свищев сказал «Ведомостям», что вопрос сейчас обсуждается на уровне председателя Госдумы и руководителя фракции ЛДПР, но пока окончательно не решен. Завальный отказался от комментариев. Неверов на вопрос «Ведомостей» о том, знает ли он, что в среду будет рассматриваться постановление о его уходе с поста вице-спикера, сказал: «В среду? Не знаю».
Все три поста требуются, как отмечают собеседники «Ведомостей», чтобы освободить места для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ, которые сейчас баллотируются в Госдуму. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.
О том, что бывшие члены правительства станут депутатами Госдумы, «Ведомости» писали 28 мая. «Единая Россия» 2 июля выдвинула на довыборы в Госдуму Абрамченко, Матыцина и Шульгинова – по Южному одномандатному округу в Ростовской области, по Унечскому округу Брянской области и по Хакасскому округу Хакасии соответственно (см. врез). Пойти на довыборы Шульгинову 19 июня предложили совместно глава региона Валентин Коновалов (КПРФ) и спикер заксобрания Сергей Сокол («Единая Россия»).
Неверов – один из старожилов нижней палаты парламента, он работает в Охотном Ряду с III созыва. Вице-спикером впервые стал в VI созыве. С 2011 по 2017 г. Неверов был секретарем генсовета «Единой России» (в то время Володин курировал внутреннюю политику в Кремле). Его на этом партийном посту сменил Андрей Турчак. В 2020 г. Неверов уступил должность вице-спикера бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, оставшись лидером фракции «Единая Россия», на этом посту он отвечал за принятие пенсионной реформы. Зампредом он вновь стал в 2021 г. с новым созывом Госдумы.
Где идут довыборы
Хакасский округ освободился еще в 2023 г., после того как Сокол перешел из Госдумы в заксобрание Хакасии, а Южный и Унечский округа расчистили в мае 2024 г. Депутаты Госдумы Виталий Кушнарев (Южный округ) и Николай Алексеенко (Унечский округ) сложили мандаты по собственному желанию.
Завальный стал депутатом Госдумы впервые в VI созыве, с 2015 г. стал главой комитета по энергетике. До него эту должность занимал представитель «Справедливой России» (депутат I–VI созывов) Иван Грачев, который покинул должность, поскольку в комитете, как говорил тогда единоросс Неверов, «необходимо более профессионально выполнять работу». Партия Грачева, к слову, с его отставкой не спорила: в тот момент его супруга и товарищ по фракции (сейчас – депутат Партии роста) Оксана Дмитриева была лишена должности руководителя петербургского отделения – в том числе на фоне критики городских властей. Взамен в 2015 г. «Справедливой России» отдали комитет по экономполитике.
Свищев же является депутатом Госдумы с V созыва, комитет по спорту он возглавляет с начала VIII созыва. На этой должности он сменил однопартийца Михаила Дегтярева (в 2020 г. стал врио главы Хабаровского края, теперь министр спорта).
Принятие Госдумой решения об освобождении трех постов может говорить о том, что бывших членов правительства точно изберут, считает политолог Алексей Макаркин: «В округах для них созданы благоприятные условия и серьезной конкуренции не ожидается. В Хакасии даже удалось в кои-то веки договориться с КПРФ и «Единой Россией». А в других округах ситуация спокойная». Для Госдумы плюс, что к ним приходят три экс-члена кабмина, отмечает он: «У них есть уверенность, что ситуация уже не переиграется и они займут посты в Госдуме, перекликающиеся с прежними должностями».
Возникает вопрос, достанется ли ЛДПР, членом которой является Свищев, взамен какой-то комитет, учитывая пакетное соглашение о разделении руководства комитетами между «Единой Россией» и парламентской оппозицией, говорит эксперт: «С другой стороны, впервые за 25 лет представитель ЛДПР стал министром спорта – это Дегтярев, который в свое время как раз возглавлял профильный комитет Думы. А портфель все же более значим, чем комитет». По мнению Макаркина, сейчас «интерес к учету партийных эмоций» снизился.