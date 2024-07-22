Единороссы завершили выдвижение кандидатов на региональных выборах

Единороссы завершили выдвижение кандидатов на региональных выборахОт партии в кампании участвует около 1900 человек
«Единая Россия» (ЕР) завершила выдвижение кандидатов для участия в предстоящих региональных выборах, сообщили в партии. Тула стала последним городом, где 19 июля выдвинули кандидатов в представительный орган местного самоуправления.
«От ЕР в этой кампании [2024 г.] участвует почти 1900 кандидатов – в 1,5 раза больше, чем мандатов, которые предстоит заместить, – заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. – Мы понимаем, что этот избирательный цикл не будет легким, оппоненты постараются наверстать упущенное во время прошлых кампаний. Для всех партий единый день голосования в сентябре 2024 г. – это попытка занять убедительные стартовые позиции перед подготовкой к выборам депутатов Госдумы 2026 г. ЕР находится в хорошей форме, но впереди много работы».
В единый день голосования 8 сентября пройдут довыборы в Госдуму в трех округах, прямые выборы глав 21 субъекта РФ (в качестве самовыдвиженца идет только беспартийный губернатор Забайкальского края Александр Осипов) и депутатов 13 региональных парламентов. Кроме того, на муниципальном уровне избираются главы столиц двух субъектов (Абакана и Анадыря в Хакасии и на Чукотке) и депутаты 22 городских парламентов.
Всего на выборах разыгрывается почти 1300 мандатов, а единороссы выдвинули 1890 кандидатов, т. е. в 1,45 раза больше, чем требуется, говорят в партии. Правда, в отдельных случаях это оправданно – когда кандидаты выдвигаются по спискам (в региональные заксобрания или городские парламенты), их всегда больше, чем замещаемых мандатов.
Партийные кандидаты участвуют в двух выборах депутатов Госдумы – по Южному (№ 152 Ростовская область) и Унечскому (№ 78 Брянская область) мажоритарным избирательным округам, там выдвинулись бывший вице-премьер Виктория Абрамченко и бывший министр спорта Олег Матыцин. «Ведомости» писали, что в случае избрания они станут вице-спикером Госдумы и главой комитета по спорту соответственно.
В Республике Хакасии партия «после серии политических консультаций» решила поддержать самовыдвижение от Хакасского одномандатного округа № 35 экс-министра энергетики Николая Шульгинова. «Ведомости» также писали о его переходе в Госдуму, он может возглавить комитет по энергетике.
В региональных заксобраниях замещается 659 мандатов в 13 субъектах. Из них 349 – по партийным спискам и 310 – по одномандатным избирательным округам. Всего от ЕР выдвинуто 1092 кандидата, или в 1,66 раза больше, чем число мандатов. Из них 782 – по партийным спискам и 310 – по одномандатным избирательным округам, уточнили в ЕР.
На выборах депутатов советов административных центров замещается 610 мандатов в 21 столице субъектов, из них 145 – по партийному списку и 465 – по одномандатным избирательным округам. От ЕР выдвинуто 770 кандидатов, или в 1,26 раза больше числа мандатов. Из них 305 – по партийным спискам и 465 – по одномандатным избирательным округам, сказали в партии.
«Ведомости» писали 27 июня, что администрация президента относила к группе красных регионов, где во время выборов могут быть трудности у кандидатов власти, шесть субъектов РФ. Это Санкт-Петербург (выборы губернатора), Хабаровский край (выборы губернатора, депутатов заксобрания и гордумы Хабаровска), Республика Алтай (выборы губернатора), Хакасия (довыборы депутата Госдумы, выборы мэра Абакана), Марий Эл (выборы в заксобрание и гордуму Йошкар-Олы), Курганская область (выборы гордумы Кургана).
По мнению политолога Виталия Иванова, каких-либо системных проблем, с которыми ЕР могла бы столкнуться на выборах, нет. Но в отдельных регионах есть местные специфические сложности, говорит он. Политолог Александр Кынев отмечает формализацию предвыборных кампаний. Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов говорил «Ведомостям» (см. номер от 17 июля), что АП давала сигнал о росте конкуренции на региональных выборах: «Роль оппозиционных кандидатов должна расти, хотя при этом сами оппозиционные партии готовы поддержать такую модель далеко не везде».