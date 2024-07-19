До конца июля руководящие посты в Госдуме покинут Неверов, Завальный и Свищев

Завальный стал депутатом Госдумы впервые в VI созыве, с 2015 г. стал главой комитета по энергетике. До него эту должность занимал представитель «Справедливой России» (депутат I–VI созывов) Иван Грачев, который покинул должность, поскольку в комитете, как говорил тогда единоросс Неверов, «необходимо более профессионально выполнять работу». Партия Грачева, к слову, с его отставкой не спорила: в тот момент его супруга и товарищ по фракции (сейчас – депутат Партии роста) Оксана Дмитриева была лишена должности руководителя петербургского отделения – в том числе на фоне критики городских властей. Взамен в 2015 г. «Справедливой России» отдали комитет по экономполитике.