Кто вместо Байдена будет бороться за пост президента США

По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (538, принадлежит ABC News), в день заявления Байдена о выходе из гонки он отставал от Трампа на гипотетических выборах на 3,2 п. п.: 40,2% против 43,5%. Помимо преимущества во всех колеблющихся штатах (где равные шансы на победу есть и у республиканца, и у демократа) Трамп обгонял Байдена в Вирджинии, где c 2008 г. побеждали только кандидаты в президенты от демократов.