Единороссы завершили выдвижение кандидатов на региональных выборах

«От ЕР в этой кампании [2024 г.] участвует почти 1900 кандидатов – в 1,5 раза больше, чем мандатов, которые предстоит заместить, – заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. – Мы понимаем, что этот избирательный цикл не будет легким, оппоненты постараются наверстать упущенное во время прошлых кампаний. Для всех партий единый день голосования в сентябре 2024 г. – это попытка занять убедительные стартовые позиции перед подготовкой к выборам депутатов Госдумы 2026 г. ЕР находится в хорошей форме, но впереди много работы».