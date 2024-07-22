Кто вместо Байдена будет бороться за пост президента США

Так как Байден заявил о выходе из гонки до официальной номинации, его потенциальному преемнику необходимо заручиться поддержкой делегатов партийного съезда (с 19 по 22 августа). Иначе говоря, все 3894 делегата (из 3933), которые в ходе праймериз обещали проголосовать за Байдена, теперь могут не соблюдать это обязательство. Для того чтобы стать кандидатом от партии и баллотироваться в ноябре против Трампа, претенденту нужно набрать хотя бы 1968 голосов. Если по итогам первого голосования явного победителя не будет, то во втором раунде свой выбор сделают 739 так называемых суперделегатов (высокопоставленные члены демпартии).