Баку обещает сохранить транзит российского газа в ЕС через Украину после 2024 года

В то же время Алиев заверил, что Азербайджан не станет вкладывать миллиарды долларов в увеличение собственной добычи газа и расширение инфраструктуры для его экспорта в ЕС, если европейцы откажутся вкладывать в это средства. «Важно положить конец лицемерию в вопросе поставок газа. С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. С другой – они это не финансируют», – говорит глава государства.