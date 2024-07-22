Кто вместо Байдена будет бороться за пост президента США

Кто вместо Байдена будет бороться за пост президента СШАВероятно, Трампу придется столкнуться на выборах с вице-президентом Харрис
81-летний президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в своем обращении 21 июля. «Для меня честь быть вашим президентом. И хотя я планировал переизбираться, я понял, что это в лучших интересах моих, моей партии и моей страны снять свою кандидатуру и сосредоточиться на моих обязанностях президента до конца моего срока», – написано в заявлении. В течение недели он собирается обратиться к нации вновь.
Чуть позже в отдельном заявлении Байден призвал поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Бывший президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNN, что победить Харрис ему будет проще, чем Байдена.
Байден принял решение менее чем через месяц после первых предвыборных дебатов, которые состоялись 27 июня. Его выступление даже многие соратники сочли провальным. Состояние здоровья демократа ставилось под вопрос на протяжении почти всего его президентства, но дебаты стали спусковым крючком к активизации дискуссии о необходимости сменить кандидата демократов.
Снятие Байдена с выборов – сугубо электоральная история: демпартия потеряла уверенность в нем и в конце концов вынудила выйти из гонки, говорит политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Демократы имеют очень низкие шансы после снятия Байдена, считает директор Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. И это беспрецедентная история, когда кандидат выходит из гонки в такое время.
Так как Байден заявил о выходе из гонки до официальной номинации, его потенциальному преемнику необходимо заручиться поддержкой делегатов партийного съезда (с 19 по 22 августа). Иначе говоря, все 3894 делегата (из 3933), которые в ходе праймериз обещали проголосовать за Байдена, теперь могут не соблюдать это обязательство. Для того чтобы стать кандидатом от партии и баллотироваться в ноябре против Трампа, претенденту нужно набрать хотя бы 1968 голосов. Если по итогам первого голосования явного победителя не будет, то во втором раунде свой выбор сделают 739 так называемых суперделегатов (высокопоставленные члены демпартии).
Байден не может напрямую передать Харрис «своих» делегатов, но его личная позиция, возможно, будет иметь решающее значение. Еще в начале июля газета The Washington Post (WP) предложила сразу 10 претендентов на замену Байдену. Среди них была и Харрис, по данным совместного опроса AP и NORC, большинство демократов уверены, что Харрис могла бы быть хорошим президентом. В этом она опережает и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, и губернатора Калифорнии Гавина Ньюсома (их тоже «номинировала» WP).
Журавлева согласна, что наиболее серьезным преемником Байдена как кандидата в президенты от демократов будет Харрис. С ней солидарен и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Но у Харрис могут быть проблемы с истеблишментом, говорит Васильев: «И теперь все зависит от того, кого поддержит партийный мейнстрим». Шансов у нее меньше победить Трампа, чем у Байдена, считает эксперт РСМД Алексей Наумов.
Если Харрис все-таки удастся без проблем получить номинацию от партии еще в начале августа, то ей придется искать дополнительное финансирование. Существует сценарий, при котором Байден может вернуть собранные средства донорам, а те потом перечислят их Харрис. Он также имеет право передать деньги демпартии, которая сможет распорядиться ими в пользу нового кандидата на пост президента.
Еще одним вызовом для потенциального преемника Байдена будет выбор себе в тандем нового вице-президента. По словам бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, если Харрис сможет получить поддержку делегатов и стать кандидатом, то для нее самым выигрышным кандидатом будет губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.
По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (538, принадлежит ABC News), в день заявления Байдена о выходе из гонки он отставал от Трампа на гипотетических выборах на 3,2 п. п.: 40,2% против 43,5%. Помимо преимущества во всех колеблющихся штатах (где равные шансы на победу есть и у республиканца, и у демократа) Трамп обгонял Байдена в Вирджинии, где c 2008 г. побеждали только кандидаты в президенты от демократов.
К концу июня, по данным Федеральной избирательной комиссии, экс-президенту удалось получить и денежное преимущество над своим соперником. Харрис также имеет некоторые преимущества по сравнению с действующим президентом. По данным 538, ее общенациональный рейтинг поддержки на 17 июля составил 38,6%. При этом некоторые опросы показали, что вице-президент имеет шанс одолеть Трампа. Согласно совместному опросу телеканала ABC News, газеты WP и Ipsos, опубликованному 11 июля, Харрис обходит Трампа с преимуществом в 2 п. п. среди зарегистрированных избирателей: 49% против 47%.
Замена Байдена – попытка пересдать карты в разгаре игры, продолжает Дубравский. Перспективы этой рокировки зависят от того, как себя будет вести новый кандидат в президенты. Скорее всего, ему не достанется антирейтинг Байдена. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на первичное преимущество, команде Трампа теперь необходимо адаптировать свой план действий, так как более молодой и энергичный кандидат может как вернуть энтузиазм демократическому электорату, так и в целом сломить тренды, которые были актуальны до выхода Байдена из гонки.
По данным исследования Pew Research Center, проведенного в период с 13 по 19 мая, 25% американцев заявили, что им не нравятся оба кандидата в президенты, – самый высокий показатель за последние 10 президентских выборов. До этого максимальный показатель составлял 20% в 2016 г., когда от республиканцев баллотировался Трамп, а от демократов – бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон.