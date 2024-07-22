Баку обещает сохранить транзит российского газа в ЕС через Украину после 2024 года

Баку обещает сохранить транзит российского газа в ЕС через Украину после 2024 годаКиев при этом хочет заменить поставки из России азербайджанским топливом
Баку ведет переговоры с Москвой о сохранении транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на втором глобальном медиафоруме в Шуше. По его словам, власти Украины и Евросоюза (ЕС) обратились к нему с просьбой помочь им заключить сделку до истечения срока действия соглашения в конце 2024 г.
«Кажется, обе стороны [ЕС и Украина] заинтересованы, потому что Украина сама нуждается в этом газе. Мы находимся в процессе переговоров с Россией. И если мы сможем помочь, мы поможем», – цитирует Алиева азербайджанское агентство «Apa».
Кроме того, подчеркнул азербайджанский глава государства, такие страны, как Австрия и Словакия, ощутят «серьезные неприятности», если поставки российского газа через Украину прекратятся, так как им придется платить «сотни миллионов долларов или больше», чтобы заместить российский газ другими источниками.
В июне 2024 г. агентство Bloomberg писало, что Брюссель ведет переговоры с Киевом о продолжении транзита российского газа в Европу. По словам собеседника агентства, другим обсуждаемым вариантом стала покупка и закачка европейскими компаниями газа из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в ЕС. Позже президент Украины Владимир Зеленский (Москва настаивает на его нелегитимности с мая 2024 г.) в интервью агентству подтвердил информацию о переговорах по замене российского газа азербайджанским.
В то же время Алиев заверил, что Азербайджан не станет вкладывать миллиарды долларов в увеличение собственной добычи газа и расширение инфраструктуры для его экспорта в ЕС, если европейцы откажутся вкладывать в это средства. «Важно положить конец лицемерию в вопросе поставок газа. С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. С другой – они это не финансируют», – говорит глава государства.
Алиев добавил, что на сегодняшний день Европа остро нуждается в азербайджанском газе, но через 10 лет ситуация может измениться. По его словам, европейцы хотят добиться увеличения пропускной способности Южного газового коридора (включает газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум, Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический газопровод) с 16 млрд до 32 млрд куб. м за счет азербайджанских средств. «Мы еще не возместили наших затрат по инвестициям в Южный газовый коридор. Наши доходы от продажи газа по-прежнему идут на погашение этого долга», – отметил азербайджанский лидер.
Текущий пятилетний контракт на поставку российского газа в Европу был заключен представителями России, ЕС и Украины в конце 2019 г. Договор предусматривает транзит 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в последующие годы. По официальным данным, в первый год действия соглашения «Газпром» использовал лишь 86% гарантированных мощностей для экспорта в Европу, или 55,8 млрд куб. м. Но в середине декабря 2021 г. российский газовый гигант объявил о выполнении своих договорных обязательств по прокачке.
Сделка предполагает принцип «бери или плати»: платежи за транзит взимаются в объеме всех забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. С начала специальной военной операции в 2022 г. Киев перестал прокачивать газ из России через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков». Сейчас транзит топлива идет лишь через ГИС «Суджа» в объеме 42 млн куб. м в сутки, заявил 21 июля журналистам представитель «Газпрома».
В середине июля глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью изданию «Левый берег» говорил, что эта компания не планирует вести переговоры с «Газпромом» о продлении транзита российского газа через Украину. До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу даже после 2024 г. Он добавил, что вопрос продления газовой сделки зависит исключительно от воли Киева.
По итогам 2024 г. Азербайджан планирует экспортировать 25 млрд куб. м, из них 13 млрд куб. м – в Европу, заявил в Шуше Алиев. В 2023 г. Азербайджан экспортировал 23,8 млрд куб. м природного газа, из них на европейский рынок – 11,8 млрд куб. м. Основными покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария, Венгрия и Румыния.
Посредничество Баку в переговорах о продлении газового соглашения в Европу помимо укрепления имиджа страны на международной арене позволит Азербайджану заработать дополнительные деньги на фоне снижения его экспорта нефти, говорит эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. По его словам, российский газ никогда не выступал конкурентом Азербайджана на европейском газовом рынке. «Алиев – человек слова, и многие политики знают эту особенность внешней политики Баку. Думаю, заинтересованные стороны захотят воспользоваться его посредническими услугами, учитывая, что потребность газа в Европе не уменьшается», – объяснил эксперт.
Теоретически заинтересованные стороны могли бы исключить «Нафтогаз» из схемы транспортировки российского газа в Европу и заменить его на европейскую или, например, на азербайджанскую компанию Socar, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Сейчас «Нафтогаз» имеет контракты с «Газпромом» на транспортировку российского газа, а затем покупает эти услуги у украинского оператора газотранспортной системы – другого юридического лица, объясняет эксперт. «Азербайджанцы вместо украинцев могли бы поставлять свой газ европейским потребителям через балканский газопровод или заместить объемы поставок на турецком рынке за счет российского газа. Но эта схема сложнее и значительно затратнее для всех участников», – добавляет он.
При этом, отмечает Гривач, Socar физически не сможет заместить весь объем российского газа на европейском рынке, даже если Баку перенаправит весь свой газовый экспорт в Турцию (около 10 млрд куб. м) европейским потребителям. По его мнению, в этой схеме могла бы помочь Анкара с транспортировкой иранского газа. Но и это должно предполагать увеличение объемов поставок российского топлива на турецкий рынок, замечает эксперт.
Прекращение транзита российского газа вызовет повышение цен на европейском газовом рынке, полагает Гривач. В большинстве стран ЕС по-прежнему очень энергоемкая промышленность, несмотря на окончание отопительного сезона, с февраля по июнь 2024 г. цены на топливо повысились на треть, в том числе из-за риторики Киева, говорит эксперт. «До сих пор газовый хаб Баумгартен в Австрии, снабжающий центральноевропейских потребителей, обеспечивается за счет российского газа. Возможно, заместить российское топливо попытаются путем дополнительных закупок СПГ или газа из Северной Африки через Италию, но на рынке пока нет свободных объемов», – заключает Гривач.